Российский суд оставил под стражей участников нападения в ТРЦ «Крокус Сити Холл»

Первые два участника вооруженного нападения в ТРЦ «Крокус Сити Холл» оставлены под стражей, ходатайство защиты отклонено. Такое решение принял Басманный районный суд г. Москвы.Под стражей до 22 августа 2024 года оставлены Мухаммадсобир Файзов и Далерджон Мирзоев. Напомним, что Мухаммадсобир Файзов был самым молодым из напавших на посетителей подмосковного «Крокус Сити Холл» террористов. Ему на момент нападения было 19 лет.О Файзове известно и то, что он был единственным из боевиков, оказавшим вооруженное сопротивление при задержании в Брянской области. Он был ранен ответным огнем, но сумел бежать в лес, где его вскоре настигли спецназовцы.Мухаммадсобира Файзова очень просила отправить в Таджикистан его мать. Однако суд принял единственно верное в данном случае решение и оставил террориста под стражей на время следствия. Естественно, не может идти речь и об удовлетворении ходатайств защиты обвиняемых. Все исполнители теракта будут находиться под стражей на время следствия, а затем, если их вина будет признана судом, получат пожизненное лишение свободы, в лучшем случае – очень длительные сроки заключения в исправительных колониях строгого режима.Для российских правоохранителей события в «Крокус Сити Холл» являются трагичным примером того, что нельзя терять бдительность, а мигрантская среда должна тщательно контролироваться силовиками, любые проявления экстремизма и радикализма пресекаться в корне.

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