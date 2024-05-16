Минобороны РФ: Уничтожено 12 украинских морских беспилотников, направлявшихся к Крыму
10
Наряду с попытками атак с воздуха на территорию Крымского полуострова при помощи беспилотных летательных аппаратов ВСУ используют для атак и надводные беспилотники.
Как сообщает Минобороны России, сегодня днём в западной части акватории Черного моря были обнаружены одиннадцать безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Группа морских дронов направлялась в сторону Крыма. Благодаря успешным действиям морской авиации ВМФ России все 11 катеров были уничтожены, отмечает Минобороны РФ.
Позже ведомство сообщило об уничтожении в Черном море ещё одного морского дрона ВСУ.
Прошедшей ночью ВСУ выпустили по полуострову пять ракет ATACMS, американского производства. А сегодня утром в крымском небе появились шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов. Средствами противовоздушной обороны и ракеты и беспилотники были сбиты.
Ранее в Крыму были также задержаны завербованные украинской разведкой злоумышленники, готовившие подрыв железнодорожного полотна на полуострове.
На фоне отступления украинских войск по всему фронту и особенно ситуации в Харьковской области Киев, очевидно, подобными действиями пытается показать своим западным покровителям, что он ещё на что-то способен.
crimea-radio.ru
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация