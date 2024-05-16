Западная пресса: в Киеве считают, что Россия готовит масштабное летнее наступление
Информационная служба Reuters со ссылкой на украинские источники пишет о том, что в Киеве не считают начавшееся наступление российской армии на севере Харьковской области основной фазой наступательных действий. Указывается на то, что Россия якобы готовит полномасштабное наступление в ближайшие несколько недель.
Reuters сообщает, что уже сейчас для украинского командования открытие ВС РФ «дополнительного фронта» на Харьковском направлении «стало настоящей головной болью»:
Из материала:
Далее в материале приводится мнение аналитика Паси Паройнена, заявившего, что действия российской армии к северу от Харькова выглядят «попыткой втянуть в бой ограниченные украинские резервы, чтобы потом организовать крупное летнее наступление».
Аналитик говорит о том, что при распределении сил от Харькова до Сум ВСУ могут «сохранить определённые территории и даже оттеснить противника».
Паройнен:
Напомним, что сегодня Зеленский выпрашивал у Запада два комплекса Patriot, заявляя, что они «смогут позволить остановить российское наступление на Харьков».
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