Украинское командование вынуждено бросать в оборонительные бои спецназ нацгвардии для остановки продвижения ВС РФ в Липцах Харьковской области
Украинское командование бросает свой «элитный» спецназ для того, чтобы остановить продвижение российской армии на севере Харьковской области. Среди прочего задействованы подразделения Главного управления разведки, которым нашими войсками навязаны оборонительные бои. Группы боевиков, которых киевский режим под видом «русских добровольцев», готовил для провокаций на российской территории, теперь, неся потери, вынуждены прятаться по лесам в районе Волчанска и села Липцы.
Противник при этом признаёт российское продвижение к Липцам. К настоящему моменту подразделения ВС РФ вышли на юго-восточный берег Травянского водохранилища, закрепившись на северо-восточной окраине указанного выше села.
Для того, чтобы не дать нашим войскам продвинуться в Липцах, в село украинское командование перебросило подразделения 13-й бригады оперативного назначения «Хартия». Это бригада, составленная из радикальных националистов, которая в своё время начинала формироваться на основе 127-й бригады территориальной обороны. Основной состав 127-й бригады ТрО ранее был разбит российскими войсками. После формирования «Хартии» её включили в состав нацгвардии и решили именовать «добровольческой».
Выход с северо-востока к Липцам говорит о том, что наши войска действуют с господствующих над селом высот. Противник занял позиции как на улицах села, так и к западу от него – в так называемых Липцевских пещерах, находящихся в лесном массиве. Сам лесной массив протянулся до северных окраин Харькова. Бои за Липцы продолжаются.
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