Венгрия и Словакия заблокировали решение Евросоюза по грузинскому закону об иноагентах

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Венгрия и Словакия заблокировали решение Евросоюза по грузинскому закону об иноагентах

В среду Еврокомиссия сделала заявление относительно принятого в Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния». Это связано с тем, что Венгрия и Словакия заблокировали решение Евросоюза по этому грузинскому закону об иноагентах.

Такое заявление сделала советник Европарламента от Европейской партии зеленых Тамара Гагулашвили журналистам грузинского телевидения.

Вполне достоверные источники подтвердили, что письменное заявление Совета ЕС было заблокировано лидерами этих двух стран

- заявила парламентарий.

Около месяца назад в Грузии идут протестные акции. Они начались после принятия грузинским парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния». Выступающие против юридического документа оппозиционеры почему-то называют его «пророссийским» и требуют отменить закон. С тем же требованием выступает также руководство Соединенных Штатов и Евросоюза. Лидеры ряда западных стран критикуют Тбилиси и угрожают ему закрыть дорогу в члены ЕС.

Противницей закона является даже грузинский президент Саломе Зурабишвили. Она сообщила, что планирует наложить на него свое вето.

В это время об инициативе законодателей Грузии высказался венгерский политик Оливер Варгели, выполняющий в Евросоюзе функции комиссара по вопросам соседства и расширения. Он заявил, что у грузинских властей еще есть последний шанс отменить решение парламентариев. Варгели сказал, что Брюссель поддерживает европейский выбор народа Грузии.
26 комментариев
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  1. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +1
    Сегодня, 15:02
    Угу, выбор европейский. Народа.
    А парламентарии не народ.
    Те кто за них голосовали(как бы делигировав право рулить) тоже не народ.
    Удобно!
    Демократия это власть демократов. А если тебя выписали из демократов - алес капут! Сразу унтерменш.
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +8
      Сегодня, 15:12
      Вспоминаются слова Сталина. "Я думал, что демократия —это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне объяснил, что демократия — это власть американского народа".
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        0
        Сегодня, 15:32
        . товарищ Рузвельт мне объяснил, что демократия — это власть американского народа".

        А точнее, власть их демократической партии.
        1. Фразах Звание
          Фразах
          +1
          Сегодня, 15:45
          А точнее, власть вельможных и финансовых банд, имеющих в своем подчинении государственных и медиа клоунов, которые несут бред якобы от имени народа.
      2. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +1
        Сегодня, 16:04
        Цитата: Павел_Свешников
        Вспоминаются слова Сталина. "Я думал, что демократия —это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне объяснил, что демократия — это власть американского народа".

        Мудрый дядька был. И с юмором.
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      +2
      Сегодня, 15:49
      Вы не поверите, но и в древней Греции, "демократия" была примерно такая же, как сейчас на Западе! У них эта демократия распространялась только на "граждан", а таковых в обществе было меньшинство -а все остальные /бывшие рабы, переселенцы, наёмники, беднота, и греки /выходцы из соседних княжеств/ -не имели почти никаких прав...
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +2
        Сегодня, 16:02
        Цитата: Peter1First
        Вы не поверите, но и в древней Греции, "демократия" была примерно такая же, как сейчас на Западе!

        К сожалению поверю.
        Таки 90е шли под вопли про "демократию". А выглядело как будто Мамай прошелся по стране.
        Непонятно было лишь одно, "мы уже рабы или еще илоты?".
  2. Дмитрий Донской Звание
    Дмитрий Донской
    +6
    Сегодня, 15:03
    Боже,какое им дело до государства,которое находится за тридевять земель? Как же хочется оттяпать им их длинный нос, простым топором. am
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 17:12
      Как же хочется оттяпать им их длинный нос, простым топором. am
      Да. И желательно по паховую область
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:05
    Европейская партия зелёных это маргиналы "Тобаки Тунберг" ,которая кормится из миски госдепа.
  4. Cвободный Звание
    Cвободный
    0
    Сегодня, 15:08
    Парламент Грузии успел протолкнуть закон, соображают видимо, что западу такие страны нужны только чтобы раскачивать местное население в нужную им сторону через иноСМИ
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 15:54
      Цитата: Cвободный
      Парламент Грузии успел протолкнуть закон

      Президент Грузии гражданка Франции , а в Парламенте граждане Грузии . Осенью выборы и при правильном раскладе (в интересах США и ЕС ) , Грузия должна открыть второй фронт против РФ . Поэтому и гейпарады , продавшихся за кружевные труселя ,гордых и независимых Грузин . Бизнес с РФ или содержанки ЕС . Пусть выбирают . А нам можно и у других вино покупать , тем более их извесную марку " Минассяли " hi
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:08
    На 150 человек грузин ,в стране приходится одно НКО . Я поверю ,что грузины через пару лет назовут этот закон не пророссийским ,а сразу им Путина .Хотя он списан с американского аналога .В ЕС принят 2 года назад аналогичный закон и тишина
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 15:10
    Следует ожидать увеличение количества 70-летних писателей, владеющих огнестрелом. Западные спецслужбы постараются.
  7. alystan Звание
    alystan
    +2
    Сегодня, 15:11
    Теперь очередь похоже настала и Турции задуматься о "своих" предателях.

    Появилось сообщение, что в Турции приступили к подготовке закона об иностранных агентах.

    Возможно к такому шагу подтолкнуло власти страны очередная попытка госпереворота. Два дня назад писали, что раскрыт заговор силовиков. По одной из версий, готовилось свержение президента. По другой, что в окружении Эрдогана идет закулисная борьба.

    Посмотрим, как на члена НАТО Турцию теперь ополчатся европейские и американские "поборники свободы волеизъявления" за решение принять у себя закон об иностранных агентах. В США и в Европе такие законы давно приняты и ни у кого такого раздражения не вызывали.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:18
      Цитата: alystan
      В США и в Европе такие законы давно приняты и ни у кого такого раздражения не вызывали.

      Не путайте "райский сад" Борреля, вкупе с Америкой, и страны за околицей сада. Не только лишь всем дозволено проводить самостоятельную политику.
      1. alystan Звание
        alystan
        0
        Сегодня, 15:23
        Вы понимаете слово сарказм?
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 15:26
          Цитата: alystan
          Вы понимаете слово сарказм?

          Понимаю, мой коммент тоже на нём построен. hi
          Неужто вы решили, что я всерьёз поддерживаю западников с их псевдодемократией?
          1. alystan Звание
            alystan
            0
            Сегодня, 15:28
            Но ваш коммент был, как бы помягче выразиться, с элементом подкола.
            Мне так показалось. hi
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              0
              Сегодня, 15:31
              Цитата: alystan
              Но ваш коммент был, как бы помягче выразиться, с элементом подкола.
              Мне так показалось

              Вам показалось. Мой коммент - продолжение вашего, но в несколько ином стиле. Надеюсь на взаимопонимание. smile
              1. alystan Звание
                alystan
                +1
                Сегодня, 15:32
                Я так и выразился - "Мне показалось". drinks
    2. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      0
      Сегодня, 15:24
      Двое граждан Израиля были задержаны в аэропорту Стамбула при попытке переправить в Турцию 73 кг золотых слитков в детской коляске

      https://t.me/ProRU_BY/114140
      И к чему бы это? Не думаю,что еврейчик с непосильно нажитым добром в Турцию побежал на ПМЖ
  8. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 15:41
    У выступающих оппозиционеров, мозги как у кур похоже. Как может быть закон пророссийским, если Россия так же является иностранным государством, и закон прямо говорит за себя «О прозрачности иностранного влияния». laughing
    1. Iron_69 Звание
      Iron_69
      0
      Сегодня, 16:20
      Ну конечно же он пророссийский, как Вы не понимаете, это же Россия постоянно говорит этим кастрюлеголовым: что нет у вас никакой демократии, и что якобы демократический выбор народа это не выбор народа, а как науськали западные кукловоды. И вот принимают этот закон и сразу становится видно кто где, и на чьи деньги пасется.:)))
  9. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 15:54
    Гешефт с иноагентами изумителен по красоте. Купить за немного шекелей тучу бездельников, обделенных природой и постоянно дистанционно давить на мнение стада, качая в нужную сторону. Покушение на кормушку тут же вызывает бурление овен. Кроме провокаций делать агенты ничего не умеют и не хотят.
  10. nikon voron Звание
    nikon voron
    0
    Сегодня, 17:12
    До чего обнаглели. Грузинский закон принимают в Евросоюзе.