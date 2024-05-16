В марте в экспортных и импортных расчётах РФ доля рубля впервые превысила 40 процентов

11
В марте в экспортных и импортных расчётах РФ доля рубля впервые превысила 40 процентов

Неожиданно для Запада антироссийские санкции и всяческие ограничения возымели обратный эффект и стали мощным катализатором для развития национальной экономики. Попытка изолировать Россию «от всего мира» привела лишь к тому, что российские компании и государство начали активно отказываться от расчетов в долларах и евро в экспортно-импортных операциях, переходя на национальные валюты. Впрочем, для страны, где очень понятен смысл фразы «нет худа без добра», в этом нет ничего удивительного.

В марте текущего года доля рубля в расчетах по экспортным и импортным сделкам РФ впервые превысила порог в сорок процентов одновременно. Как следует из отчета Центробанка России, продажа товаров и услуг из страны была оплачена иностранными покупателями рублями в размере 43,9% от общего объема. В свою очередь, импортные сделки (покупка за рубежом) были оплачены российской национальной валютой в доле 40,8 процентов.



При этом эксперты отмечают, что до 2022 года и начала спецоперации, а следом и введения западных рестрикций, доля рубля в экспорте была вдвое ниже, чем в импорте. Именно российским импортерам сложнее всего оказалось отказаться от оплаты в долларах и евро, но этот процесс стал неизбежен, чему способствовала в том числе переориентация на выстраивание торговых отношений с так называемыми дружественными странами, которые также стремятся уйти от долларовой зависимости. Своего рода медвежью услугу США и ЕС в этом сыграли нарушающий все международные нормы арест золото-валютных активов Банка России, блокирование счетов российских компаний и частных лиц и прочие финансовые антироссийские ограничения.

Для сравнения, до 2022 года в рублях оплачивалось менее 15% российского экспорта, а в импорте доля рублевых платежей была до 30%. Причем можно с уверенностью сказать, что мартовская статистика — это не разовое событие, а устойчивый тренд. В частности, доля операций в рублях месяцем ранее в экспортной выручке была 39,1% и 38,2% в расчетах за импорт.

Помимо всего прочего, эта тенденция не только укрепляет финансово-экономический суверенитет России, но и снижает рычаги давления как на нашу страну, так и государства-партнеры со стороны Вашингтона и Брюсселя. Ведь именно долларовая зависимость во многом позволяла США оказывать влияние на другие страны, причем не только экономическое, но и политическое. Почти нулевое сальдо между расчетами за экспорт и импорт в рублях говорит и о стабилизации движения российской валюты в международных расчетах.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +5
    Сегодня, 20:02
    Отлично, надо совсем скинуть эту грязь! Хотя заметил, чем старше попадаются люди, тем больше среди них кто все мереет в баксах, вот почему? То ли с 90х осталась жлобская привычка или что?
    Нам бы ещё избавиться от иностранных названий и словечек, наследия 90ых
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 20:38
      Цитата: Вадим С
      Нам бы ещё избавиться от иностранных названий и словечек, наследия 90ых

      Нечего от них избавляться. Как сказала одна из моих учительниц по русскому языку, русский язык все эти англицизмы переработает и пустит себе на пользу: лишнее отбросится само. Я тоже считаю, что не надо лезть с директивами в естественное развитие языка.
  2. dauria Звание
    dauria
    0
    Сегодня, 20:07
    Вообще-то неплохо бы и общий объём сделок сравнить по месяцам. А то так можно продать за весь апрель только ящик водки в Казахстан за рубли . И будет 100 % рублёвый международный расчёт .
  3. sodium20 Звание
    sodium20
    +1
    Сегодня, 20:10
    Well done Russia. In 2024, there is no 'left, right or center', only realism and common sense. Russia used common sense to defeat nearly 18,000+ sanctions. 54 countries were fighting against Russia. Russia used the right tools at the right time.

    West is now a sick women. She is infected with multiple disorders. Western Psychosis is turned into Neurosis, US played an important role in spreading Neurosis in European countries. USA is also spreading Russophobia and Sinophobia. Delusions, Paranoia, Depression and Panick attacks are now very common in European socio-political and financial ecosystems. The EU foreign policy is now the copy of US foreign policy - Lie, Cheat, Steal and Kill. The root cause of this multiple disorders was caused by the blind hatred towards Russia (as well as China).
    1. dauria Звание
      dauria
      +2
      Сегодня, 20:22
      "Россия молодец. В 2024 году не будет "левых, правых или центристских", только реализм и здравый смысл. Россия использовала здравый смысл, чтобы отменить более 18 000 санкций. 54 страны воевали против России. Россия использовала правильные инструменты в нужное время.

      Запад сейчас - больная женщина. Она заражена множеством расстройств. Западный психоз превратился в невроз, США сыграли важную роль в распространении невроза в европейских странах. США также распространяют русофобию и синофобию. Иллюзии, паранойя, депрессия и приступы паники в настоящее время очень распространены в европейских социально-политических и финансовых системах. Внешняя политика ЕС в настоящее время является копией внешней политики США - ложь, мошенничество, воровство и убийство. Первопричиной этих многочисленных беспорядков была вызвана слепая ненависть к России (а также к Китаю)."
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 20:24
    Статистика она такая. Хотелось бы увидеть по месяцам кому и что продаем, у кого и что покупаем. Ну и объемы торговли конечно и в какой валюте покупаем, а в какой продаем. Как говорил кто-то из великих - есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика.
    1. Simon_Dellsen Звание
      Simon_Dellsen
      0
      Сегодня, 20:41
      Уважаемый Владимир.

      Вы были бы удивлены, узнав, что Европа продолжает покупать энергоресурсы у России!!!

      Крупнейшим победителем антироссийских санкций стал Китай, а за ним Индия.

      В любом случае, эти санкции открыли дорогу другим странам, которые видят, что их инвестиции в США и Европу подвергаются большому риску!

      Одним из них является Саудовская Аравия.

      Многие западные информаторы и экономисты видят, что такая "экономическая война" является "выстрелом В НОГУ" и затрагивает агрессоров больше, чем подвергшихся нападению.

      Очевидно, что Россия предвидела это в 2022 году.

      Новости хорошие.

      Приветствую вас!!!

      --------

      ¡Te sorprendería saber que Europa sigue comprando energía a Rusia!!!

      El mayor ganador de las sanciones antirrusas fue China, seguido de India.

      En cualquier caso, estas sanciones han abierto el camino a otros países que ven sus inversiones en los Estados Unidos y Europa en gran riesgo.

      Uno de ellos es Arabia Saudita.

      Muchos informantes y economistas occidentales ven esta "guerra económica" como un "disparo en el PIE" y afecta a los agresores más que a los atacados.

      Es obvio que Rusia previó esto en 2022.

      Buenas noticias.

      ¡Saludos!!!
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 20:53
        Уважаемый Simon_Dellsen, вопрос в том - что у нас покупают те же Индия с Китаем и чем они платят, что мы у них покупаем и чем платим мы им. Ещё важно в процентном отношении наш экспорт к импорту. Иначе озвученные цифры ничего не говорят, это как средняя температура у пациентов в больнице.
    2. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +1
      Сегодня, 21:02
      У Росстата пока на сайте нет столь свежих данных, однако есть кое что:
      По импорту в марте 2024г США из России остаются удобрения (174 миллиона долларов). Увеличился ввоз платины - на 5,6%, до 93,7 миллиона долларов, частей турбореактивных двигателей - в 1,4 раза, до 7,9 миллиона долларов, а также фанеры - почти в 12 раз, до 5,8 миллиона.
      Одновременно Штаты нарастили импорт из России титана - в начале весны закупки выросли в 3,7 раза, до 5,6 миллиона долларов. После перерыва на год возобновился ввоз кобальта - на 1 миллион долларов.
      Россия покупала у США главным образом вакцины - закупки выросли вдвое, до 11,4 миллиона долларов. Далее идут пищевые продукты, где в марте импорт увеличился на треть, до 8 миллионов долларов. Закупки медицинских приборов сократились на треть - до 3,2 миллиона долларов, а ортопедической продукции - на четверть, до 1,6 миллиона долларов. Пятерку замыкает древесная целлюлоза, импорт которой вырос на 35% - до 1,4 миллиона долларов.
      wassat Санкции, они такие. wassat wassat
      Особенно интересно про целлюлозу, которой в России у самой навалом, скорее всего речь о высококачественной для производства пороха.
  5. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +1
    Сегодня, 20:42
    Рублей у нас много. И никому кроме нас они не нужны.Товаров под них нет. Вот и инфляция прет. А на импорт, другие деньги нужны.
  6. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 21:24
    "Банк России 3 рубля 2024г." В натуре есть такая монетка? Где добыть?