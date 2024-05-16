Директор Национальной разведки США: Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на американские выборы

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Директор Национальной разведки США: Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на американские выборы

Из Вашингтона вновь звучат обвинения в российский адрес о попытках вмешательства в президентские выборы в Соединённых Штатах.

Как сообщает агентство Reuters, с подобные заявления сделала не кто-то там, а директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на слушаниях в Сенате.



Она отметила, что чем ближе выборы президента США, тем больше иностранных игроков желают повлиять на них. Среди них Хейнс особо выделила Россию, Китай и Иран, т.е. страны, которые в Вашингтоне считают главными своими противниками.

В частности, Россия остается самой активной внешней угрозой нашим выборам

- заявила глава Национальной разведки США.

По словам Хейнс, Москва вмешивается в выборы с целью обострения социально-политических разногласий в Штатах и подрыва доверия к демократическим институтам страны. Кроме того, Россия хочет таким образом ослабить поддержку Западом Украины, считает Хейнс.

В то же время она отметила, что сегодня правительство США как никогда готово к любым вызовам.

Американцы любят искать образ врага за пределами страны. Напомним, что после победы Трампа на президентских выборах в 2016 году в США также начали говорить о якобы причастности к этому российского президента Путина. При этом о собственном прямом влиянии на выборы в целом ряде зарубежных государств в США предпочитают не говорить.
26 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:26
    «Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на американские выборы» —

    — Ещё Абхазия и Южная Осетия...
    (Со своими "влиятелями" разберитесь)
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 12:37
      пытаются повлиять

      Ах! Ах! Как же так! lol есть советский фильм "Гуманоид в небе мчится" Там парень с первой парты утверждает, что парень с последней мешает ему писать контрольную. Учительница спрашивает:" Как же он может это делать? Ты здесь, а он ----- вооон где? " Ответ: "Не знаю как, но может".
      1. krot Звание
        krot
        0
        Сегодня, 13:06
        У США мания преследования! Они больны и такое не лечится! Только в психушку..
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 13:26
      Можно подумать, что в штатах есть из кого выбирать. angry Один сплошной дом инвалидов.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 13:38
        Можно подумать, что там есть кто-то очень пророссийский request что кто-то из кандидатов всерьёз хочет изменить захватническую политику Преступного Мирового Жандарма! am то есть, хотел сказать Самого Демократического и Миролюбимого lol laughing (сарказм)
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 12:28
    Неужели " Почта России" решила вмешаться выборы самоходного Джо? laughingКошмар!
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +4
      Сегодня, 12:33
      Почему бы и нет.
      Мир основанный на наших правилах...надо внедрять в американское общество.
  3. Khakas Звание
    Khakas
    +1
    Сегодня, 12:29
    [/quote]Директор Национальной разведки США: Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на американские выборы[quote]
    директор! Ты долбоящер fool
  4. Керенский Звание
    Керенский
    +2
    Сегодня, 12:32
    Вот если бы они в местный избирком все втроём пришли с заявлениями, то изрядно голосов бы на себя оттянули. Хотя там система мутная....
  5. мазута Звание
    мазута
    +3
    Сегодня, 12:32
    Про Сев.Корею забыл.И Кубу.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 12:40
      Цитата: мазута
      Про Сев.Корею забыл.И Кубу.

      Точно забыли, потом допишут. smile
    2. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      0
      Сегодня, 12:50
      Про Сев.Корею забыл.И Кубу.

      Тяжёлую артилерию они на потом оставили
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:37
    Директор Национальной разведки США: Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на американские выборы
    . ГлЫбЫкая мысля, однако...
    Что ту обсуждать!??? Да нечего, собственно говоря.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:37
    Если мы вмешаемся,Байден и Трамп получат голоса на уровне арифметическрй погрешности.Путин президент по чётным числам,по нечётным числам Си Цзиньпин,Медведев вицепризедент ! laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:38
      Нее, лучше Кадырова амерам в президенты - он их быстро в чувство приведет.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 12:41
        wassat Кадыров начальник Нацгвардии США,негры больше не будут выносить товары из магазинов.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 12:42
          Кадыров начальник Нацгвардии США,негры больше не будут выносить товары из магазинов.

          good laughing
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 13:24
          Цитата: tralflot1832
          wassat Кадыров начальник Нацгвардии США,негры больше не будут выносить товары из магазинов.

          При нём будут выносить выносителей. smile
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 13:36
            Монтесума и записывать ( отправлять)в Африканский корпус. hi
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              +1
              Сегодня, 13:37
              Цитата: tralflot1832
              и записывать в Африканский корпус.

              Логично! yes
  8. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 12:39
    А Гондурасом они не озабочены? laughing
  9. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 12:40
    О,как она права! У нас на "Вести ФМ" даже передача есть--"Наш президент США"! Бидон,держись,родной,ты ещё не весь песок растерял из башки... laughing
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 12:47
    Жаль журналюги из NYT не донесут наши коментарии до американского читателя! drinks
  11. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 12:57
    директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на слушаниях в Сенате...
    обвинения в российский адрес о попытках вмешательства в президентские выборы в Соединённых Штатах.


    А как вмешаться то в их выборы? Наверное наш МИД в Вашингтоне должен пригласить в посольство лидеров негритянских, мексиканских, еврейских общин и провести с ними душеспасительные беседы об истинной демократии. Можно так же пригласить Дональда Трампа как лидера республиканской оппозиции.
    И ничего смешного. Они же у нас в Москве такое постоянно вытворяли. am
  12. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 13:09
    В частности, Россия остается самой активной внешней угрозой нашим выборам

    - заявила глава Национальной разведки США.
    Наши выборы по версии установок от Хейнс вне всяких сомнений. Лишь бы только смартфон работал и демократы с республиканцами в паштет дрались request laughing
  13. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 13:46
    Искренне желаю американскому народу не признать результаты выборов в ноябре (кого бы не назначили!) и выйти на улицы, с оружием в руках, защищая свой выбор!
    Даёшь третий тур! fellow