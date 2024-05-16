Фотографии последствий ударов ВСУ по российским объектам попадают к противнику через контроль над мессенджерами

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Фотографии последствий ударов ВСУ по российским объектам попадают к противнику через контроль над мессенджерами

В распоряжении украинских средств массовой информации постоянно оказываются фотографии и видеоматериалы с мест ударов ВСУ по российской территории. В причинах такой ситуации решил разобраться Telegram-канал «Рыбарь».

По утверждению канала, многие кадры снимают сами сотрудники силовых ведомств и экстренных служб. Это делается для отчетности перед вышестоящим руководством.

Требование такое: обязательно десять фотографий и 10-секундный «информационный ролик», которые пересылают в группу руководства по мессенджеру запрещённой в РФ компании Meta — WhatsApp

- отмечает Telegram-канал «Рыбарь».

Однако стоит знать о том, что данный мессенджер является продуктом иностранной компании. Соответственно, установить контроль за перепиской в нем очень просто для спецслужб США, а следовательно – и для украинской стороны, которой эти данные затем могут попасть в руки.

Отсюда напрашивается один вывод – вести служебную переписку в таком мессенджере не стоит. Но есть и еще один вопрос, которым задается «Рыбарь», а именно – с какой целью нужен сбор такого количества фотоматериалов.

Вероятно, играет свою роль старая привычка военного командования, да и начальства в других силовых ведомствах, в ведении отчетности в виде слайдов. С этой привычкой тоже необходимо бороться, учитывая контекст военного времени, а ведь наша страна уже более двух лет ведет специальную военную операцию.
27 комментариев
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  1. 501Legion Звание
    501Legion
    +3
    Сегодня, 15:02
    а Руки и головы отрывать этим фотографам и видеографам не пытались. Пора уже наказывать жестко за подобное.
    1. Дмитрий Донской Звание
      Дмитрий Донской
      +4
      Сегодня, 15:07
      Утечка в большинстве случаев идет с камер наружного наведения.Вот их фото и видеоматериал надо взять под контроль. hi
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 15:40
        Утечка в большинстве случаев идет с камер наружного наведения.

        По большому счёту ещё и много зевак из персонала объекта которые не упустят шанса заснять "улётное" видео и поделится им с друзьями а те в свою очередь передают дальше. В итоге видео оказывается там где "надо". Да и камеры не наружного наведения а наружного наблюдения.
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          -1
          Сегодня, 15:47
          рыбарь пишет что пожарные делают фото, практически во всех прилетах
    2. bk316 Звание
      bk316
      -6
      Сегодня, 15:09
      Да гон какой-то от рыбаря. Вотсап давным давно запрещен к использованию у силовиков в служебной переписке, а сейчас будет закон о запрете и в личной переписке всех госслужащих. Там штрафы огого просто за использование, а при утечке статья УК.
      1. Gpn27 Звание
        Gpn27
        +2
        Сегодня, 15:19
        Может он и запрещен в служебной переписке, однако в наших организациях ЖКХ используется, и хрен заставишь уборщика перейти на телеграмм. А в месте разрушений сотрудники ЖКХ оказываются одними из первых.
      2. Касатик Звание
        Касатик
        0
        Сегодня, 15:33
        О гоне сообщите немедленно Ю. Кузнецову. Его как раз в "Матросскую тишину" перевели.
    3. Касатик Звание
      Касатик
      +1
      Сегодня, 15:31
      Вы предлагаете наказывать исполнителей? Тех, кто получил не рекомендации, но приказы делать именно так? То, что руки у Вас есть, понятно. На клавиши нажимать. Насчет головы вопрос бестактный, а потому задавать не стоит.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 15:06
    Через этот вацап идет вся информация.От общения в детсаде и школе,до передачи информации на производстве.У нас,например,начальство положило болт на контроль.Так,посылаем отчеты,они посылают распоряжения.Задниц от кресел не отрывая...А про фото видеофиксацию поражений на том же Бельбеке,к слову...Другими способами передать наверх ,нельзя?
    1. bk316 Звание
      bk316
      +1
      Сегодня, 15:16
      От общения в детсаде и школе

      В детсаде и школе вотсап вообще-то не запрещали.
      Вот в МЧС у меня знакомый НСС словил. Хотя переписка была личная.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 15:39
        Дело не в запрещении,а в том все,от мала до велика приняли это,как чуть ли не единственное средство общения.Ну,ниаак без него-вот такая установка..Я считаю,что это в корне неверно.
  3. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 15:09
    За это по рукам надо давать. Враг должен оставаться в неведении, насколько это возможно, учитывая современные средства ведения спутниковой разведки.
  4. LuckyBlog Звание
    LuckyBlog
    0
    Сегодня, 15:10
    до ых в высоких креслах никогда не дойдет что то что удобно для них не всегда полезно для страны. блин , еще были дятлы что переписку на госслужбе через айфоны вела. вот уж эйпл ни разу так не сливала наши госданные ЦРУ , да? дороги по сравнению с первым пунктом у нас вообще не беда. это мелкий недостаток .
  5. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 15:11
    Представляю анализ фотографий Вотцап с моего телефона .Там разрушенные ,здания,дороги ,строительные дефекты . Там наверно думают ,а парень что то хорошее снимает ?
  6. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:22
    В причинах такой ситуации решил разобраться Telegram-канал «Рыбарь».

