Украинское командование вынуждено бросать в оборонительные бои спецназ нацгвардии для остановки продвижения ВС РФ в Липцах Харьковской области

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Украинское командование вынуждено бросать в оборонительные бои спецназ нацгвардии для остановки продвижения ВС РФ в Липцах Харьковской области

Украинское командование бросает свой «элитный» спецназ для того, чтобы остановить продвижение российской армии на севере Харьковской области. Среди прочего задействованы подразделения Главного управления разведки, которым нашими войсками навязаны оборонительные бои. Группы боевиков, которых киевский режим под видом «русских добровольцев», готовил для провокаций на российской территории, теперь, неся потери, вынуждены прятаться по лесам в районе Волчанска и села Липцы.

Противник при этом признаёт российское продвижение к Липцам. К настоящему моменту подразделения ВС РФ вышли на юго-восточный берег Травянского водохранилища, закрепившись на северо-восточной окраине указанного выше села.



Для того, чтобы не дать нашим войскам продвинуться в Липцах, в село украинское командование перебросило подразделения 13-й бригады оперативного назначения «Хартия». Это бригада, составленная из радикальных националистов, которая в своё время начинала формироваться на основе 127-й бригады территориальной обороны. Основной состав 127-й бригады ТрО ранее был разбит российскими войсками. После формирования «Хартии» её включили в состав нацгвардии и решили именовать «добровольческой».



Выход с северо-востока к Липцам говорит о том, что наши войска действуют с господствующих над селом высот. Противник занял позиции как на улицах села, так и к западу от него – в так называемых Липцевских пещерах, находящихся в лесном массиве. Сам лесной массив протянулся до северных окраин Харькова. Бои за Липцы продолжаются.
10 комментариев
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  1. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +7
    Сегодня, 20:07
    Украинское командование вынуждено бросать в оборонительные бои спецназ нацгвардии

    Спецназ под ФАБы и танки – это точно не от хорошей жизни. На очереди фольксштурм и зеленюгенд?
    1. dauria Звание
      dauria
      +3
      Сегодня, 20:15
      Там дамба почти километр . Если её рванут - болото будет между Липцами и пещерами с лесом.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +2
        Сегодня, 20:21
        Цитата: dauria
        Там дамба почти километр

        Писали в новостях, что наши какую-то дамбу захватили. Не эту ли часом?
        1. dauria Звание
          dauria
          +2
          Сегодня, 20:28
          Вчера писали про плотину южнее Пыльной у самой госграницы . Но она маленькая , 90 метров . Скорей деревенский пруд с карасями .
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 20:15
    Противник занял позиции как на улицах села, так и к западу от него – в так называемых Липцевских пещерах, находящихся в лесном массиве.

    В самый раз схроны строить. Тяжело нашим будет. Может лучше спалить этот лесной массив? В любом случае, удачи нашим бойцам.
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 20:45
      Тоже подумал - для "Солнцепёков" самое оно. Выжечь всё подчистую!
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +5
    Сегодня, 20:15
    Хорошо бы бы бросить в бой ещё Зеленского вместе с верховной радой. После заправки коксом трудно будет остановить такое грозное войско laughing
  4. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +3
    Сегодня, 20:18
    Липцевские пещеры ? Вот где нужны наземные "адские машинки" и ,,неспешные,, "квадрики" для "прочёсывания" пещеры ! Даёшь ! fellow
  5. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +1
    Сегодня, 20:20
    Давайте, утилизируйте как можно больше убежденных националистов!
    И будет Вам счастье!
  6. красноярск Звание
    красноярск
    0
    Сегодня, 20:36
    [/quote]Украинское командование вынуждено бросать в оборонительные бои спецназ нацгвардии для остановки продвижения ВС РФ в Липцах Харьковской области[quote]

    Сколько уже было сообщений об использования спецназа нацгвардии Окраины. Они что, бессмертные? Или у Окраины половина бригад спецназовцы?