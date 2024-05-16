Правительственный раскол: Израильский министр обороны раскритиковал премьера за желание создать израильскую военную администрацию в секторе Газа

Я не соглашусь на создание военного правительства в секторе Газа. Установление гражданско-военного режима в секторе Газа станет главным усилием там и будет осуществляться за счет других арен. Мы заплатим за это кровью и жертвами – и это будет дорого стоить экономике Израиля.

Уничтожение ХАМАСа должно осуществляться без обсуждений.

Жестокое уничтожение палестинского населения давно приводит к нагнетанию негативной обстановки среди высших чинов Израиля. Создаётся впечатление, что премьер-министр Нетаньяху поставил перед своими военными задачу стереть сектор Газа до основания, а затем на его территории создать подконтрольный Израилю административно-территориальный объект.Но такой план не все готовы поддержать в правительстве Израиля. В корне иное видение способа разрешения конфликта и послевоенной судьбы сектора Газа у министра обороны Йоава Галанта.Военачальник бросил вызов премьер-министру Биньямину Нетаньяху в виде требования разработать план государственного устройства после войны в Газе и заявил, что он не допустит никакого решения, если на территории будут находиться израильские военные или гражданские власти. Кроме этого, на пресс-конференции в Тель-Авиве Галант заявил, что просил найти альтернативный ХАМАСу руководящий орган, но никакого ответа не получил.Комментарии Галанта ввергли руководство Израиля в публичный скандал, поставив под сомнение будущее Галанта в израильском правительстве и раздробленной коалиции Нетаньяху. Однако Галанта поддержал и его коллега - старший министр Бенни Ганц, бывший начальник штаба Армии обороны Израиля, который заявил, что Галлант сказал правду.Галант выступил с заявлением о том, что военное планирование не выносилось на обсуждение, и, что ещё хуже, ему не было предложено никакой альтернативы. Военно-гражданский режим в секторе Газа является плохой и опасной альтернативой для государства Израиль.— сказал Йоав Галант.Четкое обозначение своей позиции Галантом, похоже, стало кульминацией растущего разочарования Биньямином Нетаньяху среди военного руководства Израиля. Раскол не просто обозначился, он уже углубился.Отвечая главе Минобороны, премьер-министр Израиля еще раз исключил существование палестинской администрации в секторе Газа, пока ХАМАС еще существует, добавив:В свою очередь, глава ХАМАС Исмаил Хания заявил, что Исламское движение сопротивления будет участвовать в определении послевоенного правления в секторе Газа вместе с другими палестинскими объединениями.