Ночной удар по Крыму ракетами ATACMS направлял разведывательный БПЛА ВВС США RQ-4B Global Hawk

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Ночной удар по Крыму ракетами ATACMS направлял разведывательный БПЛА ВВС США RQ-4B Global Hawk

Нанесенный ВСУ ночью удар ракетами ATACMS по территории Крымского полуострова координировался американским беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщают российские военные источники.

Как следует из данных сервиса по отслеживанию полетов гражданских и военных летательных аппаратов, над Черным морем появился разведывательный беспилотный летательный аппарат военно-воздушных сил США RQ-4B Global Hawk. В настоящее время он все еще находится в воздушном пространстве над Черным морем, в районе к юго-западу от Севастополя.



С началом вооруженного конфликта на Украине военная авиация стран НАТО значительно увеличила частоту полетов над Черным морем. В первую очередь, речь идет о самолетах – разведчиках и о разведывательных беспилотных летательных аппаратах. Как правило, вскоре после появления авиации НАТО в воздухе над Черным морем, следуют удары по российским объектам в Крыму.


Фактически подобные действия США и ряда других государств свидетельствуют об их прямом вовлечении в украинский конфликт. Ведь разведывательная авиация НАТО появляется над Черным морем не просто для наблюдения за российскими объектами, а с целью сбора и передачи полученных в ходе разведки данных украинскому генеральному штабу. Затем ВСУ начинают наносить удары по полуострову или ракетами, или с помощью ударных дронов – как воздушных, так и морских.
86 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 12:35
    Да уж, и всё в открытую, хуситы положили этих разведчиков поболя.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +17
      Сегодня, 12:39
      да просто у маши захаровой закончилс красный маркер, вот сейчас она новый купит и как начнет рисовать красные линии матрасы век помнить будут ее жесткий ответ ...
      (для упоротых я бы добавил табличку - сарказм, но им уже и это не поможет)
      1. krot Звание
        krot
        +2
        Сегодня, 13:00
        Сбивать все военные беспилотники над черным морем!
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          +3
          Сегодня, 13:12
          сбивать лучше чем вот так . но есть международные правила, и по ним там БПЛА имеют право находиться. другое дело что эти же правила никак не запрещают нам сопроводительные полеты после которых у БПЛА резко заканчивается полетный ресурс . это сложнее, но более выгодный вариант для нас.
          1. Joker62 Звание
            Joker62
            0
            Сегодня, 13:52
            Вопрос: как сбивать БПЛА америкосов, если сам БПЛА находится в зоне Болгарии, Румынии и Турции???
            Если собъём БПЛА - вой по дипломатическому каналу будет изрядно, и Мария Владимировна Захарова просто не сможет аргументированно отбиться от запросов СМИ.
            Хорошо, сбили над нейтральной зоне - опять же, летать и находиться в нейтральной зоне никому не запрещается, и следовательно, нам обеспеченно международный скандал.
            Тут надо быть по умнее, как сказал:
            Цитата: LuckyBlog
            но есть международные правила, и по ним там БПЛА имеют право находиться. другое дело что эти же правила никак не запрещают нам сопроводительные полеты после которых у БПЛА резко заканчивается полетный ресурс . это сложнее, но более выгодный вариант для нас.

            Вот этот более приемлемый вариант. А вот как гонят за ними - это пусть болит голова у ГШ МО РФ.
            1. LuckyBlog Звание
              LuckyBlog
              -1
              Сегодня, 14:02
              летают они и в нейтральных водах, именно там один глобал хоук топливом облили и он сник. вой стоял про то что русские ведут себя непрофессионально. но вой этот стоит не переставая , а вот ударов по Крыму после этого не было какое то время. а потом они опять осмелели. и вопрос - а почему осмелили они , а не мы?
          2. Metallurg_2 Звание
            Metallurg_2
            0
            Сегодня, 13:59
            Можно сбить, а потом использовать американскую же политику правдоподобного отрицания.
          3. Кариб Звание
            Кариб
            0
            Сегодня, 14:15
            Да просто рядом, в 30-10 м лететь с нашей стороны с подавлением связи и глушением радаров. Просто у нас нечем глушить в воздухе видимо....
        2. Бородач Звание
          Бородач
          -1
          Сегодня, 13:34
          Не просто сбивать БПЛА враждебных стран, а в связи с установленными фактами участия БПЛА НАТО в атаках на Крым объявить всё Чёрное море бесполетной зоной.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 13:23
        Беспилотник тоже красные линии рисует, вон на картинке видно. Это порождает мозговыносящий парадокс
      3. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 14:27
        Цитата: LuckyBlog
        да просто у маши захаровой закончилс красный маркер, вот сейчас она новый купит и как начнет рисовать красные линии матрасы век помнить будут ее жесткий ответ ...
        (для упоротых я бы добавил табличку - сарказм, но им уже и это не поможет)

        Очень мрачный сарказм ...
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          +1
          Сегодня, 14:28
          самое паршивое это то что он правдив (((((
          1. 30 вис Звание
            30 вис
            0
            Сегодня, 14:31
            О том и речь . Какое то бессилие ... Вот цель , есть чем её уничтожить , но .... нельзя . А она наводит ракеты на граждан России , на русский город Севастополь и убивают граждан России .
    2. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      -1
      Сегодня, 13:30
      Эти летают как У-2 высоко и далеко. Их только серьезными истребителями нужно сбивать
  2. Jager Звание
    Jager
    +8
    Сегодня, 12:36
    Один раз уронили и... всё?
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +6
      Сегодня, 12:40
      так яйца бьются только один раз ....
      и по ходу их больше наверху не осталось
      1. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        +12
        Сегодня, 12:49
        Цитата: Jager
        Один раз уронили и... всё?
        На мой взгляд, над Чёрным морем их просто сбивать надо. Ну извинимся за сбитый над нейтральными водами, беспилотник. И ещё раз извинимся за следующий. Из-за сбитого беспилотника войну нам не объявят.
        PS
        Есть у нас лазеры, которыми убить оптику на этом беспилотнике, как два пальца об асфальт, почему не применяют ?
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          +9
          Сегодня, 12:51
          Ну извинимся за сбитый над нейтральными водами

