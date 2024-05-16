Опубликованы кадры удара ОТРК «Искандер» по штабу ВСУ в Харьковской области

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Опубликованы кадры удара ОТРК «Искандер» по штабу ВСУ в Харьковской области

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент удара ОТРК "Искандер" ВС РФ по замаскированному командному пункту ВСУ в Харьковской области.

Ударом российской ракеты был уничтожен штаб ВСУ в расположении 302-го украинского зенитного полка в районе села Старая Водолага. В результате уничтожения командного пункта уничтожено 35 офицеров и 20 солдат противника.






По некоторым данным, территория промзоны в этом районе могла использоваться украинским командованием для координации действий по реагированию на наступление ВС РФ в Харьковской области. Кроме того, предположительно, именно из этого командного пункта в феврале текущего года координировался удар системы ПВО Patriot, в результате которого был сбит российский транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных.

Также сообщается, что подразделения российской армии вошли в северо-восточную часть села Липцы. Это означает, что за короткий промежуток времени ВС РФ удалось значительно продвинуться в глубину обороны противника на этом направлении. Боевики киевского режима в Харьковской области за прошедшие сутки потеряли до 205 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, САУ "Krab", гаубицу Д-30, а также боевую машину РСЗО БМ-21 "Град".

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский возложил вину за провал обороны ВСУ в Харьковской области на западных союзников Украины, по его мнению не предоставивших Киеву достаточное количество ресурсов.

21 комментарий
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +9
    Сегодня, 18:22
    Да после такого, там и опознавать некого будет!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +8
      Сегодня, 18:26
      Хорошо бахнуло. good
      Отправили бандерлохов на встречу с Бандерой. am
      В Липцах хорошее продвижение. good
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 19:26
        Взятие Липцов и Волчанска - угроза Харькову.

        Противник вынужденно стягивает туда войска.

        А с других участков - снимает.
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +5
    Сегодня, 18:24
    В результате уничтожения командного пункта уничтожено 35 офицеров и 20 солдат противника.
    recourse Нацтраур объявят? feel
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      Сегодня, 18:29
      Та ниии, на траур деньги тратить придётся. А они там жадные. Как обычно наших военных пообсирают в своих укропабликах и прессе - и этим закончится....
    2. Rage66 Звание
      Rage66
      +3
      Сегодня, 18:43
      Нет, конечно...
      Тогда надо признавать погибшими и выплачивать гробовые...
      Объявят пропавшими без вести yes
      1. Nikolaevich I Звание
        Nikolaevich I
        +1
        Сегодня, 19:17
        what
        Цитата: Rage66
        Тогда надо признавать погибшими и выплачивать гробовые...
        Объявят пропавшими без вести

        А если задним числом разжаловать и уволить из ВСУ ?
        1. Rage66 Звание
          Rage66
          +1
          Сегодня, 19:18
          Вариант хороший, но текст короткий yes
  3. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +8
    Сегодня, 18:29
    А, вот это уже хороший ракурс! Замечательный удар. Хорошо видна вторичная детонация. Мужики, так держать!
  4. Тарелка Звание
    Тарелка
    0
    Сегодня, 18:30
    А что там синее в дыму на фотографии пуска? Или какой-то эффект обработки изображения?
  5. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +4
    Сегодня, 18:32
    Красиво засняли, не то что квартал 95 с липовыми фотками.
    ______
    11 морских беспилотников противника были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ в западной части акватории Чёрного моря
    Ракетным ударом ВС РФ уничтожен крупный склад морских беспилотников в Николаеве. Противник планировал задействовать безэкипажные катера-камикадзе для атаки на корабли Черноморского флота. БЭКи были доставлены в Николаев из Киева. Всего вчера было уничтожено около 40 единиц надводных беспилотников и склад ГСМ.
  6. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 18:37
    Хорошо жахнули.видимо никого не опознают в штабе.если только по наградам от клоуна.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 18:48
      Там сейчас в моду вошли братские могилы. Так что соберут всё что осталось в один ящик и в одну яму прикопают. Экономия однако. yes
  7. dauria Звание
    dauria
    0
    Сегодня, 18:44
    подразделения российской армии вошли в северо-восточную часть села Липцы


    А плотинка не маленькая . 900 метров длины. И вода на юг пойдет по низинке , если что. Утонуть не утонешь, а болото непроходимое будет для техники .
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +4
    Сегодня, 18:47
    Кроме того, предположительно, именно из этого командного пункта в феврале текущего года координировался удар системы ПВО Patriot, в результате которого был сбит российский транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных.
    Вот это я называю качественно выполненная работа. Кстати не удивлюсь что в работе уничтоженного пункта управления ПВО Patriot принимали непосредственное участие специалисты из стран НАТО( от которых мало что осталось после прилёта Искандера) также как и тому что в Польше или ещё где-то типа США появится новость о гибели на учениях военнослужащих в каком-нибудь вертолёте.
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 19:24
      Даже не представляю, что именно смогут предъявить родственникам натовских вояк под видом "погибших на учении" после такого прилёта! belay
  9. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 18:50
    штаб ВСУ в расположении 302-го украинского зенитного полка

    Целый зенитный полк, можно сказать, сам себя защитить не может
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 18:56
    Эти прямиком направились к гею бандере - экспрессом и без пересадок. Прекрасное видео, просто красота.
  11. wladimirjankov Звание
    wladimirjankov
    0
    Сегодня, 19:13
    был уничтожен штаб ВСУ в расположении 302-го украинского зенитного полка в районе села Старая Водолага

    Да похоже кроме штаба там еще и склад с каким то БК находился. Зенитные ракеты что ли хранили? Вторичная детонация была впечатляющей. Это не в макет патриота попасть, как это было показано на одном из видио. Тут искандер нашел реальную цель.
  12. maximaniak Звание
    maximaniak
    0
    Сегодня, 19:20
    А заглавная картинка статьи - это нейросетевое изделие? Или реально Искандер с помощью маны стартует?
  13. ZVOнарь Звание
    ZVOнарь
    0
    Сегодня, 19:23
    а что за аппарат съёмку производил? На такую глубину территории залетел