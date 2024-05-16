ФСБ: В Крыму предотвращен теракт на железной дороге

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ФСБ: В Крыму предотвращен теракт на железной дороге

Украинская сторона не оставляет попыток совершения диверсий в российских регионах, и особенно это касается Крыма

Как сообщает Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, украинская разведка готовила террористический акт на полуострове. Для этого были завербованы двое российских граждан, которые должны были организовать диверсию на железнодорожных путях.



По данным ФСБ, задержанный ранее мужчина 1999 г. р. был завербован украинской военной разведкой осенью прошлого года, а затем привлёк к преступной деятельности свою сожительницу 2000 г. р., которая также задержана.

Они планировали подорвать железнодорожное полотно в районе села Октябрьское Ленинского района Республики Крым.

В момент совершения преступления они были задержаны

- говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Завербованные лица также занимались сбором и передачей информации о местах проживания военнослужащих, о расположении систем ПВО на полуострове и об объектах топливно-энергетического комплекса.

В ведомстве заявили, что задержанные во всём сознались и активно сотрудничают со следствием.

Вероятно, в том числе и таким образом ВСУ получают сведения о целях атаки для своих беспилотников. Напомним, что сегодня утром в Крыму было нейтрализовано шесть вражеских дронов.
8 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:42
    Может уже пора вводить смертную казнь ,после пожизненного заключения .Чтобы у обвиняемого было время оправдаться.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 14:49
      В момент совершения преступления они были задержаны - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
      hi В этом случае какое может быть оправдание, задержаны то с поличным так сказать.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 14:55
        У меня один вопрос зачем они задержаны с поличным,чтобы оплачивать государством адвоката?
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 15:05
      Надеюсь на свободе отметят в 45....
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 15:11
        Думаю что два три года и больше они не будут отмечать день рождения,депрессия
        в местах заключения в России у нас не лечится Точнее лечится ,выдаётся карандашик из 36 арматуры и вперёд рисовать весну."Весна приде."
  2. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    0
    Сегодня, 14:52
    а почему вокзал Феодосии на фото?
  3. Victor19 Звание
    Victor19
    +2
    Сегодня, 15:13
    Ну честно говоря, в Крыму с этим строго. Как-то решил пройти пешком две остановки вдоль железной дороги. Метров сто , двести от нее. Сразу же подошли двое ребят: "что здесь делаете? Ваши документы". Всё объяснил, отстали.
  4. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    -1
    Сегодня, 15:35
    ещё терракт будет на ЖД. в южном направлени. с поездом на котором ехал Путин.поезд новый.пассажирский.скорость большая у состава.