          интересная идея, умный самостоятельный руководитель уже давно бы такое реализовал - всегда в случае инцидента можно назначить расследование и даже пообещать наказать виновных (амеры всегда так делают, на словах)
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +3
            Сегодня, 13:22
            Можно даже посадить какого-нибудь майора, а потом тихонько отпустить и наградить. Или актера нанять, как в часе суда
        2. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          +9
          Сегодня, 12:51
          да хрен с ним со сбитием , но отправить самолет РЭБ который и собой загородит полуостров (да и опитика хорошая есть, хотя и ее лазерами засветить можно) и помехами загасить РЛС . и толку от тех полетов будет мизер , но даже на это наши "настоящие мущщщины" не могут . прочность гузки не позволяет
          1. Deon59 Звание
            Deon59
            -1
            Сегодня, 12:57
            Там же нет людей , не кому обосраться как типа на Куке
            1. LuckyBlog Звание
              LuckyBlog
              -1
              Сегодня, 13:17
              когда они каждый день впустую будут гонять БПЛА в рейды после которых надо в ремонт становиться, при чем на ремонт с ценником в 6нулями нерублей, то обoсрутся в бухгалтерии пиндагона
          2. Stoler Звание
            Stoler
            +5
            Сегодня, 13:07
            А у нас есть самолеты РЭБ??? lol Ну ка ,ну ка laughing
            1. LuckyBlog Звание
              LuckyBlog
              -1
              Сегодня, 13:09
              вообще то модули РЭБ у нас есть почти для все самолетов .
              а если ты именно про спецборт заточный чисто для РЭБ то у нас это вертушки с Порубщиком. и их дальности хватит что бы сопроводить помехами даже самолет, не то что бы БПЛА
              1. Stoler Звание
                Stoler
                +3
                Сегодня, 13:13
                Вот Вот Вот ! НЕ самолетов реб request Это раз!!! А сколько этих вертушек осталось после "оптимизаций"?
                1. LuckyBlog Звание
                  LuckyBlog
                  -2
                  Сегодня, 13:29
                  что , даже одной вершутки не осталось?
                  ну тогда у нас есть Красуха-4 , она по бумагам на 400км гасит АВАКС у которого РЛС на порядок мощнее у БПЛА. оптику можно Пересветом опять таки с земли гасить, и на хорошо подобранной мощности можно сделать дорогущую оптику одноразовой.
                  и судя по успеху залпов с той стороны у нас никто не мешает получать матрасам нужную им инфу.
                  1. Stoler Звание
                    Stoler
                    +2
                    Сегодня, 13:37
                    Ну знаешь , здесь крыть нечем - По бумагам, так по бумагам request ЗДАЮСЬ!
                    1. LuckyBlog Звание
                      LuckyBlog
                      +3
                      Сегодня, 13:45
                      так основная моя мысль в том что наши комплексы не так хороши как их разрекламировали, и этот факт надо принять в душе и принять к действию. то есть начинать исправлять ситуацию. те же Панцири вначале тоже не брали Хаймарсы (gmlrs) хотя по ТТХ должны были, просто косорукие изначально нормально софт не написали и пришлось его передедывалить и после этого Панцири стали доставать и Хаймарсы(их ракеты). так и тут, надо понять где исправлять и что исправлять и дро....дрессировать ПВОшников. они по ходу не сильно учатся . а ведь сколько на форумах пели что у нас многоуровневая система ПВО которая как оказалась даже себя защитить не может.
                      1. Stoler Звание
                        Stoler
                        +1
                        Сегодня, 13:56
                        Новости смотрю. Мы наступаем.Все у нас хорошо.
                      2. LuckyBlog Звание
                        LuckyBlog
                        +1
                        Сегодня, 14:03
                        родне погибших на Баальбеке то этого станет сильно легче?
              2. Stoler Звание
                Stoler
                -2
                Сегодня, 13:14
                Шумом вентов забьют??? wassat
                1. LuckyBlog Звание
                  LuckyBlog
                  -2
                  Сегодня, 13:32
                  оптику лазером (он сейчас даже в БКО применяется), РЛС помехами.
                  звуковую разведку можно и шумом "вентоff"
        3. spirit Звание
          spirit
          +5
          Сегодня, 13:09
          их просто сбивать надо

          А можно было бы не сбивать.Если бы "паркетный" и его команда,который сейчас умничает в Китае вместо "освоения" ,отдавал бы распоряжение о создании аналога Американского постановщика помех
          EA-18 Growler. И проблем бы сейчас не было.
          Но те люди больше разбирались в сортах дорогой Итальянской мебели чем в РЭБ.
          1. LuckyBlog Звание
            LuckyBlog
            +4
            Сегодня, 13:18
            у нас промка не может такого выдать, поэтому по сути и куча передового оружия у нас есть только для парадов , ибо промка чуть ли в ручную сделала по несколько штук а вот на серию увы ... ну не шмогла я....
            но у нас есть вертушки РЭБ.
  3. Владимир М Звание
    Владимир М
    +7
    Сегодня, 12:36
    Объявить "бесполетну зону" и сбивать все подряд в той зоне. Тут "красной краской" и "озабоченностями" уже не обойтись.
    1. bk316 Звание
      bk316
      +4
      Сегодня, 12:38
      Объявить "бесполетну зону"

      над турцией?
    2. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 12:41
      Белгород до сих пор обходится красными линиями , а Крым не обойдется?
      1. Tagan Звание
        Tagan
        -1
        Сегодня, 12:50
        У вас тяга ко всему красному? Маркеры, линии...
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          +7
          Сегодня, 13:02
          разве у меня? а я думал что у захаровой и МИДа ....
          они красные линиями уже все Россию разрисовали. жаль на западе зрение плохое, и они их не видят. ну или может дальнотиники . они не увидели что линии красные и продолжают в открытую гадить
          (это как в анекдоте- мальчик петя учил карате , вечером мальчик петя пошел в парк и там получил звезды от гопоты, гопники не знали что петя учил карате.)
          ЗЫ матрасы по ходу не прочли в рекламках что С-400 сбивает все цели даже гиперзвуковые, поэтому стреляют старыми БР аналогами Точки , и почему то каждый раз накрывают одну и ту же цель в Крыму , то есть наши даже не учатся и просто пройоп... проимеивают раз за разом один и тот же защищаемый объект. ЗЫ толпа урякалок вместо того что бы прежложить как защищить Крым начнут минусовать , боевые минусаторы бблин ... жаль их бои ведутся только тут на сайте и в Телеграмме.
          1. Tagan Звание
            Tagan
            -3
            Сегодня, 13:25
            Ну вот, опять вы про красное... Видимо очень модно.
            Не знаю, что там с С-400 или ещё с чем-то не так, но у нас защищают хорошо, слава Богу. За всё время только два прилёта. Но 100% защиты вам никто не даст.
            Пойдите научите, как надо, раз уж все вокруг глупенькие, а вы такой вот умненький.
            1. LuckyBlog Звание
              LuckyBlog
              +1
              Сегодня, 13:39
              Жалко что только у Вас хорошо защищают . у нас вообще хорошо защищают там где не нападают. теперь бы еще научиться защищать там где атакуют.
              а то тут с евреев ржут однако их железный купол сбивал потоки ракет в десятки раз больше чем кастрюли на Белгород . Израиль отбил пускай с поддержкой других стран атаку с 300+БПЛА, КР и БР . у нас 16 аналогов Точки отбить не сумели. а так ржали с арабов которые в Сирии не все еврейские ракеты сбивают . мол косорукие , ни хрена не умеют . а сами то что? всё сбили над Крымом? а сколько скальпов/шэдоу пропустили что потеряли далеко не одного генерала и полковника (вот кто реально бьет по центрам принятия решений, при чем бьет реально а не на словах) из за гостеприимства пвошников?
              1. Tagan Звание
                Tagan
                -1
                Сегодня, 14:07
                Последняя массированная атака у нас была в марте. Отражали около двух часов. Один прилёт и тот не в цель.
                Вы как-то склонны сравнивать хрен с пальцем. Но скорее наваливать на вентилятор.
                У Израиля территория с гулькин нос.
                Израиль отбил пускай с поддержкой других стран атаку

                Насчёт вашего "пускай". Это четвертая или пятая часть от всего количества.
                Я вот не пойму, а что, Израиль отражал самые технологичные средства поражения? Мы, по-вашему, сплошь допотопные подобия Точки У, а они "Звёзды смерти", не иначе.
                И потом, Израиль может похвастать стопроцентным сбитием?
                1. LuckyBlog Звание
                  LuckyBlog
                  0
                  Сегодня, 14:14
                  1)а че Крым по размерам как Сибирь что его укрыть не могут ?
                  он если че 27 тыс кв км, у Израиля 22 тыс кв км. только Крым окружают воды на фоне которых видны и ракеты и корабли (нет ествественных укрытий и складок местности) у Израиля еще и горы вокруг есть
                  2) по Израилю били оружием не лучшим чем то чем били по Крыму, но вот количество - 16 против 300 как то смотрится уныло для тех кто и 16 сбить не смог.
                  3) У Израиля емнип нет погибших от обстрела, нет потерянных комплексов , у него поцарапали ВПП . спалили пару цистер и емнип поврежили таки один самолет заправщик. у нас емнип только официально погшибших 7 человек и это только в последний налет а они были и до этого .
                  4) учитывая что до этого были такие же налеты и и стаким же результатом , то наши ничего не исправляют для того что бы ситутация не повторилась, то есть наши люди будут умирать на Баальбеке и дальше.
    3. Aleks88
      Aleks88
      -6
      Сегодня, 12:47
      В ответ будет бесполетная зона над 404 и ЧМ. Подключится Польша, Румыния, Турция.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        +3
        Сегодня, 12:53
        В ответ будет бесполетная зона над 404 и ЧМ. Подключится Польша, Румыния, Турция.

        конечно будет, потому что надо воевать раз начал, а не создавать обоснование своего сотоварищи нахождения в креслах на самом верху!
        1. Tagan Звание
          Tagan
          -3
          Сегодня, 13:29
          потому что надо воевать раз начал

          Чья бы мычала.)))
          Или сразу уж сдаться, как вы предлагали, да?
      2. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 12:53
        не подключатся. потому что если красные кнопки не маркером рисовать а пластиком от кнопки запуска МБР, то любой шакал сожмется до размеров бурундука. а в тех размерах они не опасны.
      3. красноярск Звание
        красноярск
        -4
        Сегодня, 13:02
        Цитата: Aleks88
        В ответ будет бесполетная зона над 404 и ЧМ. Подключится Польша, Румыния, Турция.

        Ага. И Берег Слоновой Кости тоже подключится.
        Только не пойму, зачем повторять устаревшую новость? Ведь не так уж и давно эта "новость" уже была на ВО.
  4. Галеон Звание
    Галеон
    +10
    Сегодня, 12:44
    Посейдоны мониторят Черное море, не выходя из румынского воздушного пространства, тоже наблюдал их на флайтрадаре. Прилетают из Италии, база Сигонелла.
    Не стоит лепить открытие из глобал хоука. Один из первых принципов их разведки - непрерывность. Один борт сменяет другой на протяжении уже третьего года. Об этом нужно не забывать. Ну и во время ракетных ударов идет анализ наших действий и поиск слабых мест пво. Поэтому периодически что-то пролетает.
    Только не нужно сравнивать с нашими ВС. А то захочется кому-то кишки выпустить.
    1. bars042 Звание
      bars042
      +3
      Сегодня, 13:11
      Один борт сменяет другой на протяжении уже третьего года

      И третий год подряд, где то на просторах военных баз США, трудятся операторы этих бпла, не покладая рук.
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 12:44
    Нанесенный ВСУ ночью удар ракетами ATACMS по территории Крымского полуострова координировался американским беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщают российские военные источники.
    Стесняюсь спросить... у этих источников...
    А кому и какая польза от этого знания?
  6. kvv Звание
    kvv
    +3
    Сегодня, 12:45
    вот вроде министерство озабоченностей недавно пропищало что за удары по российской территории западным оружием будут удары по ним самим, ну и где эти удары, хотя бы этот беспилотник сбили или опять только "пальцы веером, сопли пузырями" лучше бы тогда молчали и не отсвечивали
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 12:55
      министерство озабоченностей недавно пропищало что за удары по российской территории западным оружием будут удары по ним самим, ну и где эти удары

      предположу, что министерство вранья сообщило ответственным, что народонаселение все их "обещалки" позабыло и можно продолжать "озабачиваться"!
  7. Владимириус Звание
    Владимириус
    +2
    Сегодня, 12:45
    почему хуситы не стесняются сбивать америгадсие беспилотники, зато наши их приветствуют, вместо того, чтобы пролететь над ним на форсаже, они практически воюют против нас и не только затрудняют работу наших служб, но и практически все наши усилия сливают в ноль, нужно быть более прагматичными, а не бессильно разводить руками. Когда нато и пентагон нападут так же будут показывать дурацкое и никому не нужное благородство, над которым смеется весь мир. Это как война 1812г когда все было по правилам и наши несли огромные потери от этого
  8. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 12:48
    Может пора уже президенту вспомнить что он носит штаны не просто так?
  9. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    Сегодня, 12:52
    Я не военный эксперт, но думаю в таких случаях нужно подымать наши самолёты с мощной РЭБ, ведь сами кричали что могут подавить на сотни километров, и давить эти сигналы управления. А если бы была возможность, то и перенаправлять на другие территории, в том числе румынские. Вот это было бы чудненько.
  10. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +7
    Сегодня, 12:53
    Ну и где тот например Су-24 с блоком РЭБ на подвесе который "ослепил" своей работой вывел из строя американский эсминец "Дональд Кук" совместно с экипажем. Нейтральные воды же. Да и американский БПЛА далековато залетел от побережья США. am
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +7
      Сегодня, 13:05
      в мечтах долбоящеров. СВО показала не только неготовность военных к войне (а когда они были к ней готовы?) и разруху в головах офисных леммингов. они требут от нашей армии разультатов как от современной армии, сказки про которую им рассказывали телеканал звезда и шойга на парадах
      1. 1 z1 Звание
        1 z1
        +1
        Сегодня, 13:30
        разруху в головах офисных леммингов

