Российский суд оставил под стражей участников нападения в ТРЦ «Крокус Сити Холл»

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Российский суд оставил под стражей участников нападения в ТРЦ «Крокус Сити Холл»

Первые два участника вооруженного нападения в ТРЦ «Крокус Сити Холл» оставлены под стражей, ходатайство защиты отклонено. Такое решение принял Басманный районный суд г. Москвы.

Под стражей до 22 августа 2024 года оставлены Мухаммадсобир Файзов и Далерджон Мирзоев. Напомним, что Мухаммадсобир Файзов был самым молодым из напавших на посетителей подмосковного «Крокус Сити Холл» террористов. Ему на момент нападения было 19 лет.

О Файзове известно и то, что он был единственным из боевиков, оказавшим вооруженное сопротивление при задержании в Брянской области. Он был ранен ответным огнем, но сумел бежать в лес, где его вскоре настигли спецназовцы.

Мухаммадсобира Файзова очень просила отправить в Таджикистан его мать. Однако суд принял единственно верное в данном случае решение и оставил террориста под стражей на время следствия. Естественно, не может идти речь и об удовлетворении ходатайств защиты обвиняемых. Все исполнители теракта будут находиться под стражей на время следствия, а затем, если их вина будет признана судом, получат пожизненное лишение свободы, в лучшем случае – очень длительные сроки заключения в исправительных колониях строгого режима.

Для российских правоохранителей события в «Крокус Сити Холл» являются трагичным примером того, что нельзя терять бдительность, а мигрантская среда должна тщательно контролироваться силовиками, любые проявления экстремизма и радикализма пресекаться в корне.
24 комментария
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  1. T-100 Звание
    T-100
    +2
    Сегодня, 13:10
    Для российских правоохранителей события в «Крокус Сити Холл» являются трагичным примером того, что нельзя терять бдительность, а мигрантская среда должна тщательно контролироваться силовиками, любые проявления экстремизма и радикализма пресекаться в корне.

    Но как показывает история и практика, на примерах, даже на своих не учимся.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +4
    Сегодня, 13:12
    То есть ещё их и отпустить просили! Понять, простить и отпустить. Насколько вот эти народности тут чувствуют свою безнаказанность, типа всегда договоримся, решим. А кто это допустил? А теперь призывают быть бдительнее.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 13:18
      Вадии С hi, да мама этого слезно умоляла отпустить, на жалость давила и что этот (цензура) молодой и неопытный, околдовали его не иначе, было дело, только не учла одного, ее сын не шоколадку в Магнитн спер а участвовал в хладнокровном убийстве ни в чем не повинных людей.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 13:41
        Надеюсь будет как с радуевым am А то еще кормить их всю жизнь fool
      2. bambr731 Звание
        bambr731
        +1
        Сегодня, 14:00
        только не учла одного, ее сын не шоколадку в Магнитн спер а участвовал в хладнокровном убийстве ни в чем не повинных людей.

