На Украине хотят запретить прихожанам УПЦ молиться даже в частных домах
13
На Украине продолжается притеснение представителей Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Однако западные поборники демократии не замечают подобной политики киевских властей, но зато активно критикуют, например, власти Грузии, стремящиеся ограничить западное влияние в стране.
На Украине готовится законодательная база для полного запрещения УПЦ. Одним из шагов в этом направлении станут новые поправки к соответствующему законопроекту.
По словам адвоката УПЦ Роберта Амстердама, эти поправки предусматривают запрет прихожанам, принадлежащим к этой церкви, собираться для совершения религиозных обрядов даже в частных домах.
Для верующих может стать невозможным собираться вместе для молитвы даже на заднем дворе дома или в гараже
- сказал Амстердам.
Адвокат УПЦ отметил, что у канонической Украинской православной церкви отобрали уже более 1,5 тысячи храмов по всей стране, передав их раскольнической ПЦУ. Если новый законопроект будет принят, этот процесс ускорится, добавил Амстердам.
По его словам, борьбу против УПЦ на Украине возглавляет руководитель госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.
Телеграм-канал УПЦ
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация