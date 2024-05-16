Натовский генерал Каволи: У армии России нет навыков для превращения любого прорыва в стратегическое преимущество

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Натовский генерал Каволи: У армии России нет навыков для превращения любого прорыва в стратегическое преимущество

Командующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи провёл брифинг, основная часть которого была посвящена событиям в Харьковской области. По словам натовского генерала, российские войска «имеют на Харьковском направлении ограниченный успех».

Каволи:



Русские не имеют того количества сил, которые им необходимы для стратегического прорыва. Также у российской армии нет навыков, чтобы использовать любой прорыв для получения стратегического преимущества.

Как далее заявил г-н Каволи, российские войска способны добиваться «лишь локального успеха, что и было сделано под Харьковом».

Генерал Каволи:

Я считаю, что ВСУ удастся удержать оборону по фронту. Мы находимся в постоянном взаимодействии с украинскими войсками.

Говорил бы генерал уже проще: «мы командуем украинскими войсками и натовскими военными, которые под видом добровольцев воюют, в том числе, на севере Харьковской области». Не сказал… Но и так понятно, что именно таким образом дела и обстоят.

Напомним, что примерно в то же самое время брифинг провёл пресс-секретарь Госдепа США Патель, заявив, что положение украинской армии «невероятно отчаянное». У Пателя той уверенности в ВСУ, которая есть у Каволи, судя по всему, нет.

На этом фоне поступают сообщения о том, что бои переместились в центральную часть Волчанска.
32 комментария
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  1. lukash66 Звание
    lukash66
    +18
    Сегодня, 21:57
    А у наты несомненно есть. Мы уже видели это во время контрнахрюка. Угрохать столько зольдатен и техники за три месяца это конечно апофеоз военного искусства.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +4
      Сегодня, 22:11
      Также у российской армии нет навыков, чтобы использовать любой прорыв для получения стратегического преимущества.

      по планам укрорейха Работино должно было быть взато как у наты - за 2-3 дня lol laughing
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +8
        Сегодня, 22:29
        у российской армии нет навыков, чтобы использовать любой прорыв для получения стратегического преимущества.

        Нет, так будут. Это дело - наживное!
        1. alex-defensor Звание
          alex-defensor
          +6
          Сегодня, 22:55
          Натовский генерал Каволи: У армии России нет навыков для превращения любого прорыва в стратегическое преимущество

          А у кого-то в условиях современной сверхинтенсивной войны они есть?
          У России, как раз сейчас, самый большой опыт, который только может быть.
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 23:36
      Под "навыками" он подразумевает четкое и быстрое взаимодействие разведки /спутники, беспилотники, РЭР, .../ с аналитиками, логистами /командные центры НАТО/ и руководством на местах /через системы управления боем/. Это позволяет выявлять слабые места, планировать огневое поражение и наступательные действия в реальном времени. Кто то может с уверенностью сказать, что мы в этом хотя бы не отстаем от НАТО? -А то, что под Работино враг обломал все свои зубы, но так и не смог прогрызть нашу оборону -заслуга Российских солдат, которые с плохой связью, ограниченным снабжением и под непрерывным огнем противника сумели выстоять и победить!
  2. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +1
    Сегодня, 21:58
    Ой! Конечно у этого госпадина есть такой опыт! )))
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +11
      Сегодня, 22:30
      Они только с "папуасами" хорошо воевать могут. А чуть противник покрепче - сливаются. Их и в 45-м немцы скинули бы в Ламанш, если бы наши не организовали внеочередное наступление. Даже маленький Вьетнам выстоял и победил этих выскочек.
      1. Деревенский я...... Звание
        Деревенский я......
        +2
        Сегодня, 22:44
        Хи, так они прежде, чем высадиться на берега Франции, провели учения на побережье Англии под названием "Тигр", так перебили уйму своих солдатиков, что то около 1000 чел., и это только учения....
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +5
      Сегодня, 22:33
      Каволи, командующий НАТО:
      Русские не имеют того количества сил, которые им необходимы для стратегического прорыва.

      Каволи, я правильно поняла, что про "успешно" вами спланированный украинский контр-хрю-хрю-наступ вопросов больше нет? lol
    3. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 23:24
      Ой! Конечно у этого госпадина есть такой опыт! )))

      Смысл сказанного в другом. Между строк можно читать, что НАТОвская разведка провела анализ ситуации на фоне задействованных сил с нашей стороны и пришла к выводу, что стратегически значимого прорыва на этом участке не будет, в виду отсутствия у наших "северных" необходимых для этого сил и резервов.
      Можно было прямо об этом сказать, но важнее было "всенародно" принизить наши тактические успехи. Именно тактические, а не стратегические.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:58
    НАТО хочет ввязываться по самые " помидоры" на Украине?Нацики даже не мечтайте,это словесный понос НАТО.
  4. Arisaka Звание
    Arisaka
    +6
    Сегодня, 22:04
    Это из серии "Эстония знает, как победить Россию за 2 недели".
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +5
      Сегодня, 22:36
      Цитата: Arisaka
      Это из серии "Эстония знает, как победить Россию за 2 недели".

