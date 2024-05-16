Американский миллиардер: Трамп чувствует, что он может найти путь к миру на Украине
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Американский миллиардер Кеннет Гриффин считает, что Дональд Трамп в случае его победы на предстоящих президентских выборах не откажется от Украины, как прогнозируют некоторые эксперты. Такое мнение известный инвестор сделал в ходе беседы с журналистами на полях Экономического форума в Катаре.
В целом, как выразился финансист, современные США своими внешнеполитическими действиями сегодня не внушают доверия и не излучают силы. Однако это не означает, что Трамп в случае победы на выборах откажется от Украины.
Со слов Гриффина, главный соперник действующего американского лидера Джо Байдена является очень непредсказуемым человеком. Никогда нельзя быть до конца уверенным в том, какое решение он примет.
Но, зная ряд людей, с которыми он близок, я думаю, что президент Трамп чувствует, что он может найти путь к миру, обратившись к Путину и украинскому руководству
- заявил миллиардер.
В то же время американский инвестор подчеркнул, что Трамп понимает важность поддержки украинского народа и сдерживания «амбиций» России для американских интересов. Поэтому он, как выразился Гриффин, может стать важной «частью уравнения», призванного решить задачу достижения мира на Украине.
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