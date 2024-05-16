Украинский военврач: в нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому

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Украинский военврач: в нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому

Украинская армия испытывает все возрастающий дефицит в живой силе. Оказывается, именно нехватка бойцов, а не боеприпасов и вооружений, как на том настаивают киевские правители, может стать причиной обрушения фронта под натиском российской армии.

Ситуация усугубляется тем, что ВС РФ буквально растянули линию фронта, создав очень активный участок боев на севере Харьковской области. Из-за нехватки готовых резервных подразделений Генштаб ВСУ вынужден перебрасывать на этот участок уже потрепанные части с других направлений, включая Донецкое, где у противника и так дела обстоят не очень.



На проблемы с укомплектованием находящихся на передовой подразделений, причем давно без ротации, в интервью киевскому общественно-политическому еженедельнику пожаловался мобилизованный военный врач с позывным «Ронин». По его словам, если в ближайшее время ВСУ не получат пополнения в живой силе, то фронт просто рухнет.

Если пополнения не будет, то фронт упадет, потому что нам просто будет некем воевать. В нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому

— поведал военврач, уточнив, что у него в бригаде сейчас из роты воюет только пятая часть.

По его словам, за последние полгода пополнения не было вообще. Но проблема не только в этом. Ранее свежие силы из числа мобилизованных поступали регулярно, но это были в основном жители сельской местности, немало среди рекрутированных было наркозависимых и алкозависимых. Другими словами, сотрудники ТЦК отправляли на фронт в основном тех, кто не может откупиться и «кого не жалко», рассказал «Ронин».

Кроме того, для ускорения отправки пополнения на передовую базовую часть военной подготовки вновь призванных сократили с трех до одного месяца. Плохо подготовленные, немотивированные, да еще и больные солдаты — это еще одна причина того, что ВСУ не могут удержать позиции.

Основной причиной уклонения от мобилизации военврач считает непрофессионализм командования ВСУ. По его словам, «люди боятся попасть под власть дураков, которые их просто убьют». Командиры отдают порой безумные и самоубийственные приказы в погоне за виртуальными успехами, которые существуют только на картах.

Если тебя посылают в какую-то посадку и говорят, что там никого нет, то там точно кто-то есть

— рассказал военный медик.

Соответствующее отношение к приказам сложилось и у рядовых бойцов. Они выслушивают команды, берут под козырек, а сами остаются в окопах и блиндажах, заботясь не о военных успехах, а лишь о том, чтобы выжить. Из-за того, что командиры не берегут людей многие бойцы уходят в самоволку. По информации военного, так поступают в том числе «хорошие солдаты». Среди причин отказа воевать — перевод в штурмовики тех, кто не готов к этому.

Причем за самовольное оставление части (СОЧ), фактически дезертирство, на Украине полагается уголовное наказание. Но командиры эти случаи тщательно скрывают, дабы самим не получить нагоняй и не портить статистику. Да и если еще отправлять в тюрьмы тех, кто ушел в самоволку, то воевать вообще будет некому. В основном СОЧ — это «отпуск за свой счет». После уговоров со стороны командиров многие уехавшие возвращаются в свои части без последствий.

Также военврач отметил, что «россияне реально растут, развивают свою армию, работают над ошибками и уже не позволяют себе того, что было два года назад». Поэтому «нельзя и дальше рассказывать, что мы завтра победим».

Мы смотрели, как в тылу все рассказывали, что мы воюем с «иванушками-дурачками», и каждому на фронте это было противно до тошноты. Потому что если мы воюем с дураками и не можем их победить, то мы сами дураки

— констатировал «Ронин».

