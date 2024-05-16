Главком ВСУ на Ставке в Харькове доложил Зеленскому о «крайне сложной, но контролируемой» ситуации в регионе

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Главком ВСУ на Ставке в Харькове доложил Зеленскому о «крайне сложной, но контролируемой» ситуации в регионе

Глава киевского режима Владимир Зеленский провел очередную Ставку командования ВСУ в Харькове. В ходе мероприятия Зеленскому был предоставлен доклад о наступлении российской армии в регионе и вероятных перспективах для ВСУ.

При этом отмечается, что украинское военное командование оценивает ситуацию как "в целом контролируемую", однако вместе с этим "крайне сложную". Главком ВСУ Сырский и командующие группировок украинской армии "Хортица" и "Харьков" отчитались о ситуации на местах и нуждах бригад и подразделений, в частности, в районах Волчанска и Липцев.



Между тем, советник главы Офиса Зеленского Лещенко назвал информацию о практически полном отсутствии фортификационных сооружений в Харьковской области "российской пропагандой", направленной на то, чтобы "посеять панику среди населения". По словам Лещенко, украинские укрепления расположены не непосредственно возле границ, а глубже в сторону областного центра.

Также сообщается, что на Харьковском участке линии боевого соприкосновения продолжаются интенсивные бои на двух направлениях. В Волчанске передовым частям российской армии удалось форсировать реку Волчья и приступить к подготовке позиций для потенциального охвата города. ВСУ продолжают отступать на ряде участков.

Практически вся северная часть города, включая здание городской администрации, уже находится под контролем нашей армии. В районе Липцев ВС РФ заняли господствующую высоту к северу от села и усиливают давление. Кроме того, в приграничных районах соседней Сумской области продолжается активная работа российской авиации и артиллерии.
9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:21
    Вся эта неопределённость ВСУ ,диктуется нашими Российскиии воинами их кроваью ,а порой и жизнями.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 15:29
      Идет планомерное выравнивание линии фронта. laughing
      Где-то мы это уже слышали. what
      Ах, ну да, в Рейхсканцелярии дело было. good
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 15:38
        Бородач.У меня утро начинается не с кофе,а с просмотра западных сми.Про выравнивание линий это преждевременно.Мы русские мы победим ,надо в ножки кланятся нашему многонациональному народу.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 15:48
          Главком ВСУ на Ставке в Харькове доложил Зеленскому о «крайне сложной, но контролируемой» ситуации в регионе

          Зеленский засосал пару дорожек кокса и ситуация в регионе сразу же улучшилась... Жить стало лучше, жить стало веселей!!! wassat
        2. Моторист Звание
          Моторист
          0
          Сегодня, 16:06
          Цитата: tralflot1832
          У меня утро начинается не с кофе,а с просмотра западных сми.

          Андрей, у Вас что - кота нет? laughing
          1. Joker62 Звание
            Joker62
            +1
            Сегодня, 16:38
            Цитата: Моторист
            Цитата: tralflot1832
            У меня утро начинается не с кофе,а с просмотра западных сми.

            Андрей, у Вас что - кота нет? laughing

            Может быть у него есть кот, он пока временно не доступен... recourse
            Либо охота на "мышей" либо на "рыбалке", ловит рыбку... hi
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 16:12
        Интересно,до него не доходит,что зачастую то "мисто",куда он приезжает в качестве пожарника,будет скоро освобождено от этой нечисти.Старая добрая традиция
  2. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 15:29
    "Всё хорошо,прекрасная маркиза...всё хорошо!"....и далее по списку "хорошего"....
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 16:03
    о «крайне сложной, но контролируемой» ситуации в регионе
    Где-то я такое уже слышал...
    А, точно!
    — У меня правильнописание хромает.
    Оно хорошее! Но почему-то хромает. (с)