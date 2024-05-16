Мы передали Украине данные. Их получило руководство страны. И мы ожидали, что после наших предупреждений атака русских на двух участках силами до 5 тыс. и 10 тыс. человек будет быстро отражена украинскими войсками. Но оборонительные линии Украины на этих направлениях были очень малыми или вовсе отсутствовали. Под Волчанском никаких линий обороны и минных полей вообще не было.

Западные страны теперь пытаются оправдаться за то, что при многомиллиардной выделяемой Украине военной помощи ВСУ продолжают терять территории. Вопросов со стороны западной общественности в этом плане становится всё больше, особенно на фоне потери украинскими войсками территорий харьковского приграничья в течение нескольких суток.Оправдаться в этом плане решил Лондон. Сегодня в издании The Guardian вышел материал, в котором утверждается, что британская разведка «предупреждала Украину о готовящемся российском наступлении на Харьковском направлении, но ВСУ не подготовились».The Guardian со ссылкой на сотрудника британской разведки:В материале говорится, что у британских специалистов после случившегося на севере Харьковской области возникают вопросы, «способен ли Киев защитить себя».Напомним, что ранее и в американской администрации заявили, что «почувствовали подготовку ВС РФ к наступлению на Харьков и предупредили украинскую сторону».То есть, и США, и Британия уже пытаются переложить ответственность в этом плане на украинское командование. Наибольшее число претензий – по поводу отсутствия линий обороны. А вот на Украине сегодня заявили, что такие претензии – «российская пропаганда». Выходит «российскую пропаганду» транслирует уже и официальный Лондон, или всё-таки в Киеве пытаются снова лгать рядовым гражданам и западным спонспорам?