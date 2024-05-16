Западная пресса: в Киеве считают, что Россия готовит масштабное летнее наступление

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Западная пресса: в Киеве считают, что Россия готовит масштабное летнее наступление

Информационная служба Reuters со ссылкой на украинские источники пишет о том, что в Киеве не считают начавшееся наступление российской армии на севере Харьковской области основной фазой наступательных действий. Указывается на то, что Россия якобы готовит полномасштабное наступление в ближайшие несколько недель.

Reuters сообщает, что уже сейчас для украинского командования открытие ВС РФ «дополнительного фронта» на Харьковском направлении «стало настоящей головной болью»:



Ведь украинские войска и так растянуты по фронту протяжённостью более 1 тысяч километров.

Из материала:

В Киеве уже сейчас ощущают нехватку личного состава в войсках и говорят о том, что Россия наращивает численность войск на границах с Сумской областью.

Далее в материале приводится мнение аналитика Паси Паройнена, заявившего, что действия российской армии к северу от Харькова выглядят «попыткой втянуть в бой ограниченные украинские резервы, чтобы потом организовать крупное летнее наступление».

Аналитик говорит о том, что при распределении сил от Харькова до Сум ВСУ могут «сохранить определённые территории и даже оттеснить противника».

Паройнен:

Но это может привести и к исчерпанию резервов, и тогда есть риск проигрыша в конфликте в целом.

Напомним, что сегодня Зеленский выпрашивал у Запада два комплекса Patriot, заявляя, что они «смогут позволить остановить российское наступление на Харьков».
11 комментариев
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  1. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 20:30
    Это ещё не масштабное. Летом будет масштабное
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 20:35
      Куда еще,масштабней? Чубатые и от этого в чувства прийти не могут.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 20:39
        К лету новые соединения готовы будут. Это скажем так проба пера
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 20:53
      Да похоже - укровермахт банально сажают на шпагат. Со всеми из этого вытекающими.
  2. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 20:37
    это наступление давно идёт. ещё с 2014 года.
  3. Комментарий был удален.
  4. Болторез Звание
    Болторез
    +1
    Сегодня, 20:44
    Зеленский выпрашивал у Запада два комплекса Patriot
    Похоже, он их действительно на сторону продает yes .
  5. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +2
    Сегодня, 20:48
    Два комплекса остановить наступление? fool
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 20:57
    Информационная служба Reuters со ссылкой на украинские источники пишет о том, что в Киеве не считают начавшееся наступление российской армии на севере Харьковской области основной фазой наступательных действий.
    Столько украинской лапши в Reuters ещё не употребляли в пищу. laughing
  7. Sugoi_Dekai Звание
    Sugoi_Dekai
    +1
    Сегодня, 21:02
    Летом будут брать Киев, пришло время.
  8. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 21:17
    Ведь украинские войска и так растянуты по фронту протяжённостью более 1 тысяч километров.

    Можно подумать у российских войск фронт меньше.
    И почему то мне кажется, что у нас до сих пор на ЛБС нет численого преимущества, поэтому хох.лы могут перекидывать резервы с разных участков фронита
  9. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 21:17
    Рома А побдит беню
    Ющенко проиграет.
    А др уже ушли в мир иной.
    ЗЕлю простят скоро-он не лигитимен