Ночной удар по Крыму ракетами ATACMS направлял разведывательный БПЛА ВВС США RQ-4B Global Hawk
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Нанесенный ВСУ ночью удар ракетами ATACMS по территории Крымского полуострова координировался американским беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщают российские военные источники.
Как следует из данных сервиса по отслеживанию полетов гражданских и военных летательных аппаратов, над Черным морем появился разведывательный беспилотный летательный аппарат военно-воздушных сил США RQ-4B Global Hawk. В настоящее время он все еще находится в воздушном пространстве над Черным морем, в районе к юго-западу от Севастополя.
С началом вооруженного конфликта на Украине военная авиация стран НАТО значительно увеличила частоту полетов над Черным морем. В первую очередь, речь идет о самолетах – разведчиках и о разведывательных беспилотных летательных аппаратах. Как правило, вскоре после появления авиации НАТО в воздухе над Черным морем, следуют удары по российским объектам в Крыму.
Фактически подобные действия США и ряда других государств свидетельствуют об их прямом вовлечении в украинский конфликт. Ведь разведывательная авиация НАТО появляется над Черным морем не просто для наблюдения за российскими объектами, а с целью сбора и передачи полученных в ходе разведки данных украинскому генеральному штабу. Затем ВСУ начинают наносить удары по полуострову или ракетами, или с помощью ударных дронов – как воздушных, так и морских.
U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka. http://www.af.mil
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