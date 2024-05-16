МВД Словакии: Покушавшийся на премьера Фицо заявил, что одной из причин для него стал отказ правительства оказывать военную помощь Украине

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МВД Словакии: Покушавшийся на премьера Фицо заявил, что одной из причин для него стал отказ правительства оказывать военную помощь Украине

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток прокомментировал результаты предварительного допроса Юрая Цинтулы, который стрелял в главу правительства страны Роберта Фицо. По последним данным, Фицо получил четыре огнестрельных ранения, как минимум два из которых – в область живота. Сообщается, что состояние Фицо стабилизировалось, но продолжает оставаться тяжёлым из-за обширных повреждений.

По словам министра внутренних дел, Цинтула в своих показаниях заявил, что «таким образом выразил несогласие с внутренней и внешней политикой действующего премьера и правительства в целом».



Эшток:

Стрелявший заявил, что он недоволен результатами президентских выборов (кресло президента 15 июня займёт сторонник Роберта Фицо Петр Пеллегрини – прим. «ВО»), а также тем, что Роберт Фицо выступает против оказания военной помощи Украине.

Также в ходе допроса задержанный заявил, что его не устраивает внутриполитический курс правительства «в юридической сфере».
Тем временем зампред правительства Словакии Роберт Калиняк заявил, что сам факт покушения на премьер-министра в европейском государстве говорит о том, что «так и не удалось выстроить ту демократическую систему, которая обеспечивала бы безопасность каждого из граждан и взаимное уважением политических взглядов».

Пока арестованный 71-летний Юрай Цинтула предстаёт, скорее, как неуравновешенный тип. Однако по тому, как было подготовлено и осуществлено покушение, есть вопросы к тому, действовали ли он как одиночка или это нападение всё же было спланировано группой лиц. Один из вопросов состоит в том, откуда у Цинтулы, если его называют психически неуравновешенным, взялось оружие. Также обращает на себя то, как быстро и хладнокровно он действовал, плюс то заявление, согласно которому, он, оказывается, ярый сторонник поставок вооружения Украине. Кстати, это одна из наиболее очерченных им причин. Все остальные, включая несогласие с правительством в юридической сфере, звучат весьма обтекаемо.
15 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Землекоп Звание
    Землекоп
    +7
    Сегодня, 18:21
    Да там уже увидели уши хихлов в этом почти убийстве то есто уши СБУ - жена этого дегенерата оказывается беженка из укры которая промыла мозг этому тупому и заставила пойти и убить неугодного лидера во имя интересов просроченного поршка.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 18:22
    Ну так и шёл бы этот "протестующий" воевать на Украину наёмником - вот там бы и проявил себя ярым захистником....
    После пары наших прилётов мозги бы явно прочистились. Ну или утилизировался бы. В любом случае - плюс был бы....
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 18:51
      Я сразу после покушения сказал, что за ним тянется украинский след, а у киллера оказывается жена хохлушка. Осталось только подтвердить связь его жены с СБУ. Наверняка у нее остались родственники на Украине. Через них и состоялась вербовка. Удивляет другое, что старый дед выбрал момент, когда охранники отвлеклись или их "случайно" отвлекли, и за три секунды выпустил из пистолета пять пуль, из которых четыре попали в цель. Не слабо так для деда? request Такое исполнить не каждый киллер сможет. Дедушка явно тренировался перед покушением. И не надо его изображать психом, которому молодая хохлушка мозги закрутила. Очень расчетливый, подготовленный и хладнокровный дед.
      1. Glock-17 Звание
        Glock-17
        0
        Сегодня, 19:01
        С пистолета не так просто попасть, а расстояние было не таким уж и маленьким. Ясное дело, дед натренированный.
        1. fif21 Звание
          fif21
          +1
          Сегодня, 19:18
          Цитата: Glock-17
          С пистолета не так просто попасть, а расстояние было не таким уж и маленьким. Ясное дело, дед натренированный.

          Фицио подошел к турникету , за которым стояли люди ,стрелок стоял рядом с человеком которому Фицио пожал руку . Стрелял в упор . Было сообщение , что попали три пули , легкое , живот , конечность . Марка оружия не сообщается , хотя если в пистолете подпилить шептало , он начнет стрелять очередью . request
      2. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 19:29
        Цитата: Бородач
        Осталось только подтвердить связь его жены с СБУ. Наверняка у нее остались родственники на Украине.

        Ой! Жена Ющенко те "случайно" познакомилась с ним в самолете. Тут уж не только СБУ, но и США постарались.
  3. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +1
    Сегодня, 18:27
    Вроде как оружие у него на законных основаниях . Он раньше работал охранником . Неуравновешенных людей становиться все больше .
    1. ettore Звание
      ettore
      +4
      Сегодня, 18:37
      Цитата: Кузнец 55
      Вроде как оружие у него на законных основаниях . Он раньше работал охранником . Неуравновешенных людей становиться все больше .

      Вообще биография прелестная у него, писатель работавший охранником в магазе, где ему навешал люлей наркоман. Зато стрелок неплохой.
  4. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +5
    Сегодня, 18:29
    Понятно что его наняли, а он не против, т.к. такой же фашист. )) Сил Роберто Фицо, выздороветь, и чтоб лопнули от злобы бандеровцы, а то у них прям праздник вчера на сайтах был, сколько желчи. Точно кастрюли отупевшие.
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 19:24
      Цитата: Олеся Леся
      Понятно что его наняли,

      У него жена Украинка, с националистическими взглядами . А что мужик не сделает ради своей женщины ? Да и " Бурисма" денег ГРУ на теракты подкинула , надо отрабатывать . hi
  5. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +4
    Сегодня, 18:31
    Поступил он как истинный демократ. Фанни Каплан наверное была его прабабушка.
  6. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 18:51
    Спецслужбам словакии надо копать окружение этого психа, с кем общался в жизни, в сети, соц группах, кто ему внушил (подвел к мысли) что он должен убить премьера.
    Если хорошо искать найдут
  7. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 18:52
    Цинтула в своих показаниях заявил, что «таким образом выразил несогласие с внутренней и внешней политикой действующего премьера и правительства в целом».

    А сколько емв заплатили, он не озвучил?
  8. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 18:59
    Обычный сдвинутый дед, который сделал себя политической жертвой потому, что за 71 год жизни не смог написать чего-то, чтобы кто-бы это прочитал hi
  9. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 19:01
    Сюзанку Капытову надо допросить, клоунесса была сторонницей чубатых и в доле с поставок оружия, как и все высокопоставленные европейские клоуны. А тут лавочку прикрыли... Но банда своих трогать не даст, свидетели уже на дне в бетонных сапогах. За бабло всё жёстко.