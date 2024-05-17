В-2 Spirit станет духом свалки
Военно-воздушные силы США решили не ремонтировать бомбардировщик B-2 Spirit, попавший в аварию, из-за связанных с этим затрат и сложностей. Речь идет о происшествии 10 декабря 2022 года, когда B-2, приписанный к 509-му бомбардировочному авиакрылу ВВС США, совершил аварийную посадку на авиабазе «Уайтмен». Инцидент произошёл во время учений «Spirit Vigilance 22». Бомбардировщик «столкнулся с неисправностью в полёте», причем столкнулся так увесисто, что практически упал на взлетно-посадочную полосу и там загорелся.
Фото и видео отсутствуют. Там вообще история мутная получилась. ВВС США обещали «все рассказать», но черта с два! Все, что мы знаем, В-2 «совершил аварийную посадку, никто не пострадал». Вот только после этой «удачