Английский флот и проблемы снабжения

В одной из статей мы с вами уже говорили о том, что к середине XVII века с деревом в Англии начались серьезные проблемы, а к 1730-м все доступные дубы фактически были вырублены. Нет, дубравы еще, конечно, оставались, но вот вдоль побережья и рек удобных для транспортировки на верфи лесов фактически уже не было.А ведь 1730-е – это опять новое противостояние с Францией и Испанией, это защита и расширение морских коммуникаций.Как быть? Значит – корабельный лес надо где-то закупать. А его нужно много. Напомним, на постройку 74-пушечного линейного корабля требуется примерно 3 000 лоадов древесины, при этом корабль каждые два-три года должен был ремонтироваться, а это опять-таки расход дерева. Ну а раз в 10 лет – глубокая тимберовка, на которую требовалось 2 000–2 500 лоадов.Но были корабли рангом и побольше. Например, 90-пушечный Blenheim 1761 года постройки, на него ушло 3 773 лоада дерева. 100-пушечный Royal George (1756 год постройки) – 5 760 лоадов.Чтобы было понятно, 3 000 лоадов древесины – это 2 000 бревен, сравнимое количество дубов росло на 57 акрах (23 гектарах). В 1803 году Роял Неви насчитывал 608 кораблей всех типов, из них – 81 корабль с 74 орудиями. В 1813 году численность флота возросла до 920 кораблей всех типов, в том числе и 143 корабля с 74 пушками. На 1801 год потребление древесины флотом составляло 36 000 лоадов ежегодно, в 1803 повысилось до 53 000 лоадов, а в 1810 – до 72 000 лоадов.Опять-таки, поясним.Например, 53 000 лоадов в 1810 году – это 48 000 дубов, которые где-то должны вырасти (а дуб растет долго), далее – должны быть вырублены и доставлены в Англию. Британцы долго думали на эту тему, и основным регионом, который в результате стал снабжать Роял Неви дубом и корабельным лесом, стала Балтика. Основными портами вывоза балтийского дуба стали Данциг, Штеттин, Кенигсберг и Мемель, а также шведские и норвежские порты.При этом в период с 1756 по 1764 год основной страной вывоза дуба была Норвегия, откуда поступило 4/5 всей древесины, закупленной британцами на Балтике. Однако к 1760-м лес начал кончаться и в Норвегии, а дабы не потерять столь прибыльный источник денег, датско-норвежские купцы (на тот момент Норвегия принадлежала Дании) стали скупать дубовые бревна в Германии и Польше.Англичан, в принципе, это устраивало, хотя они покупали польский и прусский дуб, как у самих производителей, так и у перекупщиков-датчан. Небольшие закупки дуба также велись и в русской Риге, но были строго лимитированы Российским правительством. В Архангельске же англичане закупали лиственницу.В российских портах шли в основном закупки сосен и елей, из которых делались мачты. Норвежские ели к 1750-м годам по сравнению с русскими были признаны тонкими и ломкими, в английском флоте они даже получили кличку «копья Сатаны».Лесной экспорт в интересах Роял Неви составлял приблизительно 1/6 часть от количества всего английского экспорта и признавался стратегическим предприятием, на котором покоится величие Англии.С началом Континентальной блокады (1807–1812) балтийские порты во многом стали закрыты для английских купцов, и они переключились на вывоз леса из Канады. Если оттуда в 1807 году было вывезено 27 000 лоадов леса, то в 1808 уже 57 000 лоадов, а в 1809 – 93 000 лоадов. При этом экспорт из Балтики упал с 200 000 лоадов в 1807 году до 25 000 лоадов в 1808 году. По сути, какая-никакая торговля осталась у Англии только со Швецией, и эти 25 000 лоадов на 98 процентов – шведские.Во сколько обходился Британии этот ежегодный экспорт древесины?В 1801 году экспорт древесины для флота в денежном выражении достигал 682 000 фунтов стерлингов, и это было 2,14 % от всей стоимости импорта. В 1810 году сумма возросла до 808 000 фунтов стерлингов и составила 2,06 % от общей стоимости импорта.Отдельно стоит упомянуть и мачтовое дерево, чей экспорт возрос с 4 472 бревна в 1803 году, до 23 053 бревен в 1811 году, в последней цифре 3 319 мачт вывезены из Балтики, остальное – Канада.Смола тогда делилась на белую (white stuff) и черную (black stuff). Белая смола представляла собой смесь китового жира, сосновой смолы и серы. Смолу нагревали до кипения, туда добавляли китовый жир и серу. В результате получалась эффективная шпаклевка, которая к тому же защищала от червей-древоточцев (собственно, для этого серу и добавляли).Но к 1770-м годам китов в Северной Балтике и у побережья Норвегии повывели и стали делать черную смолу – по сути, это была смесь сосновой смолы и дегтя.К началу XVIII века самой качественной смолой в Англии считали шведскую. Британцы и так и сяк пытались отвязаться от зависимости в шведской смоле, пробовали заводить смоляные производства в Тринадцати колониях, но раз за разом возвращались на шведский рынок, ибо качественнее материала найти не могли.Но в 1703 году шведская Stockholm Tar Company отказалась от поставок смолы, а как раз в этот момент Англия и Франция сошлись в войне за Испанское наследство, и Адмиралтейство посчитало, что это создает угрозу безопасности Англии. Поэтому в последующие 4 года было налажено производство смолы в Американских колониях, которое во многом смогло закрыть потребность. Однако качество американской смолы не выдерживало критики, поэтому вскоре американская смола была замещена датско-норвежской и российской.