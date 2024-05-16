Правительственный раскол: Израильский министр обороны раскритиковал премьера за желание создать израильскую военную администрацию в секторе Газа

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Правительственный раскол: Израильский министр обороны раскритиковал премьера за желание создать израильскую военную администрацию в секторе Газа

Жестокое уничтожение палестинского населения давно приводит к нагнетанию негативной обстановки среди высших чинов Израиля. Создаётся впечатление, что премьер-министр Нетаньяху поставил перед своими военными задачу стереть сектор Газа до основания, а затем на его территории создать подконтрольный Израилю административно-территориальный объект.

Но такой план не все готовы поддержать в правительстве Израиля. В корне иное видение способа разрешения конфликта и послевоенной судьбы сектора Газа у министра обороны Йоава Галанта.



Военачальник бросил вызов премьер-министру Биньямину Нетаньяху в виде требования разработать план государственного устройства после войны в Газе и заявил, что он не допустит никакого решения, если на территории будут находиться израильские военные или гражданские власти. Кроме этого, на пресс-конференции в Тель-Авиве Галант заявил, что просил найти альтернативный ХАМАСу руководящий орган, но никакого ответа не получил.

Комментарии Галанта ввергли руководство Израиля в публичный скандал, поставив под сомнение будущее Галанта в израильском правительстве и раздробленной коалиции Нетаньяху. Однако Галанта поддержал и его коллега - старший министр Бенни Ганц, бывший начальник штаба Армии обороны Израиля, который заявил, что Галлант сказал правду.

Галант выступил с заявлением о том, что военное планирование не выносилось на обсуждение, и, что ещё хуже, ему не было предложено никакой альтернативы. Военно-гражданский режим в секторе Газа является плохой и опасной альтернативой для государства Израиль.

Я не соглашусь на создание военного правительства в секторе Газа. Установление гражданско-военного режима в секторе Газа станет главным усилием там и будет осуществляться за счет других арен. Мы заплатим за это кровью и жертвами – и это будет дорого стоить экономике Израиля.

— сказал Йоав Галант.

Четкое обозначение своей позиции Галантом, похоже, стало кульминацией растущего разочарования Биньямином Нетаньяху среди военного руководства Израиля. Раскол не просто обозначился, он уже углубился.

Отвечая главе Минобороны, премьер-министр Израиля еще раз исключил существование палестинской администрации в секторе Газа, пока ХАМАС еще существует, добавив:

Уничтожение ХАМАСа должно осуществляться без обсуждений.

В свою очередь, глава ХАМАС Исмаил Хания заявил, что Исламское движение сопротивления будет участвовать в определении послевоенного правления в секторе Газа вместе с другими палестинскими объединениями.
13 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +2
    Сегодня, 17:32
    Где-то мы это уже видели.
    Ах, ну да, в Польше, Белоруссии и на Украине во время ВОВ.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 17:40
      Да чего уж там мелочиться... Весь Сектор Газа обмотать колючей проволокой, поставить вышки по всему периметру, палестинцам на грудь знак с палестинской символикой и вместо военной администрации концлагерную с начальником, охранниками с собаками и надпись на воротах - "Каждому своё"... Евреи, вы еще не забыли как это с вами нацисты делали...??? Или вы беря пример с Украины, и сами нацистами - сионистами становитесь...???
      1. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        +2
        Сегодня, 17:47
        И табличку на въезде "труд освобождает"
      2. bondov
        bondov
        0
        Сегодня, 18:07
        Генеральная Ассамблея ООН 143 голосами против 9 против (Аргентина, Венгрия, Израиль, Микронезия, Науру, Палау, Папуа-Новая Гвинея, США) и 25 воздержавшихся приняла резолюцию, призывающую Совет Безопасности ООН пересмотреть свою позицию по вопросу полноправного членства Палестины.

        Австрия, Болгария, Германия, Латвия, Финляндия, Италия, Румыния, Швейцария и Великобритания воздержались, поскольку считают преждевременным принятие Палестины в качестве государства-члена.

        Я думаю, это разозлит евреев. Это такой хороший удар по их подгоревшим задницам...
        1. alystan Звание
          alystan
          0
          Сегодня, 18:49
          Генеральная Ассамблея ООН 143 голосами против 9 против (Аргентина, Венгрия, Израиль, Микронезия, Науру, Палау, Папуа-Новая Гвинея, США)

          У вас из этого списка почему-то исчезла Чехия.
          Венгры с чехами были против Палестины... И там, и там очень большая еврейская община.
          1. bondov
            bondov
            0
            Сегодня, 18:56
            в Чехии вместе с Моравией и Чешской Силезией - включая ныне польскую часть Тешинской Силезии - они никогда не превышали 1,9% населения в период 19-20 век. после вмв, вероятно, их вообще остался мизер, но в и Венгрии, после вмв, только около 100 000
            1. alystan Звание
              alystan
              0
              Сегодня, 19:06
              По количеству их действительно не так уж и много.

              И от того еще удивительнее факт их повсеместного присутствия (я бы сказал засилья) во власти, в политике, в науке, культуре... На всех значимых постах только их представители.

              Причем это касается не только Венгрии и Словакии с Чехией.

              И что поразительно. Их ведь в разные исторические отрезки времени, и не раз, изгоняли отовсюду в Европе, лишали власти, имущества. Не говоря про народные самосуды (наверное не просто так?).

              А они умудрялись не только возвращаться сами, но и возвращали назад все свое.
        2. dauria Звание
          dauria
          0
          Сегодня, 19:11
          Одного не пойму. Саудовская Аравия , ОАЭ и даже Египет не хотят поддерживать палестинцев с их ХАМАСом . Им тёрки с Тель-Авивом нафиг не сдались . Одни "араболюбы" с Военного обозрения с шашкой наголо в бой рвутся . laughing России-то зачем тёрки с евреями ? Наоборот бы надо, поумней дипломатию вести . Закрепились в Сирии - и уже хорошо .
  2. dauria Звание
    dauria
    0
    Сегодня, 17:35
    Пусть изучат опыт советской военной администрации в оккупированной Германии (СВАГ) с 45 по 49 годы . Заодно и зоны Франции, Англии и США . И выберут , какая лучше для Израиля. Может даже и работать арабов приучат , Да и сами подлатаются за счёт связанных кредитов ( американского плана Маршалла )
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 17:41
      работать арабов приучат
      Это из области ненаучной фантастики.
      1. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 17:45
        Да не все ж там мешком по башке ударенные. Умеют они работать , если их даром не кормить .Организовать мирную жизнь можно . Лет 30 - и вырастет нормальное поколение . Контролировать только поначалу .
        1. Болторез Звание
          Болторез
          0
          Сегодня, 17:56
          не все ж там мешком по башке ударенные.
          В арабских странах, где еврейское иго обвинить во всем не получится даже при желании, трудиться арабы тоже не любят.
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 17:45
    Я не соглашусь на создание военного правительства в секторе Газа. Установление гражданско-военного режима в секторе Газа станет главным усилием там и будет осуществляться за счет других арен. Мы заплатим за это кровью и жертвами – и это будет дорого стоить экономике Израиля.

    — сказал Йоав Галант.
    У израильских военных начали пятки припекать потому как в тапках в которые обул их Нетоньяху со своей судебной реформой. Главное чтобы кипу носили чтобы головушка не напекло когда будут стоять у Стены Плача отмаливая погибших палестинских детей дергаясь в конвульсиях про произношении молитвы и жуя свои слёзы с соплями пополам.