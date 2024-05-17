Heckler & Koch разработает оружие под советские патроны
Промежуточный патрон 7,62х39 мм
Немецкая компания Heckler & Koch планирует выходить на новые рынки и привлекать новых потенциальных заказчиков. Для этого собираются расширить номенклатуру выпускаемого стрелкового оружия всех классов. Будут разработаны новые модификации существующих изделий, рассчитанные под патроны советского / российского образца. Предполагается, что такие меры приведут к росту интереса со стороны покупателей и улучшат финансовые показатели компании.
Новые калибры
Новые планы компании Heckler & Koch по расширению линейки продукции были раскрыты 14 мая немецким изданием Welt. Информацию такого рода издание получило от неназванных представителей предприятия. Сообщаются основные идеи, предпосылки и решения, но точные планы расширения разработки и производства оружия пока не опубликованы.
По данным «Вельт», компания «Хеклер-Кох» продолжит выпуск оружия под патроны стандартов НАТО, и это направление останется приоритетным. Одновременно с этим будут разработаны модификации таких систем под патроны СССР / Организации Варшавского договора. В компании считают, что на рынке присутствует потребность в подобных изделиях, и на этом хотят заработать.
На данный момент в компании изучают предложенную концепцию, определяют ее перспективы и ведут предварительные исследования. В дальнейшем должны стартовать полноценные конструкторские работы, по итогам которых появятся обновленные модели оружия. Какие именно изделия из нынешней линейки продукции будут перестроены под новые патроны, и когда это произойдет, Heckler & Koch и Welt не уточняют.
Автоматическая винтовка Heckler & Koch HK 433 под натовский патрон 5,56х45 мм
В контексте потребностей рынка «Вельт» ссылается на опыт украинских вооруженных формирований. Несмотря на поставки иностранного оружия под натовские боеприпасы, в т.ч. продукции «Хеклер-Кох», боевики киевского режима продолжают использовать советское вооружение и соответствующие патроны. В Heckler & Koch считают, что эта ситуация показывает необходимость разработки нового оружия под советские боеприпасы.
В качестве будущих покупателей нового оружия рассматриваются армии и силовые структуры разных стран, сохраняющие советскую номенклатуру боеприпасов. В Азии, Африке и Латинской Америке достаточно заказчиков такого рода, и Heckler & Koch планирует удовлетворить их нужды в современном оружии без необходимости перестройки всей системы вооружений. Кроме того, доработанные образцы предложат гражданским покупателям в разных странах, прежде всего в США.
Финансовые предпосылки
В своей статье о новых планах Heckler & Koch издание Welt обращает внимание на финансовую отчетность компании за 2023 г. Результаты деятельности компании в прошлом году оказались неоднозначными, и часть показателей заметно упала. При этом руководство компании не видит в такой ситуации ничего страшного. Падение показателей называют передышкой перед следующим этапом роста.
В прошлом году «Хеклер-Кох» поставила заказчикам продукцию на сумму 301 млн евро, что незначительно меньше результатов 2022 г. Объем заказов за год сократился на 11%, до 285 млн евро. При этом компания отмечает, что спрос на ее продукцию почти не изменился. Консолидированная прибыль сократилась с 50,6 млн евро до 28,7 млн евро.
В 2022 г. порядка 43% продукции немецкой компании отправилось в США, в основном на гражданский рынок. В прошедшем 2023-м доля экспорта в США сократилась до 37%. Одновременно с этим выросли продажи на внутреннем рынке Германии – с 21 до 23%.
Изделие HK 132E, использующее советский промежуточный патрон
В целом прошлый год оказался не самым удачным для Heckler & Koch. Однако компания продолжает деятельность и ищет новых заказчиков. В последние месяцы она получила ряд выгодных контрактов от армий и иных структур стран Европы. Ожидается, что это улучшит показатели текущего 2024 г. и выведет общие результаты в плюс.
Очевидно, что идея разработки новых модификаций оружия под советские патроны прямо связана с неудачным прошлым годом. При помощи таких изделий Heckler & Koch хочет привлечь новых заказчиков за пределами своих традиционных рынков. Их контракты помогут компенсировать падение показателей продаж в США и Европе, а также улучшить положение компании в целом.
Вопросы адаптации
Следует отметить, что Heckler & Koch уже имеет опыт адаптации своего оружия под патроны советского образца. Конструкторские задачи такого рода ранее удалось решить в двух проектах. При этом, насколько известно, оба получившихся образца в целом не заинтересовали покупателей.