        Сильно сомневаюсь, что её как-то беспокоит судьба ни в чем не повинных людей в другой стране. Единственное, о чём она сожалеет, так это то, что её чадо отловили и он за всё ответит
  3. Болторез Звание
    Болторез
    +5
    Сегодня, 13:13
    Файзова очень просила отправить в Таджикистан его мать
    Вот это я понимаю наглость belay
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 13:19
      Болторез hi, мне вот действительно интересно, а что были другие варианты? Или кто-то надеялся что их под подписку выпустят?
      1. Болторез Звание
        Болторез
        +5
        Сегодня, 13:24
        Или кто-то надеялся
        Мамусик вон явно надеялась, что судьи сжалятся- ведь ее сыночка ничего такого не сделал по большому счету, с ее точки зрения. В Англии похожие ситуации бывают- за что Рашиду 10 лет- ведь у него же семья, восклицает эта самая семья. А что убил местного, так он сам напросился sad .
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 13:29
          Болторез, достаточно посмотреть кто побеждает на выборах в этой Англии и все вопросы отпадут сами собой, у нас тоже такое будет не зря же они гражданство получают, скоро количество избирателей из Средней Азии привысит количество коренных жителей а с учётом их организованности и нашей "веры" в надобности ходить на выборы как думаете кто победит?
          1. Болторез Звание
            Болторез
            +2
            Сегодня, 13:34
            кто побеждает на выборах в этой Англии
            И кто же? Тори продавили закон о депортации, и сейчас -не шутка- лодочники платят чтобы их вывезли на надувнушках ИЗ Англии. Мэр Лондона Садык? Так мэр здесь=завхоз по большому счету, это не политическая фигура. Иммиграцию всех подряд здесь последние несколько лет пытаются остановить.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 13:36
              Болторез, да да, и премьер министр Англии 100%англичанин А вот от ЗавХоза иногда очень многое зависит. Так что я бы не стал недооценивать эту должность.
              1. Болторез Звание
                Болторез
                +3
                Сегодня, 13:38
                премьер министр Англии 100%англичанин.
                Он на выборах не побеждал- победила его партия, и премьером стал потому, что больше желающих не нашлось. И именно он с иммиграцией борется, а не своих завозит через открытые границы.
                от ЗавХоза иногда очень многое зависит
                В Лондоне- мало. И когда он начал встревать на предмет иммиграционых делов- ему сразу сказали что его удел- мусор на улицах и наличие парковок.
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  0
                  Сегодня, 13:41
                  Болторез, что то я соневаюсь что среди англичан не нашлось ни одного добровольца на такую должность, и да я думаю что интересы своих он будет продвигать.
                  1. Болторез Звание
                    Болторез
                    +3
                    Сегодня, 13:44
                    интересы своих он будет продвигать.
                    Он продвигает их депортацию в Руанду- даже с Королем аудиенцию проводил по этому поводу.
                    среди англичан не нашлось ни одного добровольца
                    Выбирала партия- а после фиаско Лизы никого желающего на должность ассенизатора проблем реально не было. По крайней мере из тех, кто подходил.
                    1. Ропот 55 Звание
                      Ропот 55
                      -1
                      Сегодня, 13:49
                      Болторез, а кого он призывает отправлять в Руанду??? Я думаю представители его национальности туда не поедут, а вот конкурирующие нации запросто, он просто убирает конкурентов, а насчет что мэру указали на его место, так лиха беда начало, посмотрим чтт будет лет через 5 и у нас и у них, если доживём.
                      1. Болторез Звание
                        Болторез
                        +3
                        Сегодня, 13:54
                        представители его национальности туда не поедут
                        Он по вашему лично будет паспорта у депортируемых проверять? Нет, тут так не работает.
                        Дело еще и в том, что он не какой-то сын таксиста, а выходец из семьи колониальных администраторов- его родители были чиновниками британских колониальных властей в Африке, а когда негры получили независимость- начали их немножко резать. И его родители уехали от колюще-режущих негров в Саутгемптон. Как-то так.
    2. Александр 3 Звание
      Александр 3
      +1
      Сегодня, 13:37
      (Файзова очень просила отправить в Таджикистан его мать) - А эта мать не хочет встретиться с матерями, погибших от рук этих нелюдей.Думаю её порвут на части.
  4. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +1
    Сегодня, 13:19
    С СВО тоже нужно заканчивать. На Украине очень хорошие люди живут. Все прекрасно поняли. Зачем дальше воевать. Так что понять. Простить и отпустить.


    Блин мои глаза чуть мироточить не начали, пока я читал свойже коммент. Хотя.........
  5. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +4
    Сегодня, 13:35
    Вот наверное предки удивляются временам и нравам. Раньше их бы на площадь вывели, бошки отрубили или четвертовали конями, и дело с концом. Сейчас адвокаты защищают, миды вылезают с криками аяяй. request
  6. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:40
    Такое может быть ,суд рассматривал ходатайство, о выпуске человека под подписку ,человека по статье терроризм ?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 13:44
      APASUS hi ну как видите происходит, и это ещё не предел.
  7. Osmodey Звание
    Osmodey
    -1
    Сегодня, 13:46
    Не пора ли отменить мараторий? Мы и так для всего мира Орки( Чего тянуть то
  8. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 14:18
    Этих гадов расстрелять мало, а их родственникам всем без исключения запретить въезд в Россию без срока давности.
  9. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 14:33
    Всем показывали видео. когда в Петербурге автобус с моста спрыгнул. Но мало кто видел, что водитель спокойно вылез и никого не спасал. Он просто стоял на крыше автобуса. даже не сказал где вылез. Кстати двери тоже не открыл. Водитель тоджик.