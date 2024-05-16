В украинских пабликах не могут договориться, какую часть Волчанска заняли российские военные

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В украинских пабликах не могут договориться, какую часть Волчанска заняли российские военные

Российская армия продолжает развивать успех на ставшем совсем недавно очень активным направлении на севере Харьковской области. Киевские военачальники, как всегда неохотно и с большим запозданием, признают переход под контроль ВС РФ некоторых населенных пунктов в этом районе.

Между тем в украинских пабликах, пишущих о ситуации на фронте, развернулась своего рода заочная дискуссия на предмет того, какую часть города Волчанск в данное время фактически взяли под контроль российские военные. Мнения на эту тему расходятся, причем не только из-за отсутствия достоверной оперативной информации, но и в зависимости от степени ура-патриотизма авторов каналов.



Довольно объективный, насколько это вообще возможно в украинском инфополе, военно-аналитический канал Deep State подтверждает продвижение российских подразделений к северу от Волчанска. Судя по интерактивной карте, наши уже вошли с этого направления в пригород и расширяют зону контроля. Впрочем, российские источники эту «новость» распространили еще несколько дней назад.

Основная дискуссия развернулась по поводу видео, на котором наши бойцы заняли больницу, находящуюся практически в центре города (помечена красным кружком на карте). Ряд украинских пабликов заявляют, что российских военных из медучреждения якобы уже выбили. При этом Deep State признает, что эти кадры подтверждают присутствие как минимум отдельных штурмовых групп ВС России в центральной части Волчанска.



С чем трудно поспорить, так это с тем, что многие «бравые» украинские защитники Волчанска стремятся как можно быстрее покинуть город, хотя команды на отступление не поступало. Генштаб ВСУ эти самовольные отступления называет «занятием более выгодных позиций». В этой связи нелишним сказать, что «наиболее выгодные позиции» на Украине находятся где-то в районе Львова.

При этом и само бегство сопряжено с опасностями. В сети показаны кадры стремительного перемещения американского бронеавтомобиля «Хамви» (HMMWV или Humvee) ВСУ, как утверждается, движущегося по дороге из Волчанска. Судя по всему, в заднюю часть автомобиля прилетает российский дрон. Машину начинает бросать из стороны в сторону, через некоторое время она вылетает на обочину и несколько раз переворачивается.






На завершающих кадрах очень эффектно на несколько метров вверх вылетает какая-то довольно крупная деталь авто. После этого бронемашина остается лежать на боку, причем никто ее не покидает. Очевидно, что находящиеся внутри как минимум оглушены и травмированы.



Впрочем, у боевиков ВСУ есть и альтернатива остаться в живых. В сети распространяется другое видео, на котором бойцы группировки «Север» ВС РФ с российским флагом на въезде в Волчанск призывают:

Боец ЗСУ, не нужно бежать — умрешь уставшим. Сдавайся!

К слову, многие из украинских военных так и поступают. И это очень разумный выбор.



6 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    -1
    Сегодня, 15:31
    Ну отвлекают внимание от Работино ципсмошники... от 71 полка есть железобетонное, что Работа взята. good soldier
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 16:02
      развернулась своего рода заочная дискуссия на предмет того, какую часть города Волчанск в данное время фактически взяли под контроль российские военные.

      Да у хохлопов существуют всего две части любого населенного пункта... Главная и не главная, большая и меньшая, выгодная и невыгодная... Понятно что ВСУ всегда контролируют самую главную, самую большую и самую выгодную часть... А потом почему то бросают её и бегут занимать новую самую большую и самую выгодную часть в другом населённом пункте, оставляя после себя сплошные руины...
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 15:34
    "ВСУ выходят из Волчанска в сторону Старого Салтова и дальше эвакуация машинами в район нп. Кутузовка под Харьков. Там их собирают, укомплектовывают и заново отправляют под Волчанск. По бегущим с позиций в спину работают заград отряды. По трассе на Старый Салтов и по самому нп. работает наша стволка и РСЗО." тлг канал "Condottierо"
  3. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    0
    Сегодня, 15:35
    По поводу Волчанска:
    В городе продолжаются ожесточенные бои. Обстановка следующая:
    -Северная часть под нашим контролем
    -Южная часть под противником
    -Центральная часть бои!
    Все заявления о якобы взятии этого города - ложные. Не надо бежать впереди паровоза! Все будет со временем. Наши парни работают!

    https://t.me/c/1839896770/1496
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 16:08
    По поводу видео.Похоже за рулем был водятел.Скорее всего повреждено заднее колесо.Не удержал тяжелую машину на большой скорости.Пер так,словно за ним черти гнались..
    1. Woroshilow Звание
      Woroshilow
      +1
      Сегодня, 16:46
      Он от FPV дрона увернутся хотел, но на такой скорости слишком резко дернул руль и перевернулся, отвалившаяся крупная деталь это козырек с турельной корзины.