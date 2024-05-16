Появляются сообщения об освобождении ВС РФ Нетайлово и отступлении ВСУ к Карловке

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Появляются сообщения об освобождении ВС РФ Нетайлово и отступлении ВСУ к Карловке

Поступают сообщения о том, что российская армия освободила село Нетайлово. Это последний населённый пункт между Донецком и Карловским водохранилищем.

Бои в Нетайлово начались после полного освобождения нашими войсками села Первомайского. Войдя в Нетайлово, ВС РФ начали теснить противника к берегу упомянутого водохранилища. К середине недели ВСУ потеряли контроль над более чем 85% территории населённого пункта.



Сегодня вооружённым силам Украины на западе Нетайлово было нанесено значительное огневое поражение. В результате успешных российских наступательных действий ВСУ потеряли контроль над селом, с потерями в личном составе и технике отступив вдоль дороги E50 в сторону Карловки.



На данный момент проводится зачистка западных окраин Нетайлово, где остаются недобитые боевики. Сообщается о том, что несколько украинских военнослужащих были взяты в плен.

Одновременно с этим наши войска подходят к северо-восточному побережью Карловского водохранилища - в район населённого пункта Яснобродовка со стороны ранее освобождённого села Уманское.

Важно отметить тот факт, что южнее и юго-восточнее Нетайлово у противника нет мощных оборонительных рубежей, а потому ВС РФ вполне могут двигаться дальше - как минимум до линии населённых пунктов Галицыновка - Желанное (1-е и 2-е) - Зоряное - Александрополь.


Даже если выход будет совершён частично, то это означает котёл для группировки противника в районе города Красногоровка.
5 комментариев
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  1. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +7
    Сегодня, 21:46
    Российская армия продолжает продвигаться вперед, и в этом мае с большей интенсивностью, освобождая больше км2, чем в предыдущие месяцы.
  2. Saler Звание
    Saler
    +9
    Сегодня, 21:49
    Слава российскому солдату!
    Толи еще будет!
    Наступление продолжается! good
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +5
    Сегодня, 22:13
    редакция!!!!
    не знаю как вас еще просить, давайте наконец привязки к мелкомасштабным картам
    ну чесслово задолбало по каждой вашей статьей рыться в яндекс картах, а если еще учесть, что у всех этих деревушек есть по две три тезки в России, то вообще гемор жутчайший
    уважайте пожалуйста своих читателей
  4. Ясная Звание
    Ясная
    +2
    Сегодня, 22:52
    Даже если выход будет совершён частично, то это означает котёл для группировки противника в районе города Красногоровка.

    Давно пора котёл замутить, то хрювсушники научились из них выпрыгивать, как карась с мелкой посуды.
  5. iljael Звание
    iljael
    0
    Сегодня, 23:18
    Первые бои в карловке 2014 год , первая кровь на Донецком ,скольких людей уже нет , можно сказать целое поколение на фронте сменилось.