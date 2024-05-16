Венгрия и Словакия заблокировали решение Евросоюза по грузинскому закону об иноагентах
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В среду Еврокомиссия сделала заявление относительно принятого в Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния». Это связано с тем, что Венгрия и Словакия заблокировали решение Евросоюза по этому грузинскому закону об иноагентах.
Такое заявление сделала советник Европарламента от Европейской партии зеленых Тамара Гагулашвили журналистам грузинского телевидения.
Вполне достоверные источники подтвердили, что письменное заявление Совета ЕС было заблокировано лидерами этих двух стран
- заявила парламентарий.
Около месяца назад в Грузии идут протестные акции. Они начались после принятия грузинским парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния». Выступающие против юридического документа оппозиционеры почему-то называют его «пророссийским» и требуют отменить закон. С тем же требованием выступает также руководство Соединенных Штатов и Евросоюза. Лидеры ряда западных стран критикуют Тбилиси и угрожают ему закрыть дорогу в члены ЕС.
Противницей закона является даже грузинский президент Саломе Зурабишвили. Она сообщила, что планирует наложить на него свое вето.
В это время об инициативе законодателей Грузии высказался венгерский политик Оливер Варгели, выполняющий в Евросоюзе функции комиссара по вопросам соседства и расширения. Он заявил, что у грузинских властей еще есть последний шанс отменить решение парламентариев. Варгели сказал, что Брюссель поддерживает европейский выбор народа Грузии.
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