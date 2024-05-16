На Донбассе ликвидирован украинский военный, которого три месяца назад обменяли вместе с другими пленными

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На Донбассе ликвидирован украинский военный, которого три месяца назад обменяли вместе с другими пленными

Недавно в бою против российской армии на территории ДНР погиб военнослужащий ВСУ. Этот случай был бы совершенно непримечательным, если бы перед этим тот же самый боевик не был взят в плен в Красногоровке бойцами 5-й бригады Вооруженных сил РФ.

Такой информацией поделился на своих ресурсах российский военный корреспондент Александр Сладков.

Украинский военный с русской фамилией Морозов попал в плен нашим бойцам под Красногоровкой. Потом он был включен в списки на обмен и вернулся домой, но вскоре его документы нашлись на теле уничтоженного ВСУшника. Примечательно, что смерть он нашел там же, в районе Красногоровки.

Таким образом, на Донбассе был ликвидирован украинский военный, которого три месяца назад обменяли вместе с другими пленными на российских военнослужащих. Это означает, что после возвращения он опять отправился на передовую, причем на тот же самый участок, где ранее попал в плен. Там он и закончил свою жизнь.

Неизвестно, был ли он отправлен на фронт принудительно или пошел добровольно. Но если он снова воевать не собирался, то зря не воспользовался шансом отказаться от включения в списки на обмен. А еще он мог обратить оружие против своих истинных врагов, киевского режима. Но, увы, он этого не сделал.

Ранее был случай, когда военнослужащий ВСУ из Одессы не только сам сдался в плен, но и привел с собой сослуживцев. Впоследствии он добровольно вступил в Вооруженные силы РФ и теперь воюет против киевских властей.

30 комментариев
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  1. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    +7
    Сегодня, 12:48
    От судьбы не уйдешь )
    Комментарий слишком короткий.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 12:52
      Пункт назначения.Финальная сцена на Украине
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      +7
      Сегодня, 12:54
      Это точно! К тому же кого-то из пленных ВСУшников все равно надо обменивать на наших пленных, а дальше их добрые ВСУшные командиры конечно пошлют на передок, "искупать вину". Так что ничего удивительного в этом случае нет! Всё закономерно!
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 13:43
        .... был ли он отправлен на фронт принудительно или пошел добровольно.

        Знать судьба у него такая. negative
    3. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 13:07
      От судьбы не уйдешь )
      Упорный попался или упоротый)
    4. Юрий Васильев Звание
      Юрий Васильев
      0
      Сегодня, 14:27
      Судьба давала ему несколько шансов, но он из-за хохлячей тупости и упертости выбрал самый худший вариант из всех возможных.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:52
    А у украинцев есть другой выбор ? Обменяли бы его через Турцию на пример . Так там есть шанс ,что он рванет куда нибудь. А тут из всех обмененных формируют подразделение и вперед на мины.
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 12:53
    """Примечательно, что смерть он нашел там же, в районе Красногоровки."""

    Перефразируя - ну а если нет разницы, то зачем им давать пожить дольше? Не надо этих идейных в плен брать. Вон из хрякена снова пленных взяли.... Обменяют снова и те обратно воевать придут.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +5
      Сегодня, 12:59
      кого то все равно приходится менять чтобы наших вытащить
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 13:00
        Мобиков бы меняли. У наших в плену гораздо больше xoxлов, чем наших у них.
        1. antiaircrafter Звание
          antiaircrafter
          0
          Сегодня, 13:05
          Цитата: Уарабей
          Мобиков бы меняли.

          Кто поумней отказываются от обмена. Приходится менять на согласных.
        2. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 13:07
          Уарабей hi, там Киев конкретно мутит со списками поэтому обмены идут туго.
        3. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +2
          Сегодня, 13:14
          там списки согласовываются по фамильно а не кого хочешь
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            -1
            Сегодня, 13:16
            Если нациков не будут брать в плен, никаких списков с их фамилиями не будет.
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              +1
              Сегодня, 13:17
              простых они и обменивать не будут
          2. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 13:32
            Nastia Makarova hi, наши отдают прпктически всех кто заявлен, а вот Киев пытается всучить не наших бойцов а своих граждан которые якобы сочувствую России, в этом основная закавыка.
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              0
              Сегодня, 13:34
              такое есть и есть то что важных пленных типа офицеров или летчиков не хотят отдавать но в массе все равно наших бойцов выменивают, списки же тоже с обоих сторон согласовывают
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 12:53
    Идейный этот Морозов, он свою мечту исполнил,с второй попытки.У него был выбор.
  5. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 12:54
    Все пленные ВСУ я про обычных бойцов знают что по возвращении их засунут обратно, тут без вариантов, если конечно не калека 100%,так что возвращаясь они прекрасно понимают что снова попадут на фронт, а так как среди них подростков нет стало быть это их осознаный выбор, а значит туда им и дорога.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:57
    Оно само... пример даже не поучительный, обычный.
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 13:00
    В таком случае,им еще в плену,надо выдавать,полиэтиленовые пакеты,а не сухпаек.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 13:08
      Андрей Николаевич hi, на них ещё тратиться, с голой 5 точкой отправлять и голодными.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        -1
        Сегодня, 13:18
        Ну да. В окопах- накормят.)
  8. Тихий Дон Звание
    Тихий Дон
    +2
    Сегодня, 13:11
    А что тут удивительного? Прошел фильтрацию , реабилитацию , если здоровье позволяет вперёд , с песней , обратно на фронт .Вряд-ли у нас по-другому ..В чём новость то ?
  9. НСВ Звание
    НСВ
    -1
    Сегодня, 13:30
    Вот только 60 упоротых свиноголовых крякенов добродушно приняли в плен.Сейчас подлечим и скоро опять встретим на ЛБС.... Всё как обычно.
  10. Mazunga Звание
    Mazunga
    -1
    Сегодня, 13:36
    петухана куреханыча все таки в суп пристроили)))ну и ладно сам же хотел до неньки думал я тут лохам на уши навешаю макитру а там степь хозяйка автомат папа главное вернутся а потом пойду опять знищать ворогов))) не фартануло и это прекрасно товарищи
  11. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 13:38
    Если б не этот подлый случай... так никто бы и не узнал, что жил-был такой себе Морозов...
    Некоторым надо умереть, чтобы прославиться... хоть на миг... в статье на ВО.
    Тот самый случай, когда в твоём доме играет музыка, а ты её не слышишь... sad
  12. tun5t
    tun5t
    0
    Сегодня, 13:56
    Ну вот мы и родились по китайской пословице - чтобы жить вам в век перемен - действительно сумрачные времена, полное уныние с надеждой что потомки не лоханутся и научатся внимательно слушать, почитать Отцов и Матерей.
  13. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:57
    Судьба выдала ему предупреждение в виде попадания в плен. Чел же или не захотел, или не смог воспользоваться этим и Судьба от него отвернулась
  14. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    0
    Сегодня, 13:59
    Украинский военный с русской фамилией Морозов попал в плен нашим бойцам под Красногоровкой.

    Классика же - сцена принятия украинской присяги в "72 метра".
    Ну, уж если Иванов принял… Коноваленко, давай!