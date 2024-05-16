Американский журналист заметил разочарование Зеленского визитом Блинкена в Киев

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Американский журналист заметил разочарование Зеленского визитом Блинкена в Киев

Судя по всему, недавним визитом главы Госдепа США в Киев недовольны не только простые украинцы, которые резко раскритиковали «выступление» Блинкена в одном из столичных баров, но и сам президент Владимир Зеленский. По крайней мере, такое мнение выразил американский журналист из ABS News, который взял интервью у главы киевского режима.

С его слов, после вопроса, разочарован ли Владимир Зеленский визитом Энтони Блинкена, тот взял паузу.



Я чувствовал его разочарование

-написал автор статьи.

Также в материале говорится, что украинский президент подчеркнул важность диалога, но добавил, что его стране прямо сейчас нужна реальная помощь.

В то же время на вопрос, виноваты ли США в ситуации на севере Харьковской области, Зеленский ответил, что в этом виноват весь мир.

Наконец, в этом же интервью глава киевского режима еще раз заявил, что деньги, выделяемые Вашингтоном для поддержки ВСУ, остаются в американской экономике. Таким образом, Украина, как он выразился, борется не только за свою свободу.

Если бы не Украина, это была бы другая страна

- подытожил Зеленский, посетовав, что многие американцы недовольны тем, что Вашингтон помогает ВСУ.

Стоит отметить, что своим последним заявлением украинский президент лишь подтвердил всем давно известный факт, что его страна является инструментом США в противостоянии с Россией.
5 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 17:07
    Амерзец приехал оттянутся в ночном клубе..Ничего личного
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 17:11
      Цитата: dmi.pris1
      Амерзец приехал оттянутся в ночном клубе..Ничего личного

      И ксанки там как на параде, после него - сразу на фронт laughing Их блинкин осеме... благославил! lol

      Если бы не Украина, это была бы другая страна

      Ну ломка не прошла даже перед визитом - она и не наступала.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 17:13
      Американский журналист заметил разочарование Зеленского визитом Блинкена в Киев

      Ну и зря разочарован... Сел бы Зеля в своем обтягивающем кожаном трико за барабаны или встал бы без трусов за рояль да как... оттянулся бы с Блинкеным по полной... Глядишь на утро гораздо ближе бы друг другу стали и понятней...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:08
    «Виноваты ли США в ситуации на севере Харьковской области, Зеленский ответил, что в этом виноват весь мир» —

    — Но только не киевский режим ...
  3. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 17:13
    Клоун рок н рол не любит....клоун любит деньги...Блинкен дожился-лабает в Куевских кабаках....на билет обратно не хватило?