Американский миллиардер: Трамп чувствует, что он может найти путь к миру на Украине

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Американский миллиардер: Трамп чувствует, что он может найти путь к миру на Украине

Американский миллиардер Кеннет Гриффин считает, что Дональд Трамп в случае его победы на предстоящих президентских выборах не откажется от Украины, как прогнозируют некоторые эксперты. Такое мнение известный инвестор сделал в ходе беседы с журналистами на полях Экономического форума в Катаре.

В целом, как выразился финансист, современные США своими внешнеполитическими действиями сегодня не внушают доверия и не излучают силы. Однако это не означает, что Трамп в случае победы на выборах откажется от Украины.



Со слов Гриффина, главный соперник действующего американского лидера Джо Байдена является очень непредсказуемым человеком. Никогда нельзя быть до конца уверенным в том, какое решение он примет.

Но, зная ряд людей, с которыми он близок, я думаю, что президент Трамп чувствует, что он может найти путь к миру, обратившись к Путину и украинскому руководству

- заявил миллиардер.

В то же время американский инвестор подчеркнул, что Трамп понимает важность поддержки украинского народа и сдерживания «амбиций» России для американских интересов. Поэтому он, как выразился Гриффин, может стать важной «частью уравнения», призванного решить задачу достижения мира на Украине.
19 комментариев
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  1. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 16:15
    Трамп придёт. порядок наведёт?
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 16:16
      Скорее всего Трамп чувствует, сколько можно "слупить" бабла, на продолжении войны.
      1. Прощай оружие. Звание
        Прощай оружие.
        +3
        Сегодня, 16:19
        в своё время Трамп открыто заявлял что он любит нефть.Чужую нефть. как бы хуже Байдена не оказался. неоправданными надеждами как бы всё не закончилось.
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          0
          Сегодня, 16:38
          президент Трамп чувствует, что он может найти путь к миру
          Чувствует или ощущает? wink
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 17:00
            Трамп придёт. порядок наведёт?

            Они у себя в стране то не могут навести порядок... То возня с БЛМ, то Штурм конгресса, то два старика из Белого дома друг друга посадить пытаются... И из всех СМИ льется конкретное дерьмо, правда американского качества... Сдулся Гегемон... Его уже страны третьего мира куда подальше посылают... Какие уж тут миропорядок им устанавливать... У себя бы разобрались...
        2. Peter1First Звание
          Peter1First
          0
          Сегодня, 16:46
          Трамп -это как слон в посудной лавке. Цели и задачи у него на самом деле почти те же, что и у Байдена, но подход к ним другой....
    2. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 16:36
      Путь к миру на Украине только один - исчезновение террористического государства с карты мира.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:21
    «Трамп чувствует, что он может найти путь к миру, обратившись к Путину и украинскому руководству» —

    — То есть Зеленского он уже не рассматривает ...
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 16:57
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Зеленского он уже не рассматривает

      Так ему осталось всего-то 5 дней, а дальше он либо уйдет по хорошему, либо станет узурпатором. И Верховна Зрада тоже, в полном составе.
  3. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    +2
    Сегодня, 16:23
    СВО, выгодна всем.И тем кто поставляет оружие Украине и тем кто поставляет России серый импорт для вооружений.
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 16:34
      Она не выгодна только тем, кто в окопах. Да, и то, не факт.
  4. fabrice68 Звание
    fabrice68
    0
    Сегодня, 16:33
    récemment Trump a déclaré qu'il sanctionnerait les pays qui tourneraient le dos au dollar ; qu'il fallait qu'Israel en finisse au plus vite avec Gaza ; qu'il fallait que l'UE paye plus pour l'Otan si elle veut continuer d'etre protégée ; d'autre part on connait sa position belliqueuse contre l'Iran, etc... Donc je ne vois aucun intéret pour la Russie, et encore moins pour l'Iran et la Chine, que Trump soit élu . Mieux vaut surement, que la momie Biden soit réélue, ils sont si prévisibles ces démocrates là!
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 16:40
      "недавно Трамп заявил, что введет санкции против стран, отвернувшихся от доллара; что Израилю необходимо как можно быстрее положить конец Газе; что ЕС должен платить больше за НАТО, если он хочет и дальше оставаться под защитой; с другой стороны, мы знаем его воинственную позицию в отношении Ирана и т. д... Так что я не вижу никакого интереса для России, а тем более для Ирана и Китая, в избрании Трампа. Наверное, лучше, чтобы мумию Байдена переизбрали, настолько предсказуемы эти демократы!"
  5. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 16:37
    Этот полосатый может только санкции раздавать. Не нужен России мир на условиях от террористов.
  6. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    0
    Сегодня, 16:41
    Трамп понимает важность поддержки украинского народа и сдерживания «амбиций» России для американских интересов.
    1. "Украинский народ" на майдане мечтал о кружевных трусах, зарплатах и пенсиях как в Европе и при этом ничего не делать - Трамп им этого однозначно не даст. 2. У России не "амбиции", а необходимость жить в безопасности. 3. "Американские интересы" - создавать хаос по всему миру и ловить рыбку в мутной воде. Резюме: ничего хорошего от Трампа России ждать нечего.
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 16:47
    Трамп ещё со времён своего президентства боялся сближения России и Китая. А вся политика Байдена именно к этому и приводит, что по мнению Трампа очень плохо wink
  8. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 17:02
    Хлебнем мы ещё с этим Трампом, судя предыдущем его президентстве. sad
  9. Алексей Александрович Звание
    Алексей Александрович
    0
    Сегодня, 17:02
    Так у американских президентов один рецепт. До последнего хохла...
  10. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 17:07
    Мир на (в) Украине лежит на голубом Дунае...