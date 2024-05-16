Эксперт: Если бы каждый телохранитель Роберта Фицо держал свой сектор, то нападавший не успел бы даже направить оружие

Это был точно определённый участок рядом с Робертом Фицо. И если бы каждый держал свою часть периметра, то как минимум один из телохранителей увидел бы, что человек достаёт оружие.

Когда я просматривают атаку, то вижу, что прошло около трёх секунд (а это много) с момента выхватывания оружия до момента, когда телохранители прыгнули на нападавшего. Фундаментальную ошибку я вижу в защитном блоке вокруг премьер-министра, то есть в защитном формировании. Расстояние этих людей от премьер-министра зависит от среды, в которой вы перемещаетесь. В поле оно может быть больше, а в тот момент, когда вы идете среди людей, телохранители должны быть непосредственно рядом с защищаемым человеком. Конечно, защищаемый мог сам сказать, чтобы к нему «не приклеивались», но есть должностные инструкции, отходить от которых нельзя.

Если телохранителей четверо, они распределяются как по циферблату, деля его гипотетически на четыре равные части. Каждый знает, за какую часть отвечает именно он.

Но в момент атаки он смотрел не на свой периметр, а где-то между десятью и одиннадцатью часами, что и привело к появлению неконтролируемой зоны.

Трудно сказать, почему так произошло, возможно, он почувствовал какую-то угрозу, потому что там, куда он смотрел, было больше людей.