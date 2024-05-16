В «Укрэнерго» заявили, что предстоящая зима будет «неотвратимо тяжелой»

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В «Укрэнерго» заявили, что предстоящая зима будет «неотвратимо тяжелой»

Из-за недостатка генерации электроэнергии на Украине вводятся графики отключения света. При этом для поддержания энергосистемы Киеву не хватает даже импорта электричества из Европы, о чем заявляет ряд украинских чиновников.

Напомним, что этой весной ВС РФ нанесли ощутимый урон энергетическим объектам на территории Украины. Стоит отметить, что ситуация с дефицитом электроэнергии уже отразилась на положении ВСУ на фронте. В частности, серьезно нарушена железнодорожная логистика, а также работа предприятий ВПК.



В то же время резкое похолодание на Украине в последние дни вызвало рост энергопотребления со стороны простых граждан страны. В связи с этим «Укрэнерго» начало вводить графики отключения света.

Впрочем, в некоторых областях вышеупомянутые графики не соблюдались, что привело к массовым экстренным отключениям.

Как пишут украинские СМИ, в «Укрэнерго», комментируя сложившуюся ситуацию, заявили, что отключения света на Украине могут продлиться до августа. Кроме того, в организации добавили, что предстоящая зима будет «неотвратимо тяжелой» и избежать дефицита в энергосистеме не удастся даже в теплую погоду.

Стоит добавить, что о «хроническом дефиците электроэнергии» ранее заявил и директор украинского предприятия Yasno Сергей Коваленко. С его слов, обеспечить текущий уровень потребления невозможно даже с учетом импорта.
21 комментарий
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 14:48
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В «Укрэнерго» заявили, что предстоящая зима будет «неотвратимо тяжелой»

    до предстоящей зимы еще надо дожить
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +3
      Сегодня, 15:17
      У них все времена предстоящие 20-30 лет будут тяжёлыми.
      А не сдадутся до этой осени - то и все 50 лет.
      Чуда ФРГ, что восстановили США для противостояния ГДР - им не видать.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 15:23
        Ну если не сдадутся , то их сдадут , в один прекрасный момент , как пор мановению волшебной палочки, "друзья и партнеры" перестанут просто брать трубки , потому что у них появятся более важные приоритеты , а те крученные , которые вовремя свалили из Украины типа Резникова, Данилова и Залужного до самой смерти будут отрабатывать свои серебрянники , оглядываясь в подворотнях и садиках своих загородных лондонских и американских угодий.
    2. alystan Звание
      alystan
      +2
      Сегодня, 15:37
      Я бы еще добавил, что им и лето надо пережить, особенно если оно будет жаркое. И в климатическом смысле тоже.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 15:42
        Да, именно пресловутые кондиционеры , имеющие привычку взрываться в неподходящий момент ,требуют много электроэнергии , про холодильное оборудование , которое устанавливается от хат до крупых предприятий ,лучше вообще промолчать . Да и сами они прекрасно это все понимают .
        1. alystan Звание
          alystan
          +1
          Сегодня, 15:46
          Получат они акцию "Жаркое лето - два в одном". am
    3. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 16:02
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      до предстоящей зимы еще надо дожить

      Похоже это будут уже не их проблемы , а РАО " ЕЭС России" . hi
  3. ZVOнарь Звание
    ZVOнарь
    +1
    Сегодня, 14:51
    Лето ещё неизвестным каким будет. Наступит жара, пекло,+45-50 в тени.
    Кондёры включат кастрюлеголовые ...или не смогут уже включить
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:52
    Зачем такие длинные прогнозы ,может начнём с лета? Кондиционеры ,холодильники там всякие.Вариант включим выключим климатическую систему не прокатывает.Или потеть или снова потеть. drinks
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 16:09
      да там не только "потеть" , там и продуктам пропадать и многим лекарственным препаратам , перечень очень длинный.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 14:53
    Как это комментировать ... да никак, все так и будет.
  6. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 14:57
    Если доживете , а остальным повезет.закопают ,а в аду тепло на котлах черти круглосуточно кочегарят.
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 16:04
      Цитата: Сергей Викторович Королев
      а в аду тепло на котлах черти круглосуточно кочегарят.

      Смотря в каком аду . В хохлятском - то дрова не подвезли , то дерьмо закончилось ! wassat
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 15:00
    «Предстоящая зима будет "неотвратимо тяжелой"» —

    — «Тю, та скільки тієї зими!» ...
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 15:00
    в «Укрэнерго», комментируя сложившуюся ситуацию, заявили, что отключения света на Украине могут продлиться до августа.
    Стесняюсь спросить...
    А с сентября что?
    Отключения прекратятся или начнётся та самая... "неотвратимо тяжёлая зима"?
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 15:14
      Цитата: Смею_заметить_
      А с сентября что?

      ЕС батарейки привезет. laughing
      1. fif21 Звание
        fif21
        0
        Сегодня, 16:06
        Цитата: Piramidon
        ЕС батарейки привезет.

        "Закисшие " или б\у ( как в Джавелинах ) но зато какой бизнес! lol
  9. Новик225 Звание
    Новик225
    +3
    Сегодня, 15:03
    Хорошо, конечно, но НУЖНО ДОБАВИТЬ, чтобы временные отключения превратились в постоянные, или, хотя бы во ВРЕМЕННЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ.
  10. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:13
    Сейчас парень из журнала " Вестник Колумбии ", расскажет всем как жилось Бандере без света и интернета и все !А кто ему не поверит ,окажется на фронте
  11. Victor19 Звание
    Victor19
    +3
    Сегодня, 15:17
    ".......со стороны простых граждан страны."
    Эти простые граждане очень веселились и радовались, когда Крыму отрубили электричество в 2015. Ни отопления, ни света. Ну ловите ответно-встречный удар.
  12. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 17:06
    а также работа предприятий ВПК

    Хотелось бы понять- каких конкретно предприятий ВПК? Или это в статье для красного словца?
    Трудно себе представить ситуацию- у населения электричество есть, а предприятие ВПК- отключили.