Похороны в древней Месопотамии
Пещера Шанидар
Самая ранняя могила Ближнего Востока – пещера Шанидар. Захоронения в ней датируются примерно 45 000 – 60 000 до н. э. И уже в них присутствовали погребальные предметы. Погребение в древней Месопотамии включало определённые обряды, которые помогали душе умершего перейти в подземный мир, предотвратить её возвращение назад. В те времена очень верили в призраков, поэтому основная задача захоронения – не дать появиться привидению и кошмарить живых.
Ритуалы погребения почитали память усопших, провожали с уважением их в мир иной. По преданиям древних шумеров, души иногда возвращались обратно. Чаще всего из-за того, что человека неправильно хоронили или не ухаживали за его могилой, реже для передачи послания живым или исправления ошибки.
Загробная жизнь в древней Месопотамии была тусклым, серым миром бездействия, в котором души ели пыль, пили из луж и вяло стояли или сидели целую вечность. Этот мир больше представлял собой тюрьму, чем рай. Управляла им богиня Эрешкигаль со своим супругом Нергалом. Если за могилой усопшего родственники не ухаживали, то богиня предоставляла душе этакий отпуск, чтобы та в образе призрака явилась живым и напомнила об их обязанностях.
Богиня Эрешкигаль
Боги и люди
Согласно истории о вавилонском потопе, людей создали боги, которые соединили глину с оживляющим духом и разумом бога Ве-Илу. Богиня-мать Нинту смешала кровь, плоть, дух с глиной, чтобы создать первых 14 людей. После смерти тело человека разлагалось и частично возвращалось в глину.
Боги создали порядок из хаоса, но для его поддержания им нужно было постоянно работать. Людей создали для выполнения повседневных задач по поддержанию мира. Они, а не боги, теперь рыли каналы, сажали и собирали урожай, строили города, заселяли землю.
Когда человек умирал, его разум («гидим» по-шумерски и «этемму» по-аккадски) отделялся от тела. Тогда этому духу требовалось направление, потому что он стремился возвратиться к месту своего происхождения. А поскольку считалось, что боги живут над землёй, дух должен направляться вверх, к их царству. Однако богам не нравилась идея, в которой человеческие души жили с ними рядом, и поэтому создали для них другое царство под землёй – Иркалла, из которого никто не возвращался.
Погребальные обряды
Большинство шумеров не одобряло кремацию. Считалось, что сожжённое тело не имеет формы в загробной жизни. Или же дым от кремации уносит душу к богам наверх, а не вниз. Погребальные обряды нужны для того, чтобы дух умершего отправить туда, куда ему полагалось. Когда умирал человек, то про него говорили, что у него «пропал дух», он «испустил дух», либо «его унёс ветер».
Вот как описывает сцену смерти учёный Стивен Бертман:
Или же другой пример в переводе шумерского текста «Путешественник и девушка» от Ирвинга Финкеля, где девушка ухаживает за трупом своего возлюбленного:
Из закрытой миски, которую никогда не развязывали,
Из ведра, край которого не был прокалён,
Я вылила воду; земля выпила её.
Я помазала его тело своим сладко пахнущим маслом,
Я обернула кресло своей новой тканью;
Ветер проник в него; ветер вышел.
Мой странник с гор,
Отныне он должен находиться в Горе, в Преисподней».
Горой называли загробный мир, поскольку вход в него находился глубоко под высокими горами. Чтобы туда добраться, умершему нужно было хорошо подкрепиться.
Погребение
Самые ранние захоронения в Месопотамии проводились под полами домов, и эта практика сохранялась на протяжении многих веков. Люди хоронили своих близких в жилых домах, поскольку было бы легче заботиться о них так, чем если бы они были похоронены на кладбище за пределами города или деревни. Надгробия обычно вкапывались в землю, чтобы облегчить душе доступ к Иркалле. Но вот могилы могли быть разных форм. Тот же Ирвинг приводит несколько типов захоронений:
- в стене – для младенцев и детей;
- в земле или яме – тело заворачивают в циновку и укладывают в яму под полом;
- в сосуде – труп могли похоронить в большом запечатанном сосуде;
- под черепками – тело накрывали одеялом и засыпали осколками керамики;
- в саркофаге – делали закрытые ванные из керамики и укладывали туда умерших;
- в святилищах, хранилищах – иные каменные, кирпичные подземные или наземные постройки.
Иногда стул, который стоял около кровати при смерти человека, оставляли дома навсегда, чтобы духу было удобно, если он вдруг решит вернуться. В качестве памятных знаков хранили фигурки умерших. А вот погребальные вещи хоронили вместе с телом.
Не всегда захоронения соответствовали всем правилам. Чаще всего тело обматывали в тростниковую циновку и укладывали под пол в доме. Если человек умирал от болезней, то его хоронили подальше от дома.
Меньше всего везло тем, кто погибал в море, путешествиях, одиночестве и т. п. За их могилами никто не мог ухаживать, их не провожали правильно в загробный мир, не совершали подношения, поэтому в Иркалле жизнь у них была ещё хуже. Царь и земледелец, хороший и плохой – все отправились в одно и то же мрачное место, где их ждёт унылое существование после смерти. Бессмертный дух человека полностью осознавал своё состояние, но ничего не мог сделать, чтобы улучшить его.
Реконструкция погребальной процессии захоронений шумерских правителей Ура, фото 1928 г.
Призраки
Считалось, что, получив шанс, духи неудовлетворённых умерших хватаются за любую возможность вернуться, чтобы навестить живых, ощутить небо и солнечный свет, реки и ветерок. Согласно верованиям, призраки возвращались невидимыми и молча садились в кресло, приготовленное для них, но никто не догадывался об их присутствии. Но это касается тех, у кого всё в том мире хорошо.
Другие же просто так доставали людей. Были врачи-экзорцисты, которые произносили заклинания для определённого типа привидений, отправляя их обратно в Иркаллу. Третьи призраки доставали живых только по уважительной причине. И когда люди решали проблему, те мирно уходили.
Считалось, что призраки были причиной различных ситуаций, как хороших, так и плохих. Живые должны были заботиться о том, чтобы мёртвым было комфортно в их новом мире. Качество жизни в загробном мире зависело не от количества добрых дел человека, а от того, как его помнят и почитают после смерти.
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