        Они не только от армии результатов требуют. Им ещё подавай мощное военное, космическое и радиоэлектронное производство и.т.д и т.п. С одной маленькой оговоркой , что этих результатов должны добиваться без их участия.
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          0
          Сегодня, 14:27
          часть из этого они имеют право требовать, ибо электронику у нас саборитуют . оборудование АМД на 65нм закупили более 10 лет назад и не было ни санкций и доллар был по 30, и не смогли. блин даже импортные инженера приезжали настраивали и всё показывали и все равно не смогли. и судя по тому что я читал на технических форумах больше похоже на саботаж а если бы смогли наладиться электронную сферу, то оооооочень многое у нас сейчас уже было бы. а так у нас народу очень много готово само пойти улучшать ситацию в каких сто сферах. только кто им даст то.
    2. solar Звание
      solar
      +4
      Сегодня, 13:30
      Ну и где тот например Су-24 с блоком РЭБ на подвесе который "ослепил" своей работой вывел из строя американский эсминец "Дональд Кук" совместно с экипажем.
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        -1
        Сегодня, 13:49
        Не было бы лишним с настоятельной рекомендацией по многочисленным просьбам. good drinks Глядишь и оператор того БПЛА рапорт на увольнение напишет в виду ошибочности выбранного места работы. Да хотя бы кофе на штанцы прольет и как бы случайно приводнит с целью изучения морской флоры и фауны. Кто сказал что ястреб (по версии названия БПЛА Global Hawk - глобальный ястреб) плавать не умеют ?! recourse
        1. Галеон Звание
          Галеон
          0
          Сегодня, 14:39
          Глядишь и оператор того БПЛА рапорт на увольнение напишет в виду ошибочности выбранного места работы.

          Вы всерьез думаете, что оператор сидит где-то неподалеку? Разочарую. При войне в Ираке операторы сидели в США. Сейчас возможно в Италии, откуда эти разведчики и летают. На один такой бпла работать может даже не один спутник, а группировка спутников. И операторы для войны практически неуязвимы.
    3. 1 z1 Звание
      1 z1
      +4
      Сегодня, 13:35
      Ну и где тот например Су-24 с блоком РЭБ на подвесе

      Ну наверное там же где 1,5 миллиона "ратников" и ещё куча не имеющих аналогов.На что до сих пор собираются с мира по нитке .
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 13:43
        Ах да, извените забыл. СВО как бы другое ...
      2. 1 z1 Звание
        1 z1
        +2
        Сегодня, 14:08
        Как только упоминаешь про 1 5 миллиона ратников, сразу прилетают минусеры . Вот и думай кто это такие....
  11. штурм Звание
    штурм
    +3
    Сегодня, 12:54
    Нанесенный ВСУ ночью удар ракетами ATACMS по территории Крымского полуострова координировался американским беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщают российские военные источники.

    С-400 в очередной раз не сбил американский беспилотник потому что руководство МО в очередной раз зассало....
  12. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 12:58
    Ну штош, пора и русским беспилотникам полетать над Красным морем в целях выдачи целеуказания самизнаетекому.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +4
      Сегодня, 13:07
      не пора, потому что на уроках физики нас не учили что кроме топлива , для полета боевых летательных аппаратов нужны еще и яйца .... а когда их нет , то все ЛА стоят на приколе на земле.
      1. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        -2
        Сегодня, 13:08
        Цитата: LuckyBlog
        на уроках физики нас не учили

        Эх даа.... упущеньице....
  13. blackcat Звание
    blackcat
    +4
    Сегодня, 12:58
    Сбили ? Или опять базар вокзал , озабоченности и прочая голиматья am
  14. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    -4
    Сегодня, 13:09
    Уважаемые "партнеры". Вы ведете себя не по партнерски. Стоит дать соответствующее оружие вашим недоброжелателям по всему миру и вы завизжите как свиньи. Даже РПГ 7 чтобы долбили ваши базы. Только много. Очень много ! Не понятно ? Ну тупые !
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +3
      Сегодня, 13:41
      Не понятно ? Ну тупые !

