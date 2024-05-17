Эксперт рассказал, почему текущее снижение импорта газа является отрицательным эффектом для ЕС

В Европе установлен очередной антирекорд импорта газа. Суммарный импорт газа в ЕС пробил дно, достигнув 5,6 млрд кубометров за 18 недель года.Казалось бы, для европейских стран, которые так мечтали избавиться от «российской газовой зависимости», это стало важным достижением. Однако на деле снижение импорта газа является отрицательным эффектом для ЕС.Почему это так, объяснил российский эксперт из Института национальной энергетики Александр Фролов.С его слов, объем закупок газа европейскими странами начал снижаться еще до ввода санкций против РФ. Это было обусловлено кризисом, возникшим во время пандемии коронавируса. Затем в 2022-м на него наложился еще и кризис политический.В свою очередь, прошедшая зима оказалась теплой, что позволило странам ЕС сохранить более половины запасов в подземных хранилищах.Между тем, как выразился эксперт, их нужно пополнять, и они пополняются, но объем импорта газа в ЕС все равно падает. Это говорит лишь о том, что на «голубое топливо» в Европе отсутствует спрос со стороны главного потребителя – промышленности. Следовательно, данная сфера, не выйдя из кризиса 2020 года, продолжила спад, что, естественно, является негативным фактором.В то же время Фролов подчеркнул, что даже несмотря на рекордное снижение общих закупок, в апреле Европой был установлен рекорд поставок сжиженного природного газа из России.Таким образом, падение импорта «голубого топлива» в ЕС связано не с отказом от российского газа, а с проблемами в промышленности.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»