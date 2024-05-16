Западная пресса: в Киеве считают, что Россия готовит масштабное летнее наступление

Ведь украинские войска и так растянуты по фронту протяжённостью более 1 тысяч километров.

В Киеве уже сейчас ощущают нехватку личного состава в войсках и говорят о том, что Россия наращивает численность войск на границах с Сумской областью.

Но это может привести и к исчерпанию резервов, и тогда есть риск проигрыша в конфликте в целом.

Информационная служба Reuters со ссылкой на украинские источники пишет о том, что в Киеве не считают начавшееся наступление российской армии на севере Харьковской области основной фазой наступательных действий. Указывается на то, что Россия якобы готовит полномасштабное наступление в ближайшие несколько недель.Reuters сообщает, что уже сейчас для украинского командования открытие ВС РФ «дополнительного фронта» на Харьковском направлении «стало настоящей головной болью»:Из материала:Далее в материале приводится мнение аналитика Паси Паройнена, заявившего, что действия российской армии к северу от Харькова выглядят «попыткой втянуть в бой ограниченные украинские резервы, чтобы потом организовать крупное летнее наступление».Аналитик говорит о том, что при распределении сил от Харькова до Сум ВСУ могут «сохранить определённые территории и даже оттеснить противника».Паройнен:Напомним, что сегодня Зеленский выпрашивал у Запада два комплекса Patriot, заявляя, что они «смогут позволить остановить российское наступление на Харьков».