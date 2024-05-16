Илон Маск: Визит Путина в Китай свидетельствует об образовании нового альянса

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Илон Маск: Визит Путина в Китай свидетельствует об образовании нового альянса

Американский миллиардер Илон Маск отметил, что Западу необходимо понять, что визит российского лидера Владимира Путина в КНР является свидетельством образования нового альянса.

В своем аккаунте в одной из западных соцсетей Маск, комментируя публикацию, автор которой утверждал, что Запад стоит перед лицом формирования оси Россия - Китай - Иран - КНДР, подчеркнул, что именно США подталкивают РФ и КНР к сближению.



Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам прошедших в Пекине переговоров сделали заявление, в котором подтвердили совместную решимость способствовать продвижению перемен в мире, при этом указав первопричины украинского кризиса в виде стремления НАТО вплотную приблизиться к границам России.

Принципиально важной частью совместной российско-китайской декларации является часть, посвященная глобальной стратегии, которой намерены следовать стороны. В документе содержится прямой вызов остаткам гегемонии Запада.

Декларация представляет собой совместное заявление об углублении российско-китайских отношений и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином.

Также сообщается, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном предложил провести в Москве встречу глав правительств России и Китая в рамках реализации всего массива достигнутых на высшем уровне договоренностей и дальнейшего углубления российско-китайских связей.
4 комментария
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  1. Arzt Звание
    Arzt
    0
    Сегодня, 16:58
    Маску виднее конечно, но вот совместных 2 заявления.

    Си - Макрон
    https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2023/04/07/declaration-conjointe-entre-la-republique-francaise-et-la-republique-populaire-de-chine

    Си - Путин
    http://www.kremlin.ru/supplement/6132

    Не сказал бы, что прям альянс вырисовывается. Иначе, с чего китайцы закупают во Франции 160 Аэробусов?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 17:08
      В своем аккаунте в одной из западных соцсетей Маск, комментируя публикацию, автор которой утверждал, что Запад стоит перед лицом формирования оси Россия - Китай - Иран - КНДР, подчеркнул, что именно США подталкивают РФ и КНР к сближению.

      В одной из "западных соцсетей" - это в своем Твиттере что ли...??? А вообще, Маск умный мужик и с этим не поспоришь... Вот только зря он упорно в политику лезет... Там и не таких умных и богатых закапывали...
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 17:13
      Не сказал бы, что прям альянс вырисовывается. Иначе, с чего китайцы закупают во Франции 160 Аэробусов?
      Все отчетливей поляризуется два мировых финансовых полиса, Запада во главе с США и Востока с Китаем и чем сильнее будет этот процесс тем острее будет вопрос кто с кем.
  2. Степняк Звание
    Степняк
    0
    Сегодня, 17:10
    У Китая экономика без ресурсов. У нас ресурсы без экономики. В этом альянсе мы опять станем дойной коровой, которую плохо кормят. Что изменится?