Если пополнения не будет, то фронт упадет, потому что нам просто будет некем воевать. В нашем батальоне есть оружие , но стрелять из него некому

Если тебя посылают в какую-то посадку и говорят, что там никого нет, то там точно кто-то есть

Мы смотрели, как в тылу все рассказывали, что мы воюем с «иванушками-дурачками», и каждому на фронте это было противно до тошноты. Потому что если мы воюем с дураками и не можем их победить, то мы сами дураки

Украинская армия испытывает все возрастающий дефицит в живой силе. Оказывается, именно нехватка бойцов, а не боеприпасов и вооружений, как на том настаивают киевские правители, может стать причиной обрушения фронта под натиском российской армии.Ситуация усугубляется тем, что ВС РФ буквально растянули линию фронта, создав очень активный участок боев на севере Харьковской области. Из-за нехватки готовых резервных подразделений Генштаб ВСУ вынужден перебрасывать на этот участок уже потрепанные части с других направлений, включая Донецкое, где у противника и так дела обстоят не очень.На проблемы с укомплектованием находящихся на передовой подразделений, причем давно без ротации, в интервью киевскому общественно-политическому еженедельнику пожаловался мобилизованный военный врач с позывным «Ронин». По его словам, если в ближайшее время ВСУ не получат пополнения в живой силе, то фронт просто рухнет.— поведал военврач, уточнив, что у него в бригаде сейчас из роты воюет только пятая часть.По его словам, за последние полгода пополнения не было вообще. Но проблема не только в этом. Ранее свежие силы из числа мобилизованных поступали регулярно, но это были в основном жители сельской местности, немало среди рекрутированных было наркозависимых и алкозависимых. Другими словами, сотрудники ТЦК отправляли на фронт в основном тех, кто не может откупиться и «кого не жалко», рассказал «Ронин».Кроме того, для ускорения отправки пополнения на передовую базовую часть военной подготовки вновь призванных сократили с трех до одного месяца. Плохо подготовленные, немотивированные, да еще и больные солдаты — это еще одна причина того, что ВСУ не могут удержать позиции.Основной причиной уклонения от мобилизации военврач считает непрофессионализм командования ВСУ. По его словам, «люди боятся попасть под власть дураков, которые их просто убьют». Командиры отдают порой безумные и самоубийственные приказы в погоне за виртуальными успехами, которые существуют только на картах.— рассказал военный медик.Соответствующее отношение к приказам сложилось и у рядовых бойцов. Они выслушивают команды, берут под козырек, а сами остаются в окопах и блиндажах, заботясь не о военных успехах, а лишь о том, чтобы выжить. Из-за того, что командиры не берегут людей многие бойцы уходят в самоволку. По информации военного, так поступают в том числе «хорошие солдаты». Среди причин отказа воевать — перевод в штурмовики тех, кто не готов к этому.Причем за самовольное оставление части (СОЧ), фактически дезертирство, на Украине полагается уголовное наказание. Но командиры эти случаи тщательно скрывают, дабы самим не получить нагоняй и не портить статистику. Да и если еще отправлять в тюрьмы тех, кто ушел в самоволку, то воевать вообще будет некому. В основном СОЧ — это «отпуск за свой счет». После уговоров со стороны командиров многие уехавшие возвращаются в свои части без последствий.Также военврач отметил, что «россияне реально растут, развивают свою армию, работают над ошибками и уже не позволяют себе того, что было два года назад». Поэтому «нельзя и дальше рассказывать, что мы завтра победим».— констатировал «Ронин».Он привел рассказ одного из российских пленных, который сказал, что перед тем, как послать на штурм украинской позиции их долго тренировали на полигоне, где была построена копия-макет этой позиции. Ничего подобного при подготовке бойцов ВСУ даже близко не происходит, заключил военврач. Как быстро в погоне за натовскими стандартами нынешние украинские военачальники забыли классические заветы нашего вообще-то общего предка великого русского полководца Александра Суворова...