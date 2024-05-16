Опубликованы кадры сдачи боевиков ВСУ в плен военнослужащим ВС РФ в Харьковской области

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Опубликованы кадры сдачи боевиков ВСУ в плен военнослужащим ВС РФ в Харьковской области

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент сдачи в плен групп боевиков киевского режима военнослужащим наступающих подразделений российской армии.

В частности, одна из групп украинских боевиков сдалась в городе Волчанск, где российские военнослужащие заблокировали их в одном из строений. Также запечатлена групповая сдача ВСУ в плен на открытой местности.






В городской черте приграничного населенного пункта продолжаются ожесточенные бои. Российские штурмовики уверенно продвигаются вперед и уже контролируют около 60% Волчанска. Противник периодически пытается контратаковать, однако вынужден отступать в сторону Харькова.

Также сообщается о серьезных успехах российской армии к западу от Волчанска, где удалось закрепиться в прилегающих к городу населенных пунктах. ВСУ пытаются остановить наступление российской армии, бессмысленно растрачивая свои оставшиеся резервы и фактически с колес бросая в бой как обычную пехоту, так и бойцов спецподразделений, которых массово уничтожают штурмовики ВС РФ.

Также ВСУ несут серьезные потери в технике, которая уничтожается ударами дронов и артиллерии. Российское наступление в Харьковской области неуклонно набирает обороты. По позициям противника активно работает артиллерия и авиация. Опорные пункты украинских боевиков буквально выжигаются ТОСами. Дым пожарищ виден на расстоянии многих километров.



9 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 12:33
    Эти выбрали жизнь.
    Знаю, знаю текст моего комментария.
  2. Peter1First Звание
    Peter1First
    +5
    Сегодня, 12:34
    Правильно делают, что сдаются! Вот только не всем это удается, когда за спиной заград отряд....
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +6
      Сегодня, 12:47
      Peter1First hi, когда идут стрелковые сшибки в городской черте, сдаться проще простого, там не один заград отряд не уследит, тем более проблем языкового барьера нет. А вот когда позиционное противостояние тут да не рыпнешся распашут на раз.
  3. borisvt Звание
    borisvt
    +3
    Сегодня, 12:35
    ..можно увидеть момент сдачи в плен групп боевиков киевского режима военнослужащим наступающих подразделений российской армии
    Обменный фонд, ну и, надеюсь, рабочая сила по восстановлению разрушенного на освобожденных территориях.
    Чем больше возьмем, тем лучше ))
    1. Jager Звание
      Jager
      +2
      Сегодня, 12:39
      Обменяют и на фронт... так что до последнего отсиживаться у нас будут.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 12:50
      borisvt hi, Киеву такие не особо нужны, это же нахапаные с улиц, им нужны идейные неонаци, да и простые ВСУ-шники сами не сильно стремяться на Украину.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 12:40
    Так, когда идёт стремительно, уверенное наступление, противник начинает терять живую силу, многими способами!
    Сдача в плен, для тож живой, пока, силе, лучший вариант!
    Так и пойдём!!! soldier
  5. Arnok Звание
    Arnok
    +2
    Сегодня, 13:03
    Процесс идет и это хорошо! Но главное не кричать ура, раньше времени.
    Похоже сейчас на всех направлениях тяжело, в т.ч. и на северном - подтянули всушники подкрепления и процесс притормозился.
    Думаю, что дальше занятых позиций наши там особо не продвинутся (ни о каком Харькове мечтать не стоит, не те силы), но и текущий расклад неплох - Север оттянул резервы противника, может на Донбасском направлении ребята вздохнут полегче. Там очень и очень непросто.
  6. Прощай оружие.
    Прощай оружие.
    -1
    Сегодня, 13:21
    Позволю анекдот с разрешения модератов.
    В кабинет к психиатру заползает мужик .Психиатр спрашивает: — Ну, кто тут у нас — червячок или черепашка? Мужик отвечает: — Да нет, доктор, я высоты боюсь…