Эксперт рассказал, почему текущее снижение импорта газа является отрицательным эффектом для ЕС

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Эксперт рассказал, почему текущее снижение импорта газа является отрицательным эффектом для ЕС

В Европе установлен очередной антирекорд импорта газа. Суммарный импорт газа в ЕС пробил дно, достигнув 5,6 млрд кубометров за 18 недель года.

Казалось бы, для европейских стран, которые так мечтали избавиться от «российской газовой зависимости», это стало важным достижением. Однако на деле снижение импорта газа является отрицательным эффектом для ЕС.



Почему это так, объяснил российский эксперт из Института национальной энергетики Александр Фролов.

С его слов, объем закупок газа европейскими странами начал снижаться еще до ввода санкций против РФ. Это было обусловлено кризисом, возникшим во время пандемии коронавируса. Затем в 2022-м на него наложился еще и кризис политический.

В свою очередь, прошедшая зима оказалась теплой, что позволило странам ЕС сохранить более половины запасов в подземных хранилищах.

Между тем, как выразился эксперт, их нужно пополнять, и они пополняются, но объем импорта газа в ЕС все равно падает. Это говорит лишь о том, что на «голубое топливо» в Европе отсутствует спрос со стороны главного потребителя – промышленности. Следовательно, данная сфера, не выйдя из кризиса 2020 года, продолжила спад, что, естественно, является негативным фактором.

В то же время Фролов подчеркнул, что даже несмотря на рекордное снижение общих закупок, в апреле Европой был установлен рекорд поставок сжиженного природного газа из России.

Таким образом, падение импорта «голубого топлива» в ЕС связано не с отказом от российского газа, а с проблемами в промышленности.

6 комментариев
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  1. moscowp Звание
    moscowp
    0
    Сегодня, 07:44
    О какой Европе речь? Она разве еще не замерзла?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 07:47
      За европейскую промышленность. drinks
      Не чокаясь. drinks drinks drinks
      Умерла - так умерла. good laughing
  2. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 07:45
    Естественно! Они ж газ не в качестве сувенира покупали.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:49
    А что газ, всего лишь химическая промышленность, металлургия и энергетика!?
    Перестаёт гейропа быть промышленных супер гигантом и... что от неё останется??? потребитель!
    А на что они собираются покупать, то что они захотят употребить???
    Всегда оно и тоже.
    Кто у них там, умный, высказался, что экономика потребления имеет одну перспективу, вес а печальную...
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 08:00
    .Таким образом, падение импорта «голубого топлива» в ЕС связано не с отказом от российского газа, а с проблемами в промышленности.

    Что бы сделать такие выводы не нужно быть экспертом.
  5. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 08:23
    В то же время Фролов подчеркнул, что даже несмотря на рекордное снижение общих закупок, в апреле Европой был установлен рекорд поставок сжиженного природного газа из России.

    У меня большие непонятки в вопросе поставок дешёвого газа в Европу. Пусть у янки покупают втридорого. Запад нам всё перекрыл, а мы им дешёвый газ. Ну никак это в моей голове не укладывается request