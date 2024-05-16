В украинских пабликах не могут договориться, какую часть Волчанска заняли российские военные
Российская армия продолжает развивать успех на ставшем совсем недавно очень активным направлении на севере Харьковской области. Киевские военачальники, как всегда неохотно и с большим запозданием, признают переход под контроль ВС РФ некоторых населенных пунктов в этом районе.
Между тем в украинских пабликах, пишущих о ситуации на фронте, развернулась своего рода заочная дискуссия на предмет того, какую часть города Волчанск в данное время фактически взяли под контроль российские военные. Мнения на эту тему расходятся, причем не только из-за отсутствия достоверной оперативной информации, но и в зависимости от степени ура-патриотизма авторов каналов.
Довольно объективный, насколько это вообще возможно в украинском инфополе, военно-аналитический канал Deep State подтверждает продвижение российских подразделений к северу от Волчанска. Судя по интерактивной карте, наши уже вошли с этого направления в пригород и расширяют зону контроля. Впрочем, российские источники эту «новость» распространили еще несколько дней назад.
Основная дискуссия развернулась по поводу видео, на котором наши бойцы заняли больницу, находящуюся практически в центре города (помечена красным кружком на карте). Ряд украинских пабликов заявляют, что российских военных из медучреждения якобы уже выбили. При этом Deep State признает, что эти кадры подтверждают присутствие как минимум отдельных штурмовых групп ВС России в центральной части Волчанска.
С чем трудно поспорить, так это с тем, что многие «бравые» украинские защитники Волчанска стремятся как можно быстрее покинуть город, хотя команды на отступление не поступало. Генштаб ВСУ эти самовольные отступления называет «занятием более выгодных позиций». В этой связи нелишним сказать, что «наиболее выгодные позиции» на Украине находятся где-то в районе Львова.
При этом и само бегство сопряжено с опасностями. В сети показаны кадры стремительного перемещения американского бронеавтомобиля «Хамви» (HMMWV или Humvee) ВСУ, как утверждается, движущегося по дороге из Волчанска. Судя по всему, в заднюю часть автомобиля прилетает российский дрон. Машину начинает бросать из стороны в сторону, через некоторое время она вылетает на обочину и несколько раз переворачивается.
На завершающих кадрах очень эффектно на несколько метров вверх вылетает какая-то довольно крупная деталь авто. После этого бронемашина остается лежать на боку, причем никто ее не покидает. Очевидно, что находящиеся внутри как минимум оглушены и травмированы.
Впрочем, у боевиков ВСУ есть и альтернатива остаться в живых. В сети распространяется другое видео, на котором бойцы группировки «Север» ВС РФ с российским флагом на въезде в Волчанск призывают:
К слову, многие из украинских военных так и поступают. И это очень разумный выбор.
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