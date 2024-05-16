Доклад Конгрессу США генинспектора Пентагона: коррупция на Украине остаётся одной из самых высоких в Европе
В своем докладе для Конгресса США генеральный инспектор Пентагона указал на то, что масштабы коррупции на Украине остаются одними из самых высоких в Европе.
Согласно данным, представленным конгрессменам инспектором американского военного ведомства отмечается, что на Украине широко практикуются взятки и откаты, а чиновники Минобороны этой страны существенно завышают цены при военных закупках. В опубликованном докладе также говорится, что украинское правительство остается одним из наименее прозрачных в Европе.
Инспектор Пентагона пришел к выводам, что после начала вооруженного конфликта уровень коррумпированности украинских чиновников всех уровней существенно увеличился. На Украине широко практикуются взяточничество и откаты, завышение затрат на закупки в Минобороны, в частности, на закупку вооружений и боеприпасов. При этом коррупции в украинском Минобороны немало способствует высокий уровень секретности закупок для ВСУ.
Стоит отметить, что коррупционная составляющая всегда играла существенную роль в функционировании украинского государства. Начиная с обретения независимости Украиной фактически управляли группировки олигархов, коррупционным путем определявшие всю внутреннюю и внешнюю политику этой страны. После госпереворота 2014 года и окончательного перехода Украины под внешнее управление уровень коррупции, вопреки ожиданиям западных кураторов, напрямую заинтересованных в целевом использовании своих активов, не снизился, как и сохранилось влияние олигархов.
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