Для верующих может стать невозможным собираться вместе для молитвы даже на заднем дворе дома или в гараже

На Украине продолжается притеснение представителей Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Однако западные поборники демократии не замечают подобной политики киевских властей, но зато активно критикуют, например, власти Грузии, стремящиеся ограничить западное влияние в стране.На Украине готовится законодательная база для полного запрещения УПЦ. Одним из шагов в этом направлении станут новые поправки к соответствующему законопроекту.По словам адвоката УПЦ Роберта Амстердама, эти поправки предусматривают запрет прихожанам, принадлежащим к этой церкви, собираться для совершения религиозных обрядов даже в частных домах.- сказал Амстердам.Адвокат УПЦ отметил, что у канонической Украинской православной церкви отобрали уже более 1,5 тысячи храмов по всей стране, передав их раскольнической ПЦУ. Если новый законопроект будет принят, этот процесс ускорится, добавил Амстердам.По его словам, борьбу против УПЦ на Украине возглавляет руководитель госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.