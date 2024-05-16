Минобороны РФ: Уничтожено 12 украинских морских беспилотников, направлявшихся к Крыму

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Минобороны РФ: Уничтожено 12 украинских морских беспилотников, направлявшихся к Крыму

Наряду с попытками атак с воздуха на территорию Крымского полуострова при помощи беспилотных летательных аппаратов ВСУ используют для атак и надводные беспилотники.

Как сообщает Минобороны России, сегодня днём в западной части акватории Черного моря были обнаружены одиннадцать безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.
Группа морских дронов направлялась в сторону Крыма. Благодаря успешным действиям морской авиации ВМФ России все 11 катеров были уничтожены, отмечает Минобороны РФ.



Позже ведомство сообщило об уничтожении в Черном море ещё одного морского дрона ВСУ.

Прошедшей ночью ВСУ выпустили по полуострову пять ракет ATACMS, американского производства. А сегодня утром в крымском небе появились шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов. Средствами противовоздушной обороны и ракеты и беспилотники были сбиты.

Ранее в Крыму были также задержаны завербованные украинской разведкой злоумышленники, готовившие подрыв железнодорожного полотна на полуострове.

На фоне отступления украинских войск по всему фронту и особенно ситуации в Харьковской области Киев, очевидно, подобными действиями пытается показать своим западным покровителям, что он ещё на что-то способен.

10 комментариев
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  1. Aleks88
    Aleks88
    -13
    Сегодня, 18:44
    А почему не 35? какашенков еще не взялся за "дело"?
    1. BAI Звание
      BAI
      0
      Сегодня, 18:46
      Потому, что пусковых установок нет
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +3
        Сегодня, 18:53
        Не катера нужно расстреливать из пулемёта, а Глоубал Хоки гасить! yes
    2. Tagan Звание
      Tagan
      -2
      Сегодня, 18:54
      Верю али не верю или у вас есть более точные данные?
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        -1
        Сегодня, 19:07
        Цитата: Tagan
        Верю али не верю или у вас есть более точные данные?

        действительно, согласен с Вами, новость в формате верю-не верю.. кто хочет - верит.. ничего сверхъестественного- люди так устроены.. вера есть вера-доказательств не требует..
    3. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +3
      Сегодня, 19:09
      Цитата: Aleks88
      А почему не 35?

      Переживаете, что ВС РФ научились бороться с очередной "вундервафлей"?
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 19:03
    7,62 мм по беспилотнику - самый калибр? fool Хрень. request
  3. osp Звание
    osp
    +2
    Сегодня, 19:11
    Ключевое звено в этих БЭКак это спутниковые каналы связи от Илона Маска.
    Без них дальность действия не превышала бы нескольких десятков километров в море.
    И те БПЛА-камикадзе дальнего действия что залетают в глубину российской территории
    тоже оборудуются аналогичными спутниковыми каналами связи.
    Их наведение также происходит визуально оператором по картинке.
    Иными способами такую точность попадания метр в метр не сделать.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 19:17
    Ранее в Крыму были также задержаны завербованные украинской разведкой злоумышленники, готовившие подрыв железнодорожного полотна на полуострове.

    А почему они задерживаются? Пора их утилизировать без огласки...
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 19:21
      Тестикулы в тиски и поговорить за жизнь надо ведь, а с утиля прок какой?