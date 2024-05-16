Зампред Совбеза РФ считает, что европейским политикам вроде премьера Словакии угрожает опасность

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Зампред Совбеза РФ считает, что европейским политикам вроде премьера Словакии угрожает опасность

Вчерашнее покушение на главу правительства Словакии Роберта Фицо вызвало широкий резонанс в мировом политическом сообществе. Стрелявший в премьера 71-летний писатель Юрай Цинтула, который был задержан правоохранителями на месте преступления, объяснил свой поступок политическими мотивами.

В свою очередь, комментируя вышеупомянутое событие у себя в ТГ-канале, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что покушение именно на премьера Словакии не вызывает удивления.



Со слов российского чиновника, он знаком с Фицо еще с 2008 года и характеризует его как прагматичного, взвешенного европейского политика, который, в отличие от большинства остальных своих коллег, не оторван от реальности. При этом зампред Совбеза РФ подчеркнул, что словацкий премьер не является «пророссийским», в чем его обвиняют в ЕС, а просто не русофоб.

В то же время, по мнению Медведева, в Европе крайне мало, но еще остались политики, такие как Роберт Фицо, и им срочно нужно заняться своей безопасностью.

Касательно нападавшего, российский чиновник назвал его «лютым маргиналом». Но при этом он подчеркнул, что поступок Цинтулы полностью отражает суть современной Европы.

Поэтому Макрон, Сунак, Шольц и фон дер Ляйен могут пока не трястись за свои шкуры. Пока

- подытожил Медведев.
5 комментариев
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  1. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 13:56
    Цру уже попросту начали устранять неугодных ни над чем не заморачиваясь. Используют наемных убийц уже
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:58
      Это очень напоминает убийство эрцгерцога в Сараево перед началом ПМВ !
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 14:04
        Да. Из за этого заваруха пошла и Россия встряла из-за этого
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:12
    Оказывается политиком в ЕС быть опасно,где эта " Иоланта " с мужем сисяном?Заткнулась? За сисяном огромные долги за информацию взятую с потолка.Кровавые убийцы Сунак,Шольц,Макарон,маразматик Байден!? Где плач "Иоланты"?
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:26
    В западных сми надеюсь переведут слово " пока" для читателя.Заявление Словакии: Словакия находится на грани гражданской войны и просит приостановить выборы в Европейский Парламент.Вчера хотел натянуть " сову на глобус " по поводу выборов в Европарламент,но посмотрев прогнозы, там ни чего не решается,до покушения.А после покушения может быть что угодно,что ЕС не понравится.