В среднем стоимость импорта смолы и дегтя составляла примерно 84 000 фунтов, кроме как раз 1703 года, когда смолы смогли закупить на смешные 260 фунтов.Пенька для Роял Неви была критически важным ресурсом, поскольку из нее делались канаты. До XVIII века, вернее – до 1714 года пенька закупалась в Швеции, однако после запрета шведского короля Карла XII на торговлю с Англией, британцы закупили пробную партию пеньки в России, и она оказалась гораздо лучше по качеству. Именно поэтому почти 90 % пеньки на британском флоте были российского происхождения. Небольшие закупки также делались в Германии и Польше.Так, например, в 1806 году 86 % пеньки в Англию было ввезено из России, 10 процентов – из Пруссии, и 6 % из Польши. Попытки закупать пеньку в Испании, Франции, колониях только укрепили британцев во мнении, что альтернативы русской пеньке нет – канат из русской пеньки служил в тропиках до 3 лет, в северных широтах – 5 лет. Канат из французской или испанской пеньки в Карибском море выходил из строя через год, в северных широтах – через два года.Ну а в 1807 году, после присоединения России к Континентальной блокаде, в Англии начались большие сложности. Если в 1807 году в русских портах было закуплено пеньки на 639 507 фунтов стерлингов, то в 1808 – лишь на примерно 200 тыс. фунтов стерлингов.Проблема была довольно острой, но, к счастью для англичан, их склады на тот момент были забиты пенькой, и они смогли достаточно спокойно искать альтернативы русскому товару, либо надеяться на то, что через какое-то время ситуация улучшится. Она и изменилась к 1810 году, когда Россия в обход Континентальной блокады начала отгружать пеньку в Англию.Что касается стоимости.В 1801 году Британия закупала пеньки на 636 000 фунтов стерлингов или 2 % стоимости всего импорта. В 1810 году траты возросли до 752 000 фунтов стерлингов, что составило 1,91 % всего импорта.Как все понимают, порох был критически важен для военно-морского флота.Что такое черный порох того времени?Это селитра, древесный уголь и сера, смешанный в пропорции 75 %, 15 % и 10 %. К середине XVIII века основным поставщиком селитры для Британии служила Индия, серу закупали в австрийских провинциях Италии, ну а древесный уголь был свой, доморощенный, английский.Однако вот проблема – погода в Англии промозглая, дождливая, древесный уголь создавался обычным горением дерева, поэтому получался не лучшего качества, что привело англичан в 1760-х к значительным трудностям в производстве пороха. Дело во многом решили просто – фабрики по производству пороха были вынесены в Индию. Те же, что остались в Англии, вполне себе обеспечивали порохом островную армию и часть малых кораблей флота.Основные закупки железа для нужд флота еще с XVII века производились в Швеции. В XVIII веке к экспортерам железа присоединились Испания, Россия и американские колонии.К концу XVIII века закупки железа в России возросли, поскольку русское железо, хотя и менее качественное, было почти в 6 раз дешевле шведского. Россия вышла на второе место по экспорту железа в Англию после Швеции.Шведы поставляли на экспорт железо в прутках. Русские – в чушках. Лишь с 1780-х Россия также начинает поставлять прутковое железо, но даже второй сорт шведского железа считался в Англии более качественным, чем железо любой другой страны.На 1801 год стоимость экспорта железа составляла 331 000 фунтов стерлингов или 1,04 % всего экспорта. В 1810 году стоимость понизилась до 197 000 фунтов стерлингов или до 0,5 % всего экспорта.Почему это произошло?Дело в том, что в самой Англии железных руд очень много. Но вот с древесиной и древесным углем, как мы с вами помним, были большие сложности. Англичане еще с начала XVIII века пробовали заменить древесный уголь на каменный, благо месторождений последнего у них очень много. Но каменный уголь не давал такого ровного горения, как древесный, и железо получалось даже хуже российского и американского.Лишь в 1760-х годах была отработана технология выработки кокса из каменного угля, и к 1780-м английская черная металлургия наконец-то начала давать какие-то значимые объемы. Ну а к 1810 Англия вполне себе постепенно замещала экспорт чужого железа своим.Тем не менее закупки иностранного железа не прерывались, поскольку британцы реэкспортировали железо в свои и чужие колонии (прежде всего – в Испанскую Америку). Именно поэтому, согласно статистике шведской компании Jernkontoret, экспорт железа в Англию возрос с 1806 года (224 000 тонн) к 1823 году (455 000 тонн) почти в два раза.Понятное дело, что мы не упомянули еще много товаров, которые вполне можно было бы рассмотреть. Например, после 1780 года и ввода в английском флоте обшивки кораблей медными листами особую роль начал играть и экспорт меди, которую в результате британцы возили из Швеции и Норвегии.Но уже даже вышеизложенное показывает, с какими трудностями столкнулась Британская империя, строя первый по силе флот, и в то же время – как Адмиралтейство и правительство смогли успешно решить проблемы поставок для флота и строительства кораблей, по сути, из иностранных ресурсов.