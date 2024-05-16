ВС РФ начали освобождение села Липцы в Харьковской области

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ВС РФ начали освобождение села Липцы в Харьковской области

Подразделения российской армии начали освобождение села Липцы в Харьковской области, расположенного на расстоянии около 20 километров по прямой от областного центра.

Как сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, главным направлением наступления ВС РФ в оккупированном ВСУ регионе по-прежнему остается город Волчанск, который в настоящее время на пороге полного освобождения. Далее — населенный пункт Липцы, на подступах которого уже находятся российские войска. Позиции боевиков киевского режима активно уничтожаются беспрерывными ударами авиации и огнем артиллерии. По словам главы администрации региона, обстановка в Харьковской области остается напряженной, подразделения ВС РФ уверено продвигаются вперед.



Липцы и Волчанск играют важную роль в дальнейшем освобождении Харьковской области. Контроль над ними позволит ВС РФ вести огонь из ствольной артиллерии по обустраиваемой украинскими боевиками второй оборонительной линии вокруг Харькова.

Также сообщается, что командование ВСУ начало переброску военнослужащих учебных частей и центров на фронт в Харьковской области. На фоне продвижения российских войск противник в экстренном порядке отправляет на передовую снимаемых с блокпостов в Харькове сотрудников полиции, военнослужащих подразделений теробороны и Нацгвардии. Кроме того, на Харьковское направление переброшена считающаяся элитной штурмовая бригада МВД Украины "Лють".
16 комментариев
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  1. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +5
    Сегодня, 13:57
    По словам главы администрации региона, обстановка в Харьковской области остается напряженной, подразделения ВС РФ уверено продвигаются вперед.
    Главное не торопиться и личный состав беречь, чай не 1941-й год ! Да под ноги смотреть с тем чтобы на грабли не наступить ! good drinks Исходя из того на позиции отправляют даже полицию то можно утверждать что с обороной Харькова у ВСУ не все в порядке.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +5
      Сегодня, 14:02
      И не цацкаться с ВСУками. То еще,отродье,гнилое..
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 14:05
        И не цацкаться с ВСУками. То еще,отродье,гнилое..
        Согласно ритма боевой работы, частота "Волга", а именно 149.200 также по прежнему работает !!!
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 14:34
        Высоты севернее Липцев наши. Удержать их сборной солянкой будет проблематично. Ждем вестей о взятии. good
      3. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 14:36
        а ведь так и есть , пример этому вчерашняя зачистка больницы в Волчанске. В одном из зданий больницы накрыли группу из четырёх ВСУк . Трое сдались в плен, но попытались обмануть российских бойцов, что в помещении больше никого нет. Наши парни , ожидая подляны, аккуратно вошли в комнату, где четвёртый ВСУшник открыл огоньиз ПК и был ликвидирован. Слава Богу у нас обошлось без потерь .
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 14:09
      26 км по прямой от Липцов до Харькова.Столько же от Часова Яра до Краматорска.
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 14:16
        Самое опасное расстояние. Эпопеи со взятием пресловутой высоты закончились в 1945-м году. В идеале чтобы ВСУ сдали Харьков без боя. Парадокс конечно ...
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 14:22
        Считать километры нечего.Надо помнить о словах Г.Жукова в 1945 году.Мы могли бы вьехать в Берлин.Но как оттуда выехать?
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 14:06
    И это пока только пять батальонов штурмовиков...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 14:12
      Там уже давно не 5 батальонов.Резервы вводятся постепенно.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 14:15
        Эти позиции освобожденные занимают. Там да. Там много. Но штурмовых вроде пять бтг
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 14:15
    ...противник в экстренном порядке отправляет на передовую снимаемых с блокпостов в Харькове сотрудников полиции, военнослужащих подразделений теробороны и Нацгвардии. Кроме того, на Харьковское направление переброшена считающаяся элитной штурмовая бригада МВД Украины "Лють".

    В укрорейхе, похоже, "нервеная дрожь"... what
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      -1
      Сегодня, 14:31
      Владимир Зеленский в четверг, 16 мая, прибыл в Харьков, где заслушал доклады военного командования. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
      О крайне сложном положении ВСУ на этом направлении в ходе встречи Зеленскому доложили главком ВСУ Александр Сырский, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк*, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов*, командующие Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Юрий Содоля и оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Михаил Драпатый.

      В свою очередь сей факт признал и сам Зеленский, следом заявив, что Киев будет усиливать находящиеся на этом направлении подразделения.

      Однако для ВСУ посещение Зеленским населенных пунктов – это плохая примета, так как вскоре город и село вскоре освобождает российская армия. Например, так было с Авдеевкой: в декабре 2023 года Зеленский сделал селфи с надписью "Авдіївка - це Україна", а уже в феврале населенный пункт был освобожден российскими военными.

      К слову, в конце апреля Зеленский был и в Часов Яре: на этом направлении ВСУ терпят поражение.
      Еще одним сигналом, сигнализирующим то, что ВСУ могут в ближайшее время потерять Харьков, является то, что представители киевского режима отправили на Харьковское направление бригаду, состоящую в основном из женщин. Информацию об этом опубликовал Телеграм-канал “Укропский фреш”.
  4. ZVOнарь Звание
    ZVOнарь
    +2
    Сегодня, 14:26
    Что может сделать элита "лють" против чугуния? am
  5. Рус_80 Звание
    Рус_80
    0
    Сегодня, 14:28
    С района Липцов всуки били по Белгородчине... Расширяем буферную зону, чтобы ни одним снарядом не смогли достать.
  6. polinet Звание
    polinet
    0
    Сегодня, 14:31
    Цитата: igorbrsv
    И это пока только пять батальонов штурмовиков...

    сначала ФАБами и артиллерией выравнивают пейзаж, а потом заходят штурмовики, может кто-то в живых и останется, для этого 5 батальонов и не надо.