Похороны в древней Месопотамии



Пещера Шанидар



Богиня Эрешкигаль

Боги и люди

Погребальные обряды

«Когда приближался смертный час взрослого человека, древний житель Месопотамии лежал в постели и ожидал его прихода в компании близких и священника. Рядом с кроватью слева стоял пустой стул, предназначенный для духа, когда он незримо восстанет из тела. Рядом с креслом лежат первые духовные подношения: пиво и лепёшки, чтобы укрепить душу перед её долгим путешествием в подземный мир. Когда смерть, наконец, приходила, тело омывали, обрабатывали ароматическими маслами, одевали и украшали драгоценностями и другими любимыми вещами».

«Я обмакнула хлеб и вытерла им труп;

Из закрытой миски, которую никогда не развязывали,

Из ведра, край которого не был прокалён,

Я вылила воду; земля выпила её.

Я помазала его тело своим сладко пахнущим маслом,

Я обернула кресло своей новой тканью;

Ветер проник в него; ветер вышел.

Мой странник с гор,

Отныне он должен находиться в Горе, в Преисподней».

Погребение

в стене – для младенцев и детей;



в земле или яме – тело заворачивают в циновку и укладывают в яму под полом;



в сосуде – труп могли похоронить в большом запечатанном сосуде;



под черепками – тело накрывали одеялом и засыпали осколками керамики;



в саркофаге – делали закрытые ванные из керамики и укладывали туда умерших;



в святилищах, хранилищах – иные каменные, кирпичные подземные или наземные постройки.





Реконструкция погребальной процессии захоронений шумерских правителей Ура, фото 1928 г.

Призраки