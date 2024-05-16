Эксперт: Если бы каждый телохранитель Роберта Фицо держал свой сектор, то нападавший не успел бы даже направить оружие

10
Эксперт: Если бы каждый телохранитель Роберта Фицо держал свой сектор, то нападавший не успел бы даже направить оружие

В Словакии началась проверка в службе охраны премьер-министра. Связано это с тем, что осуществивший покушение на Роберта Фицо мужчина успел не только достать оружие, но и сделать пять выстрелов в главу правительства, прежде чем был схвачен телохранителями.
Один из вопросов, который возник у профильных структур к сотрудникам охраны премьера, состоит в том, почему телохранитель не находился перед Робертом Фицо в тот момент, когда тот пошёл к людям, собравшимся на площади города Гандлова.

Словацкая пресса публикует заявление одного из бывших военнослужащих спецназа Лумира Немеца, который комментирует действия телохранителей в момент сопровождения премьера. По словам эксперта, «телохранитель должен был занимать тот сектор, который предписан, а не просто идти рядом»:



Это был точно определённый участок рядом с Робертом Фицо. И если бы каждый держал свою часть периметра, то как минимум один из телохранителей увидел бы, что человек достаёт оружие.

Лумир Немец в своё время служил в подразделениях быстрого реагирования Чешской Республики, теперь является одним из опытнейших в регионе инструкторов по самообороне.

Л.Немец:

Когда я просматривают атаку, то вижу, что прошло около трёх секунд (а это много) с момента выхватывания оружия до момента, когда телохранители прыгнули на нападавшего. Фундаментальную ошибку я вижу в защитном блоке вокруг премьер-министра, то есть в защитном формировании. Расстояние этих людей от премьер-министра зависит от среды, в которой вы перемещаетесь. В поле оно может быть больше, а в тот момент, когда вы идете среди людей, телохранители должны быть непосредственно рядом с защищаемым человеком. Конечно, защищаемый мог сам сказать, чтобы к нему «не приклеивались», но есть должностные инструкции, отходить от которых нельзя.

Эксперт в интервью словацким журналистам говорит о том, что помимо того, что телохранители не закрыли премьера по фронту, ошибка была допущена ещё и в том, что один из ближайших к Фицо телохранителей смотрел, если можно так выразиться, не в свою сторону.

Л.Немец:

Если телохранителей четверо, они распределяются как по циферблату, деля его гипотетически на четыре равные части. Каждый знает, за какую часть отвечает именно он.

По словам эксперта, в момент нападения задачей телохранителя справа от премьера было охранять периметр «с 12-13 до трёх (15) часов» (сектор на воображаемом циферблате).

Эксперт:

Но в момент атаки он смотрел не на свой периметр, а где-то между десятью и одиннадцатью часами, что и привело к появлению неконтролируемой зоны.

Удивительно то, что именно в ней и оказался покушавшийся на жизнь премьера.

У Л.Немеца спросили, как он считает, почему телохранитель не занял должной позиции возле премьера.

Эксперт:

Трудно сказать, почему так произошло, возможно, он почувствовал какую-то угрозу, потому что там, куда он смотрел, было больше людей.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 16:05
    — Это не охрана главы государства.Это вообще не охрана ...
    1. krot Звание
      krot
      +2
      Сегодня, 16:11
      Это не охрана, правильно.. Сторожа..
      1. neri73-r Звание
        neri73-r
        +3
        Сегодня, 16:22
        Охрана действовала "правильно", в соответствии с полученной накануне инструкцией, по всей видимости.
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          0
          Сегодня, 16:56
          Цитата: neri73-r
          Трудно сказать, почему так произошло, возможно, он почувствовал какую-то угрозу, потому что там, куда он смотрел, было больше людей.

          Тогда бы нападавший погиб при задержании.
          Как убийца Карлова в Турции.
          А вот кто назначил откровенных неумех - вопрос интересный
  2. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    -1
    Сегодня, 16:05
    Да какой сектор? Там толпа была, досмотра не было до встречи, потенциально любой мог достать пистолет и охрана не успела бы среагировать.
  3. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    +5
    Сегодня, 16:06
    Это была первая мысль.
    Тупые "быки". Как в девяностые.
    Они должны быть в брониках, чтобы закрыть собой объект. Никто даже не дёрнулся..
    Рукожопы.
  4. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    +1
    Сегодня, 16:16
    Цитата: Лт. запаса ВВС
    Да какой сектор? Там толпа была, досмотра не было до встречи, потенциально любой мог достать пистолет и охрана не успела бы среагировать.

    По моему, это самая разумная мысль лежащая на поверхности
  5. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 16:16
    Политики на массовых мероприятиях, не носят скрытые бронежилеты? Это странно очень.
  6. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 16:22
    Если бы да кабы, да во рту росли грибы... sad Задним числом говорить красиво найдутся. После события в экспЁртах недостатка не бывает. Хотя такие да. Косяки были грубейшие. Стрелял-то не в голову. Грудь- живот не судьба была броником защитить?
  7. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Сегодня, 17:00
    Там у них нападения очень редкое явление и выходы в народ не редки, не удивительно что они были не во все оружие готовы, такое расслабляет охрану.