    Кто-то вчера возмущался перепостам новостей с ТГ-каналов?
    Или сидеть тихо и наблюдать за продолжением таких безобразий, как оперативное выкладывание фото и видео материалов с мест событий?

    Оказывается такую задачу ставит начальство для своих подчинённых.

    Обязательно десять фотографий и 10-секундный «информационный ролик», которые пересылают в группу руководства по мессенджеру запрещённой в РФ компании Meta - WhatsApp.


    А главу МЧС ведь только что переутвердили в должности. Ошибка или недоглядели?

    И, как правильно напоминает Colonelcassad на своем ТГ-канале, он на это просил обратить внимание еще в 2022 году.

    По его мнению:
    1. ВатсАп это вражеский мессенджер.
    2. Государство должно работать над тем, чтобы он был заблокирован на территории России.
    3. Вся информация в этом мессенджере доступна спецслужбам наших врагов.
    4. Корпорация Meta, одобряющая убийство русских, оказывает полное содействие спецслужбам США, в том числе и в вопросах предоставления личных данных пользователей всех своих сервисов.
    5. Продолжение использования данного мессенджера в госорганах и тем более в силовых структурах, отдельный вид садомазохизма. При товарище Сталине это назвали бы вредительством и саботажем.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 16:41
      Что там воцап? У каждого начальника айфон, который всё хранит в облаке и всё сливает. Какая доля начальников сливает сама своим партнёрам с той стороны вопрос риторический
      1. alystan Звание
        alystan
        0
        Сегодня, 16:50
        Корпорация Meta, одобряющая убийство русских, оказывает полное содействие спецслужбам США, в том числе и в вопросах предоставления личных данных пользователей всех своих сервисов.

        Хотя бы поэтому.

        А, по-хорошему, было бы правильно запретить на фронте пользоваться телефонами. Да и всем военным, где бы они не находились. Сколько было предложений создать что-то отечественное для самых простых нужд. Какая там служба, если военные отдают предпочтение просиживанию в чатах или гулянию по сайтам?

        Просто мысли вслух.
  7. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 15:28
    Я вот понять не могу, у нас что никто не в состоянии написать мессенджер, который будет доступен исключительно для работы органов? Не думаю, что это архисложная задача. В конце концов можно поднять свой почтовый сервер для подобных нужд, это вообще проще простого.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 15:54
      Цитата: al3x
      Я вот понять не могу, у нас что никто не в состоянии написать мессенджер

      Написать "чатик" не сложно.
      Сложно засунуть туда кретинов(продолжат сидеть в телегах\ваззапах\еще какой дичи).

      А вообще, для РАБОТЫ достаточно электронной почты.
      Во первых не удалить сообщение, по вторых контроль(грубо говоря поднял почну на серверах МЧС и норм).
      В третьих этого хватает, зачем чаты городить?
      В четвертых, это чо, огнеборец ОБЯЗАН иметь телефон с камерой?
      Что за тирания? Может он хочет кнопочный или вообще не иметь мобильник.
      А отчеты-слайды. Ну пусть экшон камеры тогда выдают тушилам.

      Короче, начальство высокое на зону, тушилам экшонкамеры, в место чатиков е-мэйлы. Во.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 16:58
      Этих мессенджеров за госденьги сделали немало, наверно на это бабло не один суперкар кто-то купил и продолжил пользоваться айфоном с воцапом
  8. Fisher Звание
    Fisher
    +3
    Сегодня, 15:45
    Вотсап вотсапом, но капониров как не было так и неи
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -1
      Сегодня, 15:48
      а где на фото аэродром увидели?
  9. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 15:47
    Требование такое: обязательно десять фотографий и 10-секундный «информационный ролик», которые пересылают в группу руководства по мессенджеру запрещённой в РФ компании Meta — WhatsApp

    Руководство надо садить за измену родине тогда.
    Это же голимое слитие инфы.
    Причем даже более цинничное чем позвонить в посольство США и продиктовать.
    А самим таким указом они расписались в измене.
  10. С.З. Звание
    С.З.
    +3
    Сегодня, 16:02
    С точки зрения безопасности Телеграм ничуть не лучше, серверы этого мессенджера также находятся за границей. Вообще всю информацию, которая передается по каналам Интернет в незашифрованном по ГОСТу виде, нельзя считать конфиденциальной информацией.

    Очень недорого избежать такой ситуации.
    1. Снимаем на цифровой аппарат без соединения с интернет.
    2. Шифруем неквалифицированной подписью.
    3. Отправляем через Интернет, например, по почте.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 16:32
      А замучаешься с мягким знаком пишется или без? WhatsApp привязан к Андроиду и имеет очень удобный интерфейс. Достаточно нажать на фотографию и предлагается в первую очередь переслать по нему.
      Скорее присоединюсь к заданному ранее вопросу. Наши программисты не умеют писать программ обмена, при этом скопировать интерфейс и привязать к Андроиду? Или им специально не заказывают?
  11. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 16:06
    Ну, понеслось. Вместо борьбы с причиной, борьба с последствием. Только ленивый не знал, что будут дроны и обстрелы, если сразу не загнать чубатую шайку, куда макар телят не гонял. Оказывается, виноват вражий вотсап.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 16:19
      только телефоны с камерами запретить осталось... а альтернативно одарённых-пруд пруди. будут всё выкладывать в сети.