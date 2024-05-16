Главком ВСУ на Ставке в Харькове доложил Зеленскому о «крайне сложной, но контролируемой» ситуации в регионе
Глава киевского режима Владимир Зеленский провел очередную Ставку командования ВСУ в Харькове. В ходе мероприятия Зеленскому был предоставлен доклад о наступлении российской армии в регионе и вероятных перспективах для ВСУ.
При этом отмечается, что украинское военное командование оценивает ситуацию как "в целом контролируемую", однако вместе с этим "крайне сложную". Главком ВСУ Сырский и командующие группировок украинской армии "Хортица" и "Харьков" отчитались о ситуации на местах и нуждах бригад и подразделений, в частности, в районах Волчанска и Липцев.
Между тем, советник главы Офиса Зеленского Лещенко назвал информацию о практически полном отсутствии фортификационных сооружений в Харьковской области "российской пропагандой", направленной на то, чтобы "посеять панику среди населения". По словам Лещенко, украинские укрепления расположены не непосредственно возле границ, а глубже в сторону областного центра.
Также сообщается, что на Харьковском участке линии боевого соприкосновения продолжаются интенсивные бои на двух направлениях. В Волчанске передовым частям российской армии удалось форсировать реку Волчья и приступить к подготовке позиций для потенциального охвата города. ВСУ продолжают отступать на ряде участков.
Практически вся северная часть города, включая здание городской администрации, уже находится под контролем нашей армии. В районе Липцев ВС РФ заняли господствующую высоту к северу от села и усиливают давление. Кроме того, в приграничных районах соседней Сумской области продолжается активная работа российской авиации и артиллерии.
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