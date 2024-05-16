Правительственный раскол: Израильский министр обороны раскритиковал премьера за желание создать израильскую военную администрацию в секторе Газа
Жестокое уничтожение палестинского населения давно приводит к нагнетанию негативной обстановки среди высших чинов Израиля. Создаётся впечатление, что премьер-министр Нетаньяху поставил перед своими военными задачу стереть сектор Газа до основания, а затем на его территории создать подконтрольный Израилю административно-территориальный объект.
Но такой план не все готовы поддержать в правительстве Израиля. В корне иное видение способа разрешения конфликта и послевоенной судьбы сектора Газа у министра обороны Йоава Галанта.
Военачальник бросил вызов премьер-министру Биньямину Нетаньяху в виде требования разработать план государственного устройства после войны в Газе и заявил, что он не допустит никакого решения, если на территории будут находиться израильские военные или гражданские власти. Кроме этого, на пресс-конференции в Тель-Авиве Галант заявил, что просил найти альтернативный ХАМАСу руководящий орган, но никакого ответа не получил.
Комментарии Галанта ввергли руководство Израиля в публичный скандал, поставив под сомнение будущее Галанта в израильском правительстве и раздробленной коалиции Нетаньяху. Однако Галанта поддержал и его коллега - старший министр Бенни Ганц, бывший начальник штаба Армии обороны Израиля, который заявил, что Галлант сказал правду.
Галант выступил с заявлением о том, что военное планирование не выносилось на обсуждение, и, что ещё хуже, ему не было предложено никакой альтернативы. Военно-гражданский режим в секторе Газа является плохой и опасной альтернативой для государства Израиль.
— сказал Йоав Галант.
Четкое обозначение своей позиции Галантом, похоже, стало кульминацией растущего разочарования Биньямином Нетаньяху среди военного руководства Израиля. Раскол не просто обозначился, он уже углубился.
Отвечая главе Минобороны, премьер-министр Израиля еще раз исключил существование палестинской администрации в секторе Газа, пока ХАМАС еще существует, добавив:
В свою очередь, глава ХАМАС Исмаил Хания заявил, что Исламское движение сопротивления будет участвовать в определении послевоенного правления в секторе Газа вместе с другими палестинскими объединениями.
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