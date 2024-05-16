Опубликованы кадры сдачи боевиков ВСУ в плен военнослужащим ВС РФ в Харьковской области
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В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент сдачи в плен групп боевиков киевского режима военнослужащим наступающих подразделений российской армии.
В частности, одна из групп украинских боевиков сдалась в городе Волчанск, где российские военнослужащие заблокировали их в одном из строений. Также запечатлена групповая сдача ВСУ в плен на открытой местности.
В городской черте приграничного населенного пункта продолжаются ожесточенные бои. Российские штурмовики уверенно продвигаются вперед и уже контролируют около 60% Волчанска. Противник периодически пытается контратаковать, однако вынужден отступать в сторону Харькова.
Также сообщается о серьезных успехах российской армии к западу от Волчанска, где удалось закрепиться в прилегающих к городу населенных пунктах. ВСУ пытаются остановить наступление российской армии, бессмысленно растрачивая свои оставшиеся резервы и фактически с колес бросая в бой как обычную пехоту, так и бойцов спецподразделений, которых массово уничтожают штурмовики ВС РФ.
Также ВСУ несут серьезные потери в технике, которая уничтожается ударами дронов и артиллерии. Российское наступление в Харьковской области неуклонно набирает обороты. По позициям противника активно работает артиллерия и авиация. Опорные пункты украинских боевиков буквально выжигаются ТОСами. Дым пожарищ виден на расстоянии многих километров.
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