Британская разведка: Мы передавали Украине данные о подготовке русских к наступлению в Харьковской области, но ВСУ не подготовились

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Британская разведка: Мы передавали Украине данные о подготовке русских к наступлению в Харьковской области, но ВСУ не подготовились

Западные страны теперь пытаются оправдаться за то, что при многомиллиардной выделяемой Украине военной помощи ВСУ продолжают терять территории. Вопросов со стороны западной общественности в этом плане становится всё больше, особенно на фоне потери украинскими войсками территорий харьковского приграничья в течение нескольких суток.

Оправдаться в этом плане решил Лондон. Сегодня в издании The Guardian вышел материал, в котором утверждается, что британская разведка «предупреждала Украину о готовящемся российском наступлении на Харьковском направлении, но ВСУ не подготовились».
The Guardian со ссылкой на сотрудника британской разведки:



Мы передали Украине данные. Их получило руководство страны. И мы ожидали, что после наших предупреждений атака русских на двух участках силами до 5 тыс. и 10 тыс. человек будет быстро отражена украинскими войсками. Но оборонительные линии Украины на этих направлениях были очень малыми или вовсе отсутствовали. Под Волчанском никаких линий обороны и минных полей вообще не было.

В материале говорится, что у британских специалистов после случившегося на севере Харьковской области возникают вопросы, «способен ли Киев защитить себя».

Напомним, что ранее и в американской администрации заявили, что «почувствовали подготовку ВС РФ к наступлению на Харьков и предупредили украинскую сторону».

То есть, и США, и Британия уже пытаются переложить ответственность в этом плане на украинское командование. Наибольшее число претензий – по поводу отсутствия линий обороны. А вот на Украине сегодня заявили, что такие претензии – «российская пропаганда». Выходит «российскую пропаганду» транслирует уже и официальный Лондон, или всё-таки в Киеве пытаются снова лгать рядовым гражданам и западным спонспорам?
6 комментариев
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  1. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +4
    Сегодня, 21:08
    Мы передали Украине данные ... мы ожидали, что после наших предупреждений атака русских ... будет быстро отражена украинскими войсками. Но оборонительные линии Украины на этих направлениях были очень малыми или вовсе отсутствовали

    Британская разведка знала всё о русском наступлении, но понятия не имела об украинской обороне. Что-то здесь не сходится.
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 21:36
      Не сходится другое
      силами до 5 тыс. и 10 тыс. человек

      Что , полторы МСД по штатам СССР должны Харьков взять ? Хм...
  2. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 21:14
    2100г раскроют архив - причина потери мальвин-не соблюли заветы тетчер о поддержке бразилии и противодействии парагвая. Или др хаеть о балансе сил в лат ам.

    Россия О харкове-имею желание, но не имею возможности.
    О львове - не имеет возможности все сбежать на запад, но имеют желание быть бандеровцами на окраине
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 21:21
    В материале говорится, что у британских специалистов после случившегося на севере Харьковской области возникают вопросы, «способен ли Киев защитить себя».

    Как тут не вспомнить историю про Зоркого Глаза и четвëртую отсутствующую стену... request
  4. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 21:31
    Оправдаться в этом плане решил Лондон. Сегодня в издании The Guardian вышел материал, в котором утверждается, что британская разведка «предупреждала Украину о готовящемся российском наступлении на Харьковском направлении, но ВСУ не подготовились».

    Предупреждать - это не воевать! А кто должен воевать, очень любит воровать!
  5. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Сегодня, 21:38
    Позиция Киева: "Вывсёврёти, перемога не за горами, только дайте грОшей бохато!"