NYT: лидеры России и Китая готовы выступить против Запада единым фронтом

Ожидается, что на этой неделе, когда лидер Китая Си Цзиньпин примет президента России Владимира Путина, оба лидера выступят единым фронтом

Этот визит – не просто обычное дипломатическое мероприятие, а стратегическая демонстрация неповиновения давлению Запада

Пекин пытается держаться рядом с Москвой, но избегать при этом санкций из-за Украины

Первым визитом Владимира Путина после переизбрания на президентский пост стала поездка в КНР. Это показывает, что лидеры России и Китая готовы выступить против Запада единым фронтом.Такое опасение было высказано на страницах газеты The New York Times (NYT) еще до встречи двух президентов.- сказано в статье.Американские журналисты считают, что Кремль стремится воспользоваться моментом, пока Киев не получил военную помощь США, и поэтому наращивает активность в зоне СВО. По их мнению, Си Цзиньпин поддерживает Путина в этом стремлении. Вместе с тем Пекин избегает давления Запада, опасаясь проблем из-за своей поддержки России.- утверждают журналисты газеты Times of India.Немецкий журнал Der Spiegel отмечает, что Путин и Си Цзиньпин называют друг друга друзьями и вместе «пьют чай». Издание из ФРГ считает, что их объединяет неприятие Запада.А китайская газета «Жэнминь Жибао» отмечает, что сотрудничество Москвы и Пекина никогда не было направлено против третьих стран и не подвержено внешнему влиянию.- считают журналисты издаваемой в Гонконге газеты South China Morning Post (SCMP).По их мнению, в КНР очень серьезно относятся к угрозам Соединенных Штатов расширить санкции против китайских банков и компаний, сотрудничающих с Россией.