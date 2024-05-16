Глава киевского режима: Выделяемые на помощь Украине деньги идут в экономику США
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News высказался по поводу оказываемой стране военной и финансовой помощи. Он призвал американцев не жалеть о выделенных средствах. Ведь эти деньги, по словам главы киевского режима, почти сразу возвращаются в американскую экономику.
Граждане США не должны переживать по поводу расходуемых средств из американского бюджета, убежден украинский президент. Он отметил, что если бы не Украина, то США сами были бы другой страной.
- подчеркнул Владимир Зеленский.
Вероятно, президент Украины захотел произвести впечатление и на тех американцев, которые сочувствуют Дональду Трампу и призывают сократить объемы военной и финансовой помощи Киеву или прекратить ее оказание вообще.
Далее Зеленский сделал еще одно заявление, которое рассчитано на американскую аудиторию, а украинских граждан должно было бы разозлить. Глава киевского режима заявил, что очень хорошо, что американской армии не приходится воевать с Россией на Украине, а она делает это руками украинских военных.
Фактически Зеленский открыто признал, что украинские мужчины являются американским «пушечным мясом», а сама Украина превратилась в этакое «государство-ландскнехт», воюющее за американские ценности и расплачивающееся за это собственным благополучием и жизнями собственного народа.
Информация