      Конечно знает, но никому не скажет! no
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +4
    Сегодня, 22:08
    Командующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи провёл брифинг, основная часть которого была посвящена событиям в Харьковской области.
    Чтобы целый командующий силами НАТО давал интервью из-за Харьковской области ?! laughing С
    Интервью свидетельствует о том что ВСУ в очень критическом положении в вышеуказанной области. А сам брифинг Каволи больше ориентирован на обывателей стран ЕС которые поддерживают киевский режим с тем чтобы успокоить их на официальном уровне во избежании новостей ряда СМИ особенно основных стран ЕС. Особенно на фоне покушения на Фицо и дестабилизацией обстановки в Словакии с целью отвлечения внимания от Украины.
  6. kventinasd Звание
    kventinasd
    +7
    Сегодня, 22:08
    Натовский генерал Каволи: У армии России нет навыков для превращения любого прорыва в стратегическое преимущество

    Уж чья бы корова мычала. Весь мир видел навыки стратегического бегства американской армии из Афганистана.
  7. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    0
    Сегодня, 22:10
    А этот хрен с горы боевой генерал? Или генерал - паркетник?
    1. Bogalex Звание
      Bogalex
      0
      Сегодня, 22:55
      Судя по наградам - вполне боевой. Помимо прочего отмечен Бронзовой звездой - это награда вручается только за личную храбрость на поле боя
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        0
        Сегодня, 23:13
        Цитата: Bogalex
        это награда вручается только за личную храбрость на поле боя

        Теоретически. Практически бывает всякое.
        1. Bogalex Звание
          Bogalex
          0
          Сегодня, 23:23
          Таким нехитрым приёмом можно поставить под сомнение награду абсолютно любого человека.
          Я не изучал биографию Каволи и не собираюсь тратить на это время - он мне не интересен.
          Но ответ на вопрос паркетный ли он генерал или боевой его планки дают однозначный - Бронзовую звезду и Боевой пехотный знак в коридорах Пентагона получить нельзя по определению.
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 22:10
    Эта кожаная говорящая голова бредит наяву.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 22:38
      Цитата: убей фашиста
      Эта кожаная говорящая голова бредит наяву.

      Так он для иди.отов это и говорит. yes
      1. убей фашиста Звание
        убей фашиста
        +2
        Сегодня, 22:51
        Начинаю верить утверждению, что у 90% населения европы отсутствует критическое мышление - пипл хавает, что ему навалят.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +2
          Сегодня, 22:54
          Цитата: убей фашиста
          Начинаю верить утверждению, что у 90% населения европы отсутствует критическое мышление - пипл хавает, что ему навалят.

          Для этого их и дибилизируют типа болонскими ЕГЭ...
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 22:15
    ну блин, а у натовцев прям величайший опыт!!!
    вы вообще когда последний раз воевали с равным противником?
    в 45?
    так помнится огребали вы тогда не хило
    так, что сидите тихо и не отсвечивайте
    1. gsev Звание
      gsev
      -2
      Сегодня, 22:28
      Цитата: Василенко Владимир
      вы вообще когда последний раз воевали с равным противником?

      После 1945 года в Корее, Индокитае и Афганистане странам НАТО противостоял более сильный противник.
  10. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +4
    Сегодня, 22:25
    У наших свои резоны не наступать сломя голову. В первую очередь это логистика. Снабжать российскую армию далеко на западе неудобно. А еще нужно учесть наличие большого количества осведомителей среди местного населения, которое будет сливать координаты размещения войск. Так что наши делают свое дело так как считают нужным - молотят врага там где удобно и с минимальными потерями.
    А нациков если в бою не извести, то потом с ними намучаешься. Начнут в партизан играть.
  11. Igor1915 Звание
    Igor1915
    0
    Сегодня, 22:46
    Кроме умения нужны ещё и средства, как я понимаю их то точно нет. + Стратегия кремля - это удушение без больших потерь со своей стороны+ общая урбанизация ТВД и большое количество гражданских которых ВВП так же не собирается пускать в расход. Как соблюдая все перечисленное ( да ещё при полных разведданных у противника ) совершать прорывы ?
  12. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Сегодня, 22:48
    О чём вообще этот лысый кретин говорит, очень похоже на то что он сам себя пытается успокоить и выдать желаемое за действительное.
  13. hermit Звание
    hermit
    +1
    Сегодня, 22:54
    Есть или нет - будущее покажет.
  14. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +1
    Сегодня, 23:15
    Матрасники спобны воевать только с тем противником, который их заведомо слабее, если противник равносилен америкосам - они предпочитают уклониться от боя.
  15. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 23:31
    НАТО бездыри. Россия всегда забирала своё, не мытьём, так катаньем так было всегда. Надеюсь так и останется, не смотря на разделение русских алкашом. На троих её даёшь!
  16. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Сегодня, 23:39
    А может дело в том, что российское командование выбрала другую стратегию? Чем устраивать грандиозные наступления с аналогичными потерями, проще хлопцев утилизировать локально, сберегая своих солдат?