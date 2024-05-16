Глава киевского режима: Выделяемые на помощь Украине деньги идут в экономику США

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Глава киевского режима: Выделяемые на помощь Украине деньги идут в экономику США

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News высказался по поводу оказываемой стране военной и финансовой помощи. Он призвал американцев не жалеть о выделенных средствах. Ведь эти деньги, по словам главы киевского режима, почти сразу возвращаются в американскую экономику.

Граждане США не должны переживать по поводу расходуемых средств из американского бюджета, убежден украинский президент. Он отметил, что если бы не Украина, то США сами были бы другой страной.



Эти деньги не передаются Украине. Это деньги, потраченные на американские фабрики, создание американских рабочих мест

- подчеркнул Владимир Зеленский.

Вероятно, президент Украины захотел произвести впечатление и на тех американцев, которые сочувствуют Дональду Трампу и призывают сократить объемы военной и финансовой помощи Киеву или прекратить ее оказание вообще.

Далее Зеленский сделал еще одно заявление, которое рассчитано на американскую аудиторию, а украинских граждан должно было бы разозлить. Глава киевского режима заявил, что очень хорошо, что американской армии не приходится воевать с Россией на Украине, а она делает это руками украинских военных.

Фактически Зеленский открыто признал, что украинские мужчины являются американским «пушечным мясом», а сама Украина превратилась в этакое «государство-ландскнехт», воюющее за американские ценности и расплачивающееся за это собственным благополучием и жизнями собственного народа.
16 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 15:35
    Зеленский отметил, что если бы не Украина, то США сами были бы другой страной.

    Если бы не Украина, то и жизни на Земле не было бы... Ну Зеля клоун балабол... Как же он органично вписался в этот украинский дурдом... Как же раньше то мы жили без сказок о древних украх...laughing
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 16:14
      Никто так не уничтожает Украину как это умеет делать Зеленский.
  2. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +1
    Сегодня, 15:37
    Эти деньги не передаются Украине. Это деньги, потраченные на американские фабрики, создание американских рабочих мест
    - вот его как собственные граждане терпят? Чувак по факту заботится о гражданах чужой страны и прямым текстом говорит, у вас там фабрики есть потому что мы тут своих на убой отправляем
    1. алабурга Звание
      алабурга
      +4
      Сегодня, 15:48
      Его собственные граждане живут в израиле. А это пушечное сало, которое оказалось самым дешевым и самым упоротым, в своем желании дохнуть за семейку педофилов байденов.
      1. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        0
        Сегодня, 15:55
        и правда, чет не подумал совсем
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:38
    На счёт того, что американская помощь возвращается... ну очень не вся! Значительная часть идёт в карманы тем же толстосумам, от ВПК...
    Всё как всегда, в шоколаде только богатеи, а остальным крохи с их стола.
  4. demon184 Звание
    demon184
    0
    Сегодня, 15:44
    Не глава киевского режима а киевский диктатор. т.к он просрочен и удерживает власть только за счет диктатуры
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:47
    «Выделяемые на помощь Украине деньги идут в экономику США» —

    — Да они изначально выделяются не на "помощь Украине" ...
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 15:49
      Опять торопимся Владимир? Опять косяки в квотах... ну допишите уж нормально свой бот wink
  6. Igor1915 Звание
    Igor1915
    +1
    Сегодня, 15:48
    Это не совсем так , в экономике они отразятся если Украина даёт что то в замен, если же произведенное оружие просто потрачено то оно просто потрачено. Смысл чуть в другом если вы выделяете миллион долларов то это миллион долларов а если выделяете снаряды на миллион то получается добавочная стоимость т.е Украина оплачивает не только инвестиции но и трудозатраты произведенных снарядов. Для России лучше бы вообще ничего не выделялось , свободного оружия в мире осталось не так много.
    1. Igor1915 Звание
      Igor1915
      +1
      Сегодня, 15:58
      P s. В догонку- мало кто из экономистов учитывает производственный факт профессионального роста, при загруженности производства допустим в 2 смены через пару лет страна получает определенное количество проф специалистов более высокого уровня, что даёт в будущем некий+ ВВП )
  7. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 15:48
    Граждане США не должны переживать по поводу расходуемых средств из американского бюджета, убежден украинский президент

    Еще бы, они хранятся на его счету laughing
  8. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 16:03
    Ему бы промоутером на улице работать...
    Но, не в куеве, конечно yes
  9. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 16:05
    Ведь эти деньги, по словам главы киевского режима, почти сразу возвращаются в американскую экономику.

    Ну прямо величайший в мире экономист и стратег!!! И как без него раньше жили? 404-я это запредельная дурка!!! Такого мир ещё не видел
  10. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 16:27
    .. деньги, по словам главы киевского режима, почти сразу возвращаются в американскую экономику

    Для бакса это вредно. Он должен оседать в закромах стран-доноров по всему миру. А взамен в Штаты должны идти реальные ресурсы. Зелебобик подрывает американскую экономику :)
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 16:33
    Глава киевского режима: Выделяемые на помощь Украине деньги идут в экономику США

    Выделяемые на помощь Украине деньги идут на личные счета окружения Зеленского в западные банки...