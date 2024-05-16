Опубликованы кадры удара ОТРК «Искандер» по штабу ВСУ в Харьковской области
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В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент удара ОТРК "Искандер" ВС РФ по замаскированному командному пункту ВСУ в Харьковской области.
Ударом российской ракеты был уничтожен штаб ВСУ в расположении 302-го украинского зенитного полка в районе села Старая Водолага. В результате уничтожения командного пункта уничтожено 35 офицеров и 20 солдат противника.
По некоторым данным, территория промзоны в этом районе могла использоваться украинским командованием для координации действий по реагированию на наступление ВС РФ в Харьковской области. Кроме того, предположительно, именно из этого командного пункта в феврале текущего года координировался удар системы ПВО Patriot, в результате которого был сбит российский транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных.
Также сообщается, что подразделения российской армии вошли в северо-восточную часть села Липцы. Это означает, что за короткий промежуток времени ВС РФ удалось значительно продвинуться в глубину обороны противника на этом направлении. Боевики киевского режима в Харьковской области за прошедшие сутки потеряли до 205 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, САУ "Krab", гаубицу Д-30, а также боевую машину РСЗО БМ-21 "Град".
При этом глава киевского режима Владимир Зеленский возложил вину за провал обороны ВСУ в Харьковской области на западных союзников Украины, по его мнению не предоставивших Киеву достаточное количество ресурсов.
Минобороны России
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