Он привел рассказ одного из российских пленных, который сказал, что перед тем, как послать на штурм украинской позиции их долго тренировали на полигоне, где была построена копия-макет этой позиции. Ничего подобного при подготовке бойцов ВСУ даже близко не происходит, заключил военврач. Как быстро в погоне за натовскими стандартами нынешние украинские военачальники забыли классические заветы нашего вообще-то общего предка великого русского полководца Александра Суворова...
11 комментариев
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  1. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    0
    Сегодня, 13:57
    Ничего не понял. Расскажите пиджаку, в батальонах есть штатные врачи?
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 14:41
      В батальонном медицинском пункте фельдшер должен быть. Держать там врача - расточительство.
      Так что либо это не врач, либо не в батальоне.
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 13:59
    Замечательно. Для покупки еще одного дворца, " избранником народа" прийдется еще,повоевать.
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 14:00
    "Если тебя посылают в какую-то посадку и говорят, что там никого нет, то там точно кто-то есть"
    laughing Волк или медведь?
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 14:02
    Да уж. Экипируй меня до штурмовика. Так я и с табуретки не встану. Максимум ползать смогу
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:06
    Очевидное... когда остатки более, менее подготовленных заровняем, остальной сброд заровнять будет легче...
    Нахождение в окопах не делает их неумехи бойца, хотя нелюдь получается и не редко...
    Ещё, подавляющая оневая мощ на неустойчивых, плох подготовленных действует эффективно, даже нелюдь этого боится...
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 14:11
      подавляющая оневая мощ на неустойчивых
      Один дедок из США мне рассказывал, насколько жутко издалека выглядят напалмовые бомбежки.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:18
        Про именно напалм, ничего не могу сказать, но то как горит продукт нефтехимии/синтеза, видеть приходилось и особенно заметно было то, что вода этого не тушит!!!
        Только пенные генераторы/установки и смогли это потушить, да и то не сразу, уж больно много горящего продукта было на складе...
        Ах да, склад... стальные конструкции все поплавились, прекорежило их, даже полы прогорели... и это был не напалм, но кое что, входящее в его состав.
        Ещё, как эта гадость ползёт по поверхности, даже вверх по бетонным плитам, это было что-то.
        Короче, типа, горшочек вари!
      2. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        0
        Сегодня, 14:31
        Цитата: Болторез
        насколько жутко издалека выглядят напалмовые бомбежки.
        Если бы! У нас на вооружение напалма нет. А как хотелось бы. Особенно Напалм Б. Напалм-Б базовой рецептуры (высокоэффективная рецептура напалма, созданная на основе смеси бензина и бензола с загустителем полистиролом).может создавать очаги возгорания с температурами 1000—1200° C, он легче воды и в случае попадания в неё способен продолжать горение на её поверхности. Напалм-Б горит чадящим пламенем выделяя в воздух огромное количество перегретых токсичных газов, что может вызвать сложности при тушении. Нагревание напалма-Б делает его текучим и способным просачиваться внутрь укрытий и техники[1].
        В случае добавления к напалму-Б белого фосфора огнесмесь приобретает свойство самовоспламеняемости, а поражения ею живого организма становятся исключительно опасными[1]. Такая смесь продолжает гореть даже под водой, и попытка жертвы спастись от огня прыжком в водоём не даст какого-либо результата. В конечном итоге смерть пострадавшего наступит от термических ожогов, сильного перегрева организма и возможного отравления фосфором и окисью углерода. Даже в случае успешного выживания, все ожоги вызванные напалмом чрезвычайно трудно поддаются лечению. Как там в "Апокалипсисе сегодня": «Чувствуете запах? Это напалм. Его запах ни с чем не спутать. Я люблю запах напалма по утрам. Как-то раз мы 12 часов бомбили одну высоту. Когда мы закончили, я поднялся на нее. Мы не нашли ни одного трупа. Но запах, этот бензиновый запах… Вся высота пахла… победой»
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 14:16
    Украинский военврач: в нашем батальоне есть оружие, но стрелять из него некому

    Видимо, этот военврач сказки Аркадия Гайдара в детстве читал:
    " И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало.
    И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался!
    Только бы нам ночь простоять да день продержаться."

    Только не придёт к нему помощь. Заграница им не поможет.
  7. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 14:19
    "Мы смотрели, как в тылу все рассказывали, что мы воюем с «иванушками-дурачками», и каждому на фронте это было противно до тошноты. Потому что если мы воюем с дураками и не можем их победить, то мы сами дураки"..Ну,это зачастую относится и к нам.Судя по статьям неаоторых авторов и ура-комментарии форумчан.. yes