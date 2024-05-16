Минобороны: За сутки ПВО ВС РФ сбила три самолёта и семь ракет противника, включая ATACMS
Вооруженные силы Российской Федерации в течение минувших суток выполняли поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. О важнейших событиях в зоне спецоперации за минувшие сутки рассказывается в традиционной сводке Министерства обороны Российской Федерации.
Российской армии удалось продвинуться на территории Харьковской области. Здесь была прорвана оборона националистических формирований и наемников из «Иностранного легиона». Было нанесено поражение личному составу и военной технике противника в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск. Потери противника составили до 205 человек, 3 танка, 2 БМП, 8 автомобилей, также была уничтожена 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» и ряд других артиллерийских систем.
На Краснолиманском направлении были отбиты атаки противника у Берестового и Стельмаховки, здесь ВСУ лишились 40 человек, 5 автомобилей и 2 гаубиц Д-20.
В районе н.п. Часов Яр было нанесено поражение частям 5-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ. Потери за сутки у врага составили более 520 человек, 4 бронемашины, 4 автомобиля, также ВСУ лишились артиллерийской системы М777 и САУ «Акация».
Продолжались бои и в районах населенных пунктов Новоалександровка и Евгеновка Донецкой Народной Республики. Было отражено большое количество контратак штурмовых групп противника в районах Уманского, Нетайлово и ряда других населенных пунктов. Потери ВСУ в личном составе оцениваются в 390 человек, из техники и вооружений были уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, две бронемашины, три автомобиля, 155-мм гаубица М777, САУ «Paladin» производства США, 152-мм гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».
В районе Великой Новоселки и Урожайного подразделениями ВС РФ было нанесено огневое поражение личному составу и военной технике противника. ВСУ потеряли здесь до 125 человек, две БМП, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Krab».
Наконец, до 40 человек и четыре автомобиля противник потерял на Запорожском направлении. За сутки были сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 25 беспилотных летательных аппаратов и 7 ракет ATACMS и «Точка-У».
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