Со следующего года в снаряжение армии США могут войти квадрокоптеры и FPV-дроны

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Со следующего года в снаряжение армии США могут войти квадрокоптеры и FPV-дроны

Командование развития маневренных возможностей и интеграции (DEVCOM/CCDC) армии США выступило с инициативой включить в оборонный бюджет следующего финансового года программу по закупке компактных беспилотников, которые должны стать обязательной частью экипировки американских военнослужащих. Речь идет о так называемых привязанных БПЛА, получающих проводное питание во время полета, и автономных FPV-дронах.

Это своего рода революционное предложение. Ведь до последнего времени Пентагон делал ставку в основном на разработку и принятие на вооружение крупногабаритных сложных беспилотников. Как пишет американское военно-аналитическое издание Defense One, главной причиной пересмотра концепции применения БПЛА стал конфликт на Украине, который показал высочайшее значение применения противоборствующими сторонами компактных и недорогих дронов различного типа.



Пехотные взводы будут управлять беспилотниками с видом от первого лица (First-Person View — FPV), в то время как бронетанковые подразделения будут использовать привязные беспилотники, рассказал изданию подполковник Майкл Брабнер, который отвечает за разработку малых беспилотников в DEVCOM. По словам Брабнера, армейские требования к FPV, скорее всего, будут касаться модульной системы полезной нагрузки, которая позволила бы солдатам использовать либо противопехотные, либо противотанковые взрывчатые вещества.

Это будет многофункциональный инструмент с точки зрения летальности на уровне небольшого тактического отделения или взвода

— рассказал подполковник.

Корпус морской пехоты армии США также экспериментирует с беспилотными боеприпасами, планируя к 2027 году внедрить данные БПЛА на уровне отделения. В апреле Корпус объявил, что три компании — AeroVironment, Anduril Industries и Teledyne FLIR — будут бороться за потенциальный контракт на сумму 249 миллионов долларов по производству дронов.

Однако и здесь привычная американская гигантомания и стремление разрабатывать и закупать «самые лучшие», а значит и весьма недешевые, виды вооружений взяла верх. Так стоимость, например, тактического барражирующего боеприпаса Switchblade 600 (аналог российского «Ланцета»), разработанного американской компанией AeroVironment, составляет более 80 000 долларов. Для сравнения, российский беспилотник ZALA Lancet, по данным из открытых источников, стоит около 35 000 долларов. Зато, заявил Брабнер, американские БПЛА будут обладать более сложными функциями, чем те, которые сейчас используют украинские и российские военные.

На самом деле, пишет Defense One, у американских компаний-производителей беспилотников существуют серьезные проблемы с закупкой дешевых компонентов для БПЛА, несомненным мировым лидером в производстве которых является Китай. Налаживание собственного производства обходится весьма дорого, что и сказывается на конечной стоимости продукции.
11 комментариев
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  1. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    -2
    Сегодня, 12:53
    А пока мечтают...
    Двое военнослужащих получили ранения в результате крушения вертолета на военной базе Форт-Райли, в Канзасе;
    Офицер по обезвреживанию боеприпасов погиб во время тренировок в Объединенном учебном центре боевой готовности в Форт-Джонсоне, штат Луизиана;
    На базе ВВС США в Техасе, из-за взрыва катапультируемого кресла учебно-тренировочного самолета T-6A Texan II погиб пилот.

    Прям год неудачный какойта для "армии мира"
  2. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 12:54
    Вот пример как работает анализ конфликтов и планирование в армии США . А мы так и не сделали вывод из конфликта в Карабахе .
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 13:19
      там не было впн дронов массовых, были дорогие ударные
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 13:25
        Цитата: Nastia Makarova
        там не было впн дронов массовых, были дорогие ударные

        Миниатюризация зарядов ,наведение и разведка с БПЛА ,индивидуальное наведение этого мало ?
        Там была подана тенденция развития вооружений . Можно было сразу понять куда идет технология боя.
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 13:33
          никому не было понятно, вон в США только сейчас стали внедрять в армию дроны, развивались только разведывательные и ударные которые стоят миллионы и штучный товар, в сирии применялись кустарного изготовления которые гранаты скидывали но это было такой редкостью что не обращали внимания, а чтобы сотнями тысяч изготавливать в промышленных масштабах только сейчас во всем мире стали пытаться сделать
          1. APASUS Звание
            APASUS
            0
            Сегодня, 13:37
            Цитата: Nastia Makarova
            никому не было понятно

            Для этого и существует профессия - военный аналитик . Другое дело что наше МО заскорузлая система
            Цитата: Nastia Makarova
            вон в США только сейчас стали внедрять в армию дроны,

            Вы реально верите что дроны из говна и палок, в Сирии находили нашу базу по удачному направлению ветра ? Дремучие тапочники оказались родоначальниками нового вида вооружения ,с навигацией из космоса
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              0
              Сегодня, 13:41
              в сша нет никаких дронов для обычного пехотинца, только сейчас идут испытания, тапочники не из космоса управляли а использовали камеру и гражданский дрон, поэтому все аналитики это не увидили что у каждого солдата должен быть дрон
              1. APASUS Звание
                APASUS
                0
                Сегодня, 13:43
                Цитата: Nastia Makarova
                в сша нет никаких дронов для обычного пехотинца,

                Вы отстали лет на 10
                Switchblade — тактический барражирующий боеприпас, разработанный американской компанией AeroVironment
                Когда производилось 2011 — н. в.
                1. Nastia Makarova Звание
                  Nastia Makarova
                  0
                  Сегодня, 13:47
                  это экспериментальное оружие и как показала практика бесполезны
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:59
    Со следующего года в снаряжение армии США могут войти квадрокоптеры и FPV-дроны
    . Вот ничего удивительного...
    Дроны становятся стандартным, обязательным вооружение любой армии.
  4. Voronezh Звание
    Voronezh
    0
    Сегодня, 13:22
    Можно сколько угодно иронизировать по поводу стоимости у "них", "самой лучшести" и прочего, но эти коптеры у них будут и в отделении и у каждого солдата в рюкзаке. А у наших будут?