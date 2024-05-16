Натовский генерал Каволи: У армии России нет навыков для превращения любого прорыва в стратегическое преимущество

Русские не имеют того количества сил, которые им необходимы для стратегического прорыва. Также у российской армии нет навыков, чтобы использовать любой прорыв для получения стратегического преимущества.

Я считаю, что ВСУ удастся удержать оборону по фронту. Мы находимся в постоянном взаимодействии с украинскими войсками.

Командующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи провёл брифинг, основная часть которого была посвящена событиям в Харьковской области. По словам натовского генерала, российские войска «имеют на Харьковском направлении ограниченный успех».Каволи:Как далее заявил г-н Каволи, российские войска способны добиваться «лишь локального успеха, что и было сделано под Харьковом».Генерал Каволи:Говорил бы генерал уже проще: «мы командуем украинскими войсками и натовскими военными, которые под видом добровольцев воюют, в том числе, на севере Харьковской области». Не сказал… Но и так понятно, что именно таким образом дела и обстоят.Напомним, что примерно в то же самое время брифинг провёл пресс-секретарь Госдепа США Патель, заявив, что положение украинской армии «невероятно отчаянное». У Пателя той уверенности в ВСУ, которая есть у Каволи, судя по всему, нет.На этом фоне поступают сообщения о том, что бои переместились в центральную часть Волчанска.