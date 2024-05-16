Директор Национальной разведки США: Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на американские выборы
Из Вашингтона вновь звучат обвинения в российский адрес о попытках вмешательства в президентские выборы в Соединённых Штатах.
Как сообщает агентство Reuters, с подобные заявления сделала не кто-то там, а директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на слушаниях в Сенате.
Она отметила, что чем ближе выборы президента США, тем больше иностранных игроков желают повлиять на них. Среди них Хейнс особо выделила Россию, Китай и Иран, т.е. страны, которые в Вашингтоне считают главными своими противниками.
- заявила глава Национальной разведки США.
По словам Хейнс, Москва вмешивается в выборы с целью обострения социально-политических разногласий в Штатах и подрыва доверия к демократическим институтам страны. Кроме того, Россия хочет таким образом ослабить поддержку Западом Украины, считает Хейнс.
В то же время она отметила, что сегодня правительство США как никогда готово к любым вызовам.
Американцы любят искать образ врага за пределами страны. Напомним, что после победы Трампа на президентских выборах в 2016 году в США также начали говорить о якобы причастности к этому российского президента Путина. При этом о собственном прямом влиянии на выборы в целом ряде зарубежных государств в США предпочитают не говорить.
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