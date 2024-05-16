МВД Словакии: Покушавшийся на премьера Фицо заявил, что одной из причин для него стал отказ правительства оказывать военную помощь Украине
Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток прокомментировал результаты предварительного допроса Юрая Цинтулы, который стрелял в главу правительства страны Роберта Фицо. По последним данным, Фицо получил четыре огнестрельных ранения, как минимум два из которых – в область живота. Сообщается, что состояние Фицо стабилизировалось, но продолжает оставаться тяжёлым из-за обширных повреждений.
По словам министра внутренних дел, Цинтула в своих показаниях заявил, что «таким образом выразил несогласие с внутренней и внешней политикой действующего премьера и правительства в целом».
Эшток:
Также в ходе допроса задержанный заявил, что его не устраивает внутриполитический курс правительства «в юридической сфере».
Тем временем зампред правительства Словакии Роберт Калиняк заявил, что сам факт покушения на премьер-министра в европейском государстве говорит о том, что «так и не удалось выстроить ту демократическую систему, которая обеспечивала бы безопасность каждого из граждан и взаимное уважением политических взглядов».
Пока арестованный 71-летний Юрай Цинтула предстаёт, скорее, как неуравновешенный тип. Однако по тому, как было подготовлено и осуществлено покушение, есть вопросы к тому, действовали ли он как одиночка или это нападение всё же было спланировано группой лиц. Один из вопросов состоит в том, откуда у Цинтулы, если его называют психически неуравновешенным, взялось оружие. Также обращает на себя то, как быстро и хладнокровно он действовал, плюс то заявление, согласно которому, он, оказывается, ярый сторонник поставок вооружения Украине. Кстати, это одна из наиболее очерченных им причин. Все остальные, включая несогласие с правительством в юридической сфере, звучат весьма обтекаемо.
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