На Донбассе ликвидирован украинский военный, которого три месяца назад обменяли вместе с другими пленными
Недавно в бою против российской армии на территории ДНР погиб военнослужащий ВСУ. Этот случай был бы совершенно непримечательным, если бы перед этим тот же самый боевик не был взят в плен в Красногоровке бойцами 5-й бригады Вооруженных сил РФ.
Такой информацией поделился на своих ресурсах российский военный корреспондент Александр Сладков.
Украинский военный с русской фамилией Морозов попал в плен нашим бойцам под Красногоровкой. Потом он был включен в списки на обмен и вернулся домой, но вскоре его документы нашлись на теле уничтоженного ВСУшника. Примечательно, что смерть он нашел там же, в районе Красногоровки.
Таким образом, на Донбассе был ликвидирован украинский военный, которого три месяца назад обменяли вместе с другими пленными на российских военнослужащих. Это означает, что после возвращения он опять отправился на передовую, причем на тот же самый участок, где ранее попал в плен. Там он и закончил свою жизнь.
Неизвестно, был ли он отправлен на фронт принудительно или пошел добровольно. Но если он снова воевать не собирался, то зря не воспользовался шансом отказаться от включения в списки на обмен. А еще он мог обратить оружие против своих истинных врагов, киевского режима. Но, увы, он этого не сделал.
Ранее был случай, когда военнослужащий ВСУ из Одессы не только сам сдался в плен, но и привел с собой сослуживцев. Впоследствии он добровольно вступил в Вооруженные силы РФ и теперь воюет против киевских властей.
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