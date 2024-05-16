Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News высказался по поводу оказываемой стране военной и финансовой помощи. Он призвал американцев не жалеть о выделенных средствах. Ведь эти деньги, по словам главы киевского режима, почти сразу возвращаются в американскую экономику.Граждане США не должны переживать по поводу расходуемых средств из американского бюджета, убежден украинский президент. Он отметил, что если бы не Украина, то США сами были бы другой страной.- подчеркнул Владимир Зеленский.Вероятно, президент Украины захотел произвести впечатление и на тех американцев, которые сочувствуют Дональду Трампу и призывают сократить объемы военной и финансовой помощи Киеву или прекратить ее оказание вообще.Далее Зеленский сделал еще одно заявление, которое рассчитано на американскую аудиторию, а украинских граждан должно было бы разозлить. Глава киевского режима заявил, что очень хорошо, что американской армии не приходится воевать с Россией на Украине, а она делает это руками украинских военных.Фактически Зеленский открыто признал, что украинские мужчины являются американским «пушечным мясом», а сама Украина превратилась в этакое «государство-ландскнехт», воюющее за американские ценности и расплачивающееся за это собственным благополучием и жизнями собственного народа.

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