На Украине хотят запретить прихожанам УПЦ молиться даже в частных домах

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На Украине хотят запретить прихожанам УПЦ молиться даже в частных домах

На Украине продолжается притеснение представителей Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Однако западные поборники демократии не замечают подобной политики киевских властей, но зато активно критикуют, например, власти Грузии, стремящиеся ограничить западное влияние в стране.

На Украине готовится законодательная база для полного запрещения УПЦ. Одним из шагов в этом направлении станут новые поправки к соответствующему законопроекту.



По словам адвоката УПЦ Роберта Амстердама, эти поправки предусматривают запрет прихожанам, принадлежащим к этой церкви, собираться для совершения религиозных обрядов даже в частных домах.

Для верующих может стать невозможным собираться вместе для молитвы даже на заднем дворе дома или в гараже

- сказал Амстердам.

Адвокат УПЦ отметил, что у канонической Украинской православной церкви отобрали уже более 1,5 тысячи храмов по всей стране, передав их раскольнической ПЦУ. Если новый законопроект будет принят, этот процесс ускорится, добавил Амстердам.

По его словам, борьбу против УПЦ на Украине возглавляет руководитель госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.
13 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 15:40
    Украинская молодая демократия , делается фашистскими методами . Когда строить концлагеря начнут ,с печами ,все как положено ?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 15:44
      Да чего уж, там... Они скоро запретят прихожанам УПЦ дышать украинским воздухом... От этого Дурдома с названием Украина всего можно ждать.... fool
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        +1
        Сегодня, 16:53
        Цитата: Lev_Russia
        Они скоро запретят прихожанам УПЦ дышать украинским воздухом
        А может просто дышать запретят. Веревка, перекладина и уже не дышишь.
    2. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 16:46
      Демократия во всей красе
  2. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +1
    Сегодня, 15:44
    Когда у людей отнимается вера ее необходимо чем-то замещать, у СССР была идеология у нацистской германии тоже. Чем буду замещать на Украине? Слабо верится в культ личности Зе. А без этого народ окончательно оскотинится
  3. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 15:50
    А на Украине что, прихожанам различных конфессий специальные документы выдают? Или соответствующий штамп в паспорте ставят? Как их отличить-то?
    1. Юрий Т. Звание
      Юрий Т.
      0
      Сегодня, 15:55
      Доносы... Насколько я помню, на этих территориях в 37 по этим показателям рекорды ставились.
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        0
        Сегодня, 16:55
        Неужели в 37 году на Западной Украине тоже в НКВД доносы писали?
  4. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 16:17
    Т.е. строят общество, где преследуется жёстко религия. Это даже не Советский Союз, а что-то типа преследования православной церкви в Польше в 20-30 годах 20 века. Понятно, что такое общество нежизнеспособно. Он запрещают веру, язык, книги. У.б.л.ю.д.очная копия фашистской Германии.
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 17:00
      Цитата: Victor19
      фашистской Германии
      Нацисткой Германии. Италия была фашистской. В Испании была Фаланга - партия фашистского толка. НСДАП - Национал социалистическая рабочая партия Германии. Немцы себя называли нацистами, но не фашистами.
  5. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 16:33
    Из секты УПЦ делают жертву, поделом этим выкрестам.
  6. Mowgli_2 Звание
    Mowgli_2
    0
    Сегодня, 16:36
    Ничего необычного к сожалению - это жидофашистские методы + профашистская секта Ватикан! Уже было или еще не кончилось. Будем выступать терпилами и нас дожмут.
    Мочить эту всю эту мразь на корню, еще раз МОЧИТЬ! У нас нет выбора, точнее эти нам его не оставили!
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 16:43
    борьбу против УПЦ на Украине возглавляет руководитель госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский
    Интересную работу поручили этому руководителю госслужбы по этнополитике и свободе совести wink