Первая попытка использования советского боеприпаса имела место еще в пятидесятых годах. Тогда компания «Хеклер-Кох» представила автоматическую винтовку HK 32 и ее укороченный вариант HK 32K. По сути, это была хорошо известная винтовка G3, перестроенная под патрон 7,62х39 мм. Отказ от мощного винтовочного патрона позволил улучшить показатели точности и кучности, хотя и сократил дальность огня.
Компания-разработчик выставила винтовку HK 32 на несколько иностранных конкурсов, но не добилась желаемых результатов. По разным данным, удалось получить лишь один заказ на ограниченную партию винтовок. В связи с отсутствием спроса, в шестидесятых Heckler & Koch перестала продвигать это оружие.
Один из вариантов винтовки HK 32
Новая попытка перестройки существующего изделия была предпринята в недавнем прошлом. В декабре прошлого года «Хеклер-Кох» представила автоматическую винтовку HK 132E, выполненную на базе серийной HK 433. Базовое изделие использует стандартный натовский патрон 5,56х45 мм, а новый образец рассчитан под 7,62х39 мм. Сейчас компания ищет заказчиков и, вероятно, готовится к участию в конкурсах.
В каталоге продукции Heckler & Koch присутствует целый ряд образцов стрелкового оружия всех основных классов, от пистолетов до пулеметов. Компания уже имеет опыт адаптации винтовок под советский промежуточный патрон и может использовать его при создании новых проектов такого рода. Кроме того, имеющиеся наработки могут расширить на другие классы. В частности, возможно создание модификаций пулеметов под винтовочный патрон 7,62х54 мм R, так же пользующийся популярностью в мире.
Очевидные трудности
Следует ожидать, что реализация предложенной концепции и разработка обновленных вооружений столкнется с разными затруднениями. Возможны сложности технического и экономического характера, из-за которых разработка затянется, а коммерческие результаты могут не оправдать ожиданий.
Прежде всего, нужно учесть, что перестройка оружия под новый патрон всегда связана с переделкой его основных деталей. Готовую конструкцию, оптимизированную под определенный боеприпас, не всегда можно изменить без компромиссов и рисков. При этом тактико-технические характеристики и надежность получившегося образца могут оказаться недостаточными.
Коммерческие перспективы таких винтовок и пулеметов тоже под вопросом. Их собираются продавать, в первую очередь, иностранным армиям, использующим оружие советского образца. Однако нет никаких гарантий, что подобные потенциальные заказчики действительно захотят купить продукцию Heckler & Koch и изменить свою систему вооружений, даже с сохранением существующих патронов.
Пулемет MG5, использующий патрон 5,56х45 мм - потенциальный кандидат на перестройку
Кроме того, необходимо учитывать конкуренцию. Часть стран, на которых обращает внимание «Хеклер-Кох», продолжают сотрудничество с российскими или китайскими производителями оружия. Чтобы они изменили основного поставщика, потребуются серьезные аргументы в виде решающих технических или экономических преимуществ. Смогут ли в Heckler & Koch обеспечить их, неизвестно.
Перспективные проекты рассматриваются и с точки зрения гражданского рынка, и в этом случае тоже следует ожидать проблемы. Дело в том, что основная масса патронов советского образца на иностранных рынках, в т.ч. в США и Германии, поставлялась российскими компаниями. Санкции против наших предприятий привели к остановке таких поставок и к ухудшению ситуации на зарубежных рынках патронов. Иностранные производители не могут в полной мере заместить потерянную часть поставок, что приводит к понятным негативным последствиям разного рода. В такой ситуации винтовки «Хеклер-Кох» под советский патрон вряд ли могут рассчитывать на коммерческий успех.
Большие планы
Компания Heckler & Koch, как и множество других предприятий Германии, в последние год-два столкнулась с серьезными трудностями, и ее финансовые показатели заметно упали. В связи с этим приходится искать новые рынки и новых покупателей. С этой целью предлагается расширить номенклатуру выпускаемой продукции, причем за счет реализации любопытной и, на вид, многообещающей идеи.
В ближайшее время «Хеклер-Кох» должна будет разработать и представить новые модификации оружия под советские / российские патроны. Затем их выведут на рынок и начнут искать покупателей. Насколько успешным будет этот процесс, неизвестно. Пока есть основания как для положительных, так и для отрицательных прогнозов.
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