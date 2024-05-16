ФСБ: В Крыму предотвращен теракт на железной дороге
Украинская сторона не оставляет попыток совершения диверсий в российских регионах, и особенно это касается Крыма
Как сообщает Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, украинская разведка готовила террористический акт на полуострове. Для этого были завербованы двое российских граждан, которые должны были организовать диверсию на железнодорожных путях.
По данным ФСБ, задержанный ранее мужчина 1999 г. р. был завербован украинской военной разведкой осенью прошлого года, а затем привлёк к преступной деятельности свою сожительницу 2000 г. р., которая также задержана.
Они планировали подорвать железнодорожное полотно в районе села Октябрьское Ленинского района Республики Крым.
- говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Завербованные лица также занимались сбором и передачей информации о местах проживания военнослужащих, о расположении систем ПВО на полуострове и об объектах топливно-энергетического комплекса.
В ведомстве заявили, что задержанные во всём сознались и активно сотрудничают со следствием.
Вероятно, в том числе и таким образом ВСУ получают сведения о целях атаки для своих беспилотников. Напомним, что сегодня утром в Крыму было нейтрализовано шесть вражеских дронов.
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