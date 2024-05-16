NYT: лидеры России и Китая готовы выступить против Запада единым фронтом

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NYT: лидеры России и Китая готовы выступить против Запада единым фронтом

Первым визитом Владимира Путина после переизбрания на президентский пост стала поездка в КНР. Это показывает, что лидеры России и Китая готовы выступить против Запада единым фронтом.

Такое опасение было высказано на страницах газеты The New York Times (NYT) еще до встречи двух президентов.



Ожидается, что на этой неделе, когда лидер Китая Си Цзиньпин примет президента России Владимира Путина, оба лидера выступят единым фронтом

- сказано в статье.

Американские журналисты считают, что Кремль стремится воспользоваться моментом, пока Киев не получил военную помощь США, и поэтому наращивает активность в зоне СВО. По их мнению, Си Цзиньпин поддерживает Путина в этом стремлении. Вместе с тем Пекин избегает давления Запада, опасаясь проблем из-за своей поддержки России.

Этот визит – не просто обычное дипломатическое мероприятие, а стратегическая демонстрация неповиновения давлению Запада

- утверждают журналисты газеты Times of India.

Немецкий журнал Der Spiegel отмечает, что Путин и Си Цзиньпин называют друг друга друзьями и вместе «пьют чай». Издание из ФРГ считает, что их объединяет неприятие Запада.


А китайская газета «Жэнминь Жибао» отмечает, что сотрудничество Москвы и Пекина никогда не было направлено против третьих стран и не подвержено внешнему влиянию.

Пекин пытается держаться рядом с Москвой, но избегать при этом санкций из-за Украины

- считают журналисты издаваемой в Гонконге газеты South China Morning Post (SCMP).

По их мнению, в КНР очень серьезно относятся к угрозам Соединенных Штатов расширить санкции против китайских банков и компаний, сотрудничающих с Россией.
11 комментариев
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  1. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 16:36
    . Это показывает, что лидеры России и Китая готовы выступить против Запада единым фронтом.

    На Украине?

    Или где ещё можно выступить, если это не фигура речи? В Сирию гарант китайцев очень зазывал. Но они проигнорили.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 16:49
      Или где ещё можно выступить, если это не фигура речи?
      Для Китая, это в первую очередь Дальний Восток и вся Океания. Для нас, конечно же, на первом месте стоит Украина
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 17:02
        Цитата: Голландец Михель
        Для нас, конечно же, на первом месте стоит Украина

        И Хоккайдо. laughing
        Шпицбергены всякие там(надо брать по максимуму Арктики) и прдобные острова.
        С Аляской - как повезет.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 16:44
    в КНР очень серьезно относятся к угрозам Соединенных Штатов расширить санкции против китайских банков и компаний, сотрудничающих с Россией.

    А что им остаётся делать? Выходит, США могут принести гораздо больше неприятностей экономике Китая. А Россия пока не пользуется авторитетом среди стран первой десятки в экономике.
    Пора поднимать государственный авторитет, а то так и будем ездить на олимпиады в полосатых робах с белым флагом...
  3. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +2
    Сегодня, 16:45
    Название статьи чистое шапкозакида - тельство. Китай крупный игрок но начинает малость прогибаться под полосатыми.
  4. Arzt Звание
    Arzt
    0
    Сегодня, 16:47
    Пока официально подписано это:

    1. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

    2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек».

    3. Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к топинамбуру, экспортируемому из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику.

    4. Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику.

    5. Единая концепция развития острова Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао).

    6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством коммерции Китайской Народной Республики о содействии развитию сотрудничества в сфере инфраструктурного и инженерного строительства.

    7. План совместных действий по реализации Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территории между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики от 4 февраля 2022 года.

    8. Меморандум между Международным информационным агентством «Россия сегодня» и Информационным агентством «Синьхуа» (Китайская Народная Республика) о проведении Экспертного форума стран БРИКС.

    9. Соглашение об обмене информацией и сотрудничестве между федеральным государственным унитарным предприятием «Информационное агентство России (ИТАР-ТАСС)» (Российская Федерация) и Информационным агентством «Синьхуа» (Китайская Народная Республика).

    10. Меморандум о сотрудничестве Акционерного общества «Газпром-Медиа Холдинг» и Медиакорпорации Китая (CMG).

    11. Меморандум о сотрудничестве между Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Китайским комитетом по содействию международной торговле.

    Про фронт ничего не сказано.
    Что неофициально и в перспективе - будем посмотреть. wink
    1. KCA Звание
      KCA
      +1
      Сегодня, 17:05
      Не все договора публичные
  5. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    +1
    Сегодня, 16:55
    На фото. Вл.Вл. идет явно озабоченный, а вот Си идет с видом : да мне пох.
    Ну так показалось.
    1. Bianconeri Звание
      Bianconeri
      0
      Сегодня, 17:03
      Си Цзиньпин как Мастер Угвей из мультика про панду каратиста.. Он на всех мероприятиях с таким, как бы это сказать, незаинтересованным выражением лица. Умиротворённым) Рядом хоть наш, хоть бидон...
  6. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 17:05
    передел мира начался? тебе половину товарищ Си и мне половину?
    многополярный мир так сложен.везде возникают новые центры силы.
  7. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 17:14
    Сомнительно, что Китай будет "выступать единым фронтом" с Россией. В лучшем случае на словах. Китай пользуясь сегодняшним моментом, получает "свои плюшки"