      проблема в том, что все наоборот - за океаном сидят очень умные и хитрые люди, а вот те кто пустой болтовней занимается - те действительно не очень умны....
  15. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +6
    Сегодня, 13:10
    Мягкотелость Кремля стимулирует полосатых все больше наглеть. А ведь мы можем предупредить их о том, что участие американских сил в атаках на нашу территорию может рассматриваться, как акт агрессии. Потребовать прекратить эти полеты. Не поймут - имеем полное право сбивать.
  16. mark1 Звание
    mark1
    -4
    Сегодня, 13:21
    По хорошему - надо по базе в Сигонелле как то исхитриться ударить РЭБом. Например немаленький пароход с РЭБ оборудованием пустить кататься недалеко от Сицилии , вот когда мог бы пригодиться Урал, или Гагарин с Комаровым но мы их давно похоронили. Может что то осталось?
  17. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 13:21
    Нанесенный ВСУ ночью удар ракетами ATACMS по территории Крымского полуострова координировался американским беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщают российские военные источники.

    И как конкретно он мог "координировать", да ещё и от турецкого берега, "военные источники" не пояснили? Место расположения аэродрома Бельбек сообщил? Так он на этом месте еще в 30-е годы находился.
    Похоже на чью-то выдумку :((
  18. 1 z1 Звание
    1 z1
    0
    Сегодня, 13:23
    Фактически подобные действия США и ряда других государств свидетельствуют об их прямом вовлечении в украинский конфликт

    Как то уже эти "доказательства и свидетельства" ужасно болезненную оскомину набили
  19. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 13:23
    Ну и чего молчим? Чего ждём? Так и будет если ничего не предпринять. В таком случае - так вам и надо!!!!!
  20. alanery Звание
    alanery
    +2
    Сегодня, 13:23
    ой... какая неожиданность! никогда такого не было и вот опять...
  21. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 13:23
    Почему не объявляют бесполётную зону над всем Чёрным морем? Что не хватает воли и смелости? Врагам хватает смелости убивать наших граждан на нашей территории а нам не хватает смелости сбивать наводчики БПЛА в нейтральной зоне.
    Кутузов за полгода погнал французов обратно, Коммунисты за три года разбили Антанту и белых.
    Но назначить бухгалтера-экономиста министром обороны это нонсенс. Хотя если он заставит этих паркетных генералов воевать то будет молодец. Всех коррумпированных генералов или сразу к стенке ставить или в штрафбат рядовыми, или давать пистолет с одним патроном чтоб не позорили Русскую Армию.
    Есть у нас военно-полевые суды? Только расстрелы могут остановить эту коррупционную вакханалию. soldier
  22. potap6509 Звание
    potap6509
    +2
    Сегодня, 13:26
    Ронять из надо, однозначно. Не смотря на вопли. Иначе обстрелы не кончатся ещё долго.
  23. Прощай оружие.
    Прощай оружие.
    -2
    Сегодня, 13:36
    ну и какая цель преследуется при нанесении ракетных ударов по Крыму?
  24. 1 z1 Звание
    1 z1
    0
    Сегодня, 14:04
    Почему не объявляют бесполётную зону над всем Чёрным морем?

    Как не тяжко признавать , но политические ограничения и организационно- технические недостатки , ставят жирный крест на концепции "кто владеет Крымом, то владеет Чёрным морем" и "Крым непотопляемый авианосец"
  25. Березин Звание
    Березин
    0
    Сегодня, 14:05
    Надо что-то делать, но что именно. Сбивать (ракетами) конечно нельзя, ибо это противоречит международным нормам (ведь формально их участие в военных действиях против нас не доказано). Но есть хороший механизм -сопровождение с небезопасным пилотированием. Тем более один раз уже сработал.
    1. 1 z1 Звание
      1 z1
      -1
      Сегодня, 14:11
      Но есть хороший механизм -сопровождение с небезопасным пилотированием. Тем более один раз уже сработал.

      И керосином сверху поливать,как вшей гинетальных
  26. Vrun gel Звание
    Vrun gel
    -1
    Сегодня, 14:22
    Самолет с экипажем лучше не сбивать,а вот подослать свой самолет-постановщик помех-это можно...Ну а беспилотник можно смолотить...сославшись на ошибку (типа ракета заблудилась) ...))