Минобороны: За сутки ПВО ВС РФ сбила три самолёта и семь ракет противника, включая ATACMS

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Минобороны: За сутки ПВО ВС РФ сбила три самолёта и семь ракет противника, включая ATACMS

Вооруженные силы Российской Федерации в течение минувших суток выполняли поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. О важнейших событиях в зоне спецоперации за минувшие сутки рассказывается в традиционной сводке Министерства обороны Российской Федерации.

Российской армии удалось продвинуться на территории Харьковской области. Здесь была прорвана оборона националистических формирований и наемников из «Иностранного легиона». Было нанесено поражение личному составу и военной технике противника в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск. Потери противника составили до 205 человек, 3 танка, 2 БМП, 8 автомобилей, также была уничтожена 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» и ряд других артиллерийских систем.



На Краснолиманском направлении были отбиты атаки противника у Берестового и Стельмаховки, здесь ВСУ лишились 40 человек, 5 автомобилей и 2 гаубиц Д-20.

В районе н.п. Часов Яр было нанесено поражение частям 5-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ. Потери за сутки у врага составили более 520 человек, 4 бронемашины, 4 автомобиля, также ВСУ лишились артиллерийской системы М777 и САУ «Акация».

Продолжались бои и в районах населенных пунктов Новоалександровка и Евгеновка Донецкой Народной Республики. Было отражено большое количество контратак штурмовых групп противника в районах Уманского, Нетайлово и ряда других населенных пунктов. Потери ВСУ в личном составе оцениваются в 390 человек, из техники и вооружений были уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, две бронемашины, три автомобиля, 155-мм гаубица М777, САУ «Paladin» производства США, 152-мм гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».

В районе Великой Новоселки и Урожайного подразделениями ВС РФ было нанесено огневое поражение личному составу и военной технике противника. ВСУ потеряли здесь до 125 человек, две БМП, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Krab».

Наконец, до 40 человек и четыре автомобиля противник потерял на Запорожском направлении. За сутки были сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 25 беспилотных летательных аппаратов и 7 ракет ATACMS и «Точка-У».
14 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 14:12
    И все таки, противник в тылу готовит какие то резервы, потому как иначе его потрепанные части будут бежать уже конкретно и без торможения.
    Ах да, контр атаки противника ... какая то польза от них, если есть хоть какой то успех при их проведении, а иначе это ускоренное "сжигание" имеющихся ресурсов, без какого то влияния на общую обстановку...
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 14:20
      Цитата: rocket757
      без какого то влияния на общую обстановку

      От этих контр атак иногда появляются наши пленные у них.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:23
        Штурмовых подразделения, особенно малые группы... всегда есть риск нарваться на более крупное подразделение противника... это война.
  2. km-21 Звание
    km-21
    +3
    Сегодня, 14:12
    Минобороны: За сутки ПВО ВС РФ сбила три самолёта и семь ракет противника, включая ATACMS

    Враги сообщают, что уничтожили два МиГ-31, С-400
    и склад горючего на аэродроме Бельбек.
    Кому верить?
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +2
      Сегодня, 14:19
      Цитата: km-21
      Кому верить?

      МО России. А самолёты они наверно на 3D принтере печатают.
    2. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +1
      Сегодня, 14:22
      РЛС С-400 была уничтожена и тому уже есть доказательства. Выводы делайте сами.
    3. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 14:26
      Сомнительно чтоб миг-31 уничтожили. В с-400 ещё поверю
      1. Mедвежонок Звание
        Mедвежонок
        0
        Сегодня, 14:34
        Мы никогда этого не узнаем, если не будет спутниковых фотографий из западных источников.
        Лично я бы предпочел, чтобы такой самолет, как Mig был уничтожен вместо радара С-400. Это тревожит и означает, что что-то не сработало.
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 14:41
          С-400 зрк. Там командный пункт отдельно и рлс. Состава там нет. А миг-31 самолёт. Там никуда не денешся. Но его достать - это запредельно. И это носитель кинжалов
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 14:12
    За сутки были сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 25 беспилотных летательных аппаратов и 7 ракет ATACMS и «Точка-У».
    Надеюсь места вылета авиации зафиксированы средствпми объективного контроля. Любопытно другое, а именно кто продал в(на) ОТРК "Точка-У" которые по версии МО как бы закончились у в(на) в 2023-м году в ходе ракетно-бомбовых ударов по складам и арсеналам.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 14:24
      Точка вроде их разработка
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 14:34
        Нормальная практика ...
  4. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +1
    Сегодня, 14:19
    За сутки были сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины

    Сколько тех "остатков" то у Украины? Никак не переводятся.
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 14:23
    И какая страна им поставит три самолёта в день и несколько танков? Ладно гаубицы наши. Те починят. Там ломаться нечему