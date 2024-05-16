Я чувствовал его разочарование

Если бы не Украина, это была бы другая страна

Судя по всему, недавним визитом главы Госдепа США в Киев недовольны не только простые украинцы, которые резко раскритиковали «выступление» Блинкена в одном из столичных баров, но и сам президент Владимир Зеленский. По крайней мере, такое мнение выразил американский журналист из ABS News, который взял интервью у главы киевского режима.С его слов, после вопроса, разочарован ли Владимир Зеленский визитом Энтони Блинкена, тот взял паузу.-написал автор статьи.Также в материале говорится, что украинский президент подчеркнул важность диалога, но добавил, что его стране прямо сейчас нужна реальная помощь.В то же время на вопрос, виноваты ли США в ситуации на севере Харьковской области, Зеленский ответил, что в этом виноват весь мир.Наконец, в этом же интервью глава киевского режима еще раз заявил, что деньги, выделяемые Вашингтоном для поддержки ВСУ, остаются в американской экономике. Таким образом, Украина, как он выразился, борется не только за свою свободу.- подытожил Зеленский, посетовав, что многие американцы недовольны тем, что Вашингтон помогает ВСУ.Стоит отметить, что своим последним заявлением украинский президент лишь подтвердил всем давно известный факт, что его страна является инструментом США в противостоянии с Россией.