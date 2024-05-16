В марте в экспортных и импортных расчётах РФ доля рубля впервые превысила 40 процентов

Неожиданно для Запада антироссийские санкции и всяческие ограничения возымели обратный эффект и стали мощным катализатором для развития национальной экономики. Попытка изолировать Россию «от всего мира» привела лишь к тому, что российские компании и государство начали активно отказываться от расчетов в долларах и евро в экспортно-импортных операциях, переходя на национальные валюты. Впрочем, для страны, где очень понятен смысл фразы «нет худа без добра», в этом нет ничего удивительного.В марте текущего года доля рубля в расчетах по экспортным и импортным сделкам РФ впервые превысила порог в сорок процентов одновременно. Как следует из отчета Центробанка России, продажа товаров и услуг из страны была оплачена иностранными покупателями рублями в размере 43,9% от общего объема. В свою очередь, импортные сделки (покупка за рубежом) были оплачены российской национальной валютой в доле 40,8 процентов.При этом эксперты отмечают, что до 2022 года и начала спецоперации, а следом и введения западных рестрикций, доля рубля в экспорте была вдвое ниже, чем в импорте. Именно российским импортерам сложнее всего оказалось отказаться от оплаты в долларах и евро, но этот процесс стал неизбежен, чему способствовала в том числе переориентация на выстраивание торговых отношений с так называемыми дружественными странами, которые также стремятся уйти от долларовой зависимости. Своего рода медвежью услугу США и ЕС в этом сыграли нарушающий все международные нормы арест золото-валютных активов Банка России, блокирование счетов российских компаний и частных лиц и прочие финансовые антироссийские ограничения.Для сравнения, до 2022 года в рублях оплачивалось менее 15% российского экспорта, а в импорте доля рублевых платежей была до 30%. Причем можно с уверенностью сказать, что мартовская статистика — это не разовое событие, а устойчивый тренд. В частности, доля операций в рублях месяцем ранее в экспортной выручке была 39,1% и 38,2% в расчетах за импорт.Помимо всего прочего, эта тенденция не только укрепляет финансово-экономический суверенитет России, но и снижает рычаги давления как на нашу страну, так и государства-партнеры со стороны Вашингтона и Брюсселя. Ведь именно долларовая зависимость во многом позволяла США оказывать влияние на другие страны, причем не только экономическое, но и политическое. Почти нулевое сальдо между расчетами за экспорт и импорт в рублях говорит и о стабилизации движения российской валюты в международных расчетах.