Эксперт: Если бы каждый телохранитель Роберта Фицо держал свой сектор, то нападавший не успел бы даже направить оружие
В Словакии началась проверка в службе охраны премьер-министра. Связано это с тем, что осуществивший покушение на Роберта Фицо мужчина успел не только достать оружие, но и сделать пять выстрелов в главу правительства, прежде чем был схвачен телохранителями.
Один из вопросов, который возник у профильных структур к сотрудникам охраны премьера, состоит в том, почему телохранитель не находился перед Робертом Фицо в тот момент, когда тот пошёл к людям, собравшимся на площади города Гандлова.
Словацкая пресса публикует заявление одного из бывших военнослужащих спецназа Лумира Немеца, который комментирует действия телохранителей в момент сопровождения премьера. По словам эксперта, «телохранитель должен был занимать тот сектор, который предписан, а не просто идти рядом»:
Лумир Немец в своё время служил в подразделениях быстрого реагирования Чешской Республики, теперь является одним из опытнейших в регионе инструкторов по самообороне.
Л.Немец:
Эксперт в интервью словацким журналистам говорит о том, что помимо того, что телохранители не закрыли премьера по фронту, ошибка была допущена ещё и в том, что один из ближайших к Фицо телохранителей смотрел, если можно так выразиться, не в свою сторону.
Л.Немец:
По словам эксперта, в момент нападения задачей телохранителя справа от премьера было охранять периметр «с 12-13 до трёх (15) часов» (сектор на воображаемом циферблате).
Эксперт:
Удивительно то, что именно в ней и оказался покушавшийся на жизнь премьера.
У Л.Немеца спросили, как он считает, почему телохранитель не занял должной позиции возле премьера.
Эксперт:
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