В «Укрэнерго» заявили, что предстоящая зима будет «неотвратимо тяжелой»

Из-за недостатка генерации электроэнергии на Украине вводятся графики отключения света. При этом для поддержания энергосистемы Киеву не хватает даже импорта электричества из Европы, о чем заявляет ряд украинских чиновников.Напомним, что этой весной ВС РФ нанесли ощутимый урон энергетическим объектам на территории Украины. Стоит отметить, что ситуация с дефицитом электроэнергии уже отразилась на положении ВСУ на фронте. В частности, серьезно нарушена железнодорожная логистика, а также работа предприятий ВПК.В то же время резкое похолодание на Украине в последние дни вызвало рост энергопотребления со стороны простых граждан страны. В связи с этим «Укрэнерго» начало вводить графики отключения света.Впрочем, в некоторых областях вышеупомянутые графики не соблюдались, что привело к массовым экстренным отключениям.Как пишут украинские СМИ, в «Укрэнерго», комментируя сложившуюся ситуацию, заявили, что отключения света на Украине могут продлиться до августа. Кроме того, в организации добавили, что предстоящая зима будет «неотвратимо тяжелой» и избежать дефицита в энергосистеме не удастся даже в теплую погоду.Стоит добавить, что о «хроническом дефиците электроэнергии» ранее заявил и директор украинского предприятия Yasno Сергей Коваленко. С его слов, обеспечить текущий уровень потребления невозможно даже с учетом импорта.

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