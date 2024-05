Airbus US предлагает КМП беспилотный вертолет UH-72B ULC

Проектный облик БПЛА UH-72B ULC. Графика Airbus US

Беспилотный вариант



ULC при базировании на корабле. Графика Airbus US

Контракт на разработку



Макет беспилотника на выставке Sea Air Space 2024. Фото The Warzone

Пилотируемые и беспилотные



Серийный вертолет UH-72B. Фото Нацгвардия Северной Каролины

Соединитель логистики



Грузовая кабина UH-72A в версии санитарного вертолета. Фото Минобороны США

Участник конкурса

Корпус морской пехоты США в настоящее время прорабатывает вопросы совершенствования своей логистической системы, в т.ч. за счет модернизации транспортной авиации . Рассматривается возможность дополнения существующей техники беспилотными летательными аппаратами нескольких типов. Один из таких БПЛА в настоящее время разрабатывается компанией Airbus на базе серийного многоцелевого вертолета UH-72B Lakota.В начале апреля в США прошла конференция Sea Air Space 2024, в ходе которой традиционно демонстрируются новейшие разработки в области вооружений и техники для флота и морской пехоты. Постоянным участником этого мероприятия является американское отделение европейского концерна Airbus, и в этом году оно впервые представило новую интересную разработку.Airbus US показала макет беспилотного летательного аппарата, выполненного на основе легкого многоцелевого вертолета UH-72B Lakota. Такой БПЛА сохраняет все ключевые компоненты и агрегаты исходной машины, но вместо штатной кабины пилотов получает автоматику. При этом функции остаются прежними – летательный аппарат должен перевозить различные грузы или, при необходимости, людей.Представители компании-разработчика рассказали, что БПЛА с рабочим названием Unmanned Logistics Connector («Беспилотный соединитель логистики» / «Беспилотное средство перевозок») разрабатывается для Корпуса морской пехоты. В перспективе такие машины могут дополнить или заменить пилотируемые вертолеты «Лакота» или схожую технику иных типов.Они должны будут обеспечивать перевозку различных грузов КМП как над территорией США, так и при развертывании на зарубежных базах. В частности, БПЛА такого рода будут полезными при усилении группировки КМП на Тихом океане или при ведении боевых действий на этом театре. В такой системе перевозок изделие ULC или иной подобный БПЛА должно будет использоваться вместе с другими беспилотниками транспортного назначения.Из опубликованных данных следует, что проект UH-72B ULC пока существует только в виде конструкторской документации. Опытный образец такого БПЛА отсутствует, но его готовы построить и передать на испытания в кратчайшие сроки.Сейчас КМП проводит несколько исследовательских программ, целью которых является поиск и выбор транспортного БПЛА для перестройки логистики в обозримом будущем. Предполагается создать и принять в эксплуатацию систему из трех беспилотных вертолетов с разной грузоподъемности и летными характеристиками. Два подобных проекта уже дошли до стадии испытаний, а третий под названием Aerial Logistics Connector («Воздушное средство перевозки») запустили лишь недавно.В конце апреля компания Airbus US сообщила о своем желании принять участие в одном из подобных проектов КМП. Ее руководство отмечало, что заявка на участие уже подана, и теперь все зависит от заказчика. Позже стало известно, что вопрос решился положительно, а также появились дополнительные подробности.14 мая компания «Эйрбас ЮС» сообщила, что КМП пригласил ее участвовать в программе ALC и выдал соответствующий контракт. В соответствии с этим документом, она должна будет завершить разработку БПЛА UH-72B ULC, а также построить и передать на испытания опытный образец. Стоимость работ и сроки их выполнения не сообщаются.В программе ALC участвуют еще три компании, но они пока остаются неизвестными. В ближайшие месяцы все они должны завершить разработку своих беспилотников, после чего начнутся сравнительные испытания техники. Речь идет о полноценном конкурсе, и КМП собирается выбрать наиболее удачный образец. На следующем этапе программы ALC он получит развитие, после чего сможет поступить на вооружение.Линейка вертолетов Lakota вооруженных сил США основывается на проекте EC145 разработки европейской компании Eurocopter (ныне составная часть Airbus). Базовый вертолет был разработан в конце девяностых годов, и в начале следующего десятилетия пошел в серию и поступил в эксплуатацию.Затем для Пентагона была разработана военная модификация машины, и в 2007 г. ее приняли на вооружение как UH-72A. Также вертолету присвоили имя «Лакота» – традиционно в честь одного из индейских племен. Новые вертолеты предназначались для замены морально и физически устаревших UH-1, и эта задача была успешно решена. К настоящему времени авиация сухопутных войск и ВМС в общей сложности получила более 450 таких вертолетов.В десятых годах Airbus провела модернизацию базового EC145 / H145. На основе этого проекта в конце десятилетия создали улучшенный военный вертолет UH-72B. После необходимых испытаний, Пентагон заказал поставку такой техники. Первая партия поступила в эксплуатацию в 2021 г., и производство продолжается.Теперь американское отделение «Эйрбаса» использовало существующий серийный вертолет в качестве базы для перспективного БПЛА. Его уже предложили Корпусу морской пехоты, и в ближайшем будущем начнутся испытания опытного образца. Если ULC покажет себя лучше конкурирующих разработок в рамках ALC, то именно ему предстоит участвовать в радикальной перестройке логистики КМП.Проект UH-72B ULC предусматривает максимальное использование конструкций и агрегатов существующего вертолета серии Lakota. Некоторым доработкам подвергается планер, но сохраняются силовая установка, несущая система, часть средств управления и т.д. При этом отказались от рабочих мест экипажа и вместо них установили новое приборное оснащение для дистанционного или автономного управления.Беспилотный вертолет имеет фюзеляж обтекаемой формы с максимальным внутренним объемом. Доступ в грузовую кабину обеспечивается сдвижными дверями на бортах и кормовым распашным люком. Над кабиной помещены силовая установка, редуктор и несущий винт. Сохранена тонкая хвостовая балка, на которой помещается киль большой площади с кольцевым каналом рулевого винта. По-прежнему применяется шасси лыжного типа.По габаритам БПЛА не отличается от базового вертолета. Длина машины – ок. 13 м, высота – 3,45 м. Четырехлопастной несущий винт имеет диаметр 11 м. Максимальная взлетная масса определена на уровне 3,8 т, что примерно на 100 кг больше, чем у базового вертолета. По сухой массе, по всей видимости, две машины принципиально не различаются.Силовая установка включает два турбовальных двигателя Turbomeca Arriel 1E2 мощностью по 738 л.с. Заявлена максимальная скорость полета на уровне 135 узлов (250 км/ч), потолок до 6 тыс.м и дальность полета не менее 350 морских миль (650 км). Базовый вертолет UH-72И имеет близкие летно-технические характеристики.БПЛА оснащен системой управления разработки «Эйрбас ЮС» с функцией автономного управления или исполнения команд оператора. В систему интегрированы средства навигации и связи. Для пилотирования, ориентации в пространстве и решения других задач беспилотник имеет оптико-электронную станцию с дневной и ночной камерами. Сферическое устройство помещено под носовой частью фюзеляжа и обеспечивает максимальный обзор.UH-72B ULC может нести полезную нагрузку массой не менее 1,8 т. На текущем этапе беспилотник рассматривается только как средство перевозки грузов военного назначения. В первую очередь, БПЛА предлагается использовать для переброски транспортно-пусковых контейнеров с ракетами разных типов. За счет этого он будет обеспечивать работу перспективных ракетных комплексов КМП, сейчас находящихся на стадии разработки и испытаний.На данный момент беспилотный вертолет ULC от Airbus US существует только в виде конструкторской документации, рекламных изображений и выставочного макета. Однако в течение нескольких следующих месяцев ожидается появление полноценного опытного образца. Ему предстоит выйти на сравнительные испытания и показать преимущества перед тремя конкурирующими разработками. Сможет ли беспилотный вариант UH-72B победить в конкурсе ALC, пока говорить рано.Впрочем, реализация планов КМП по строительству новой системы воздушной логистики не зависит от успеха проекта Airbus US. В рамках программы ALC Корпус имеет возможность выбрать наилучший вариант, более полно соответствующий его нуждам и требованиям. Какой именно БПЛА выберут по итогам испытаний, покажет время.