Зампред Совбеза РФ считает, что европейским политикам вроде премьера Словакии угрожает опасность
Вчерашнее покушение на главу правительства Словакии Роберта Фицо вызвало широкий резонанс в мировом политическом сообществе. Стрелявший в премьера 71-летний писатель Юрай Цинтула, который был задержан правоохранителями на месте преступления, объяснил свой поступок политическими мотивами.
В свою очередь, комментируя вышеупомянутое событие у себя в ТГ-канале, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что покушение именно на премьера Словакии не вызывает удивления.
Со слов российского чиновника, он знаком с Фицо еще с 2008 года и характеризует его как прагматичного, взвешенного европейского политика, который, в отличие от большинства остальных своих коллег, не оторван от реальности. При этом зампред Совбеза РФ подчеркнул, что словацкий премьер не является «пророссийским», в чем его обвиняют в ЕС, а просто не русофоб.
В то же время, по мнению Медведева, в Европе крайне мало, но еще остались политики, такие как Роберт Фицо, и им срочно нужно заняться своей безопасностью.
Касательно нападавшего, российский чиновник назвал его «лютым маргиналом». Но при этом он подчеркнул, что поступок Цинтулы полностью отражает суть современной Европы.
- подытожил Медведев.
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