Американский миллиардер: Трамп чувствует, что он может найти путь к миру на Украине

Но, зная ряд людей, с которыми он близок, я думаю, что президент Трамп чувствует, что он может найти путь к миру, обратившись к Путину и украинскому руководству

Американский миллиардер Кеннет Гриффин считает, что Дональд Трамп в случае его победы на предстоящих президентских выборах не откажется от Украины, как прогнозируют некоторые эксперты. Такое мнение известный инвестор сделал в ходе беседы с журналистами на полях Экономического форума в Катаре.В целом, как выразился финансист, современные США своими внешнеполитическими действиями сегодня не внушают доверия и не излучают силы. Однако это не означает, что Трамп в случае победы на выборах откажется от Украины.Со слов Гриффина, главный соперник действующего американского лидера Джо Байдена является очень непредсказуемым человеком. Никогда нельзя быть до конца уверенным в том, какое решение он примет.- заявил миллиардер.В то же время американский инвестор подчеркнул, что Трамп понимает важность поддержки украинского народа и сдерживания «амбиций» России для американских интересов. Поэтому он, как выразился Гриффин, может стать важной «частью уравнения», призванного решить задачу достижения мира на Украине.