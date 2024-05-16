ВС РФ начали освобождение села Липцы в Харьковской области
16
Подразделения российской армии начали освобождение села Липцы в Харьковской области, расположенного на расстоянии около 20 километров по прямой от областного центра.
Как сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, главным направлением наступления ВС РФ в оккупированном ВСУ регионе по-прежнему остается город Волчанск, который в настоящее время на пороге полного освобождения. Далее — населенный пункт Липцы, на подступах которого уже находятся российские войска. Позиции боевиков киевского режима активно уничтожаются беспрерывными ударами авиации и огнем артиллерии. По словам главы администрации региона, обстановка в Харьковской области остается напряженной, подразделения ВС РФ уверено продвигаются вперед.
Липцы и Волчанск играют важную роль в дальнейшем освобождении Харьковской области. Контроль над ними позволит ВС РФ вести огонь из ствольной артиллерии по обустраиваемой украинскими боевиками второй оборонительной линии вокруг Харькова.
Также сообщается, что командование ВСУ начало переброску военнослужащих учебных частей и центров на фронт в Харьковской области. На фоне продвижения российских войск противник в экстренном порядке отправляет на передовую снимаемых с блокпостов в Харькове сотрудников полиции, военнослужащих подразделений теробороны и Нацгвардии. Кроме того, на Харьковское направление переброшена считающаяся элитной штурмовая бригада МВД Украины "Лють".
Минобороны России
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация