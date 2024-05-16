Фотографии последствий ударов ВСУ по российским объектам попадают к противнику через контроль над мессенджерами
В распоряжении украинских средств массовой информации постоянно оказываются фотографии и видеоматериалы с мест ударов ВСУ по российской территории. В причинах такой ситуации решил разобраться Telegram-канал «Рыбарь».
По утверждению канала, многие кадры снимают сами сотрудники силовых ведомств и экстренных служб. Это делается для отчетности перед вышестоящим руководством.
- отмечает Telegram-канал «Рыбарь».
Однако стоит знать о том, что данный мессенджер является продуктом иностранной компании. Соответственно, установить контроль за перепиской в нем очень просто для спецслужб США, а следовательно – и для украинской стороны, которой эти данные затем могут попасть в руки.
Отсюда напрашивается один вывод – вести служебную переписку в таком мессенджере не стоит. Но есть и еще один вопрос, которым задается «Рыбарь», а именно – с какой целью нужен сбор такого количества фотоматериалов.
Вероятно, играет свою роль старая привычка военного командования, да и начальства в других силовых ведомствах, в ведении отчетности в виде слайдов. С этой привычкой тоже необходимо бороться, учитывая контекст военного времени, а ведь наша страна уже более двух лет ведет специальную военную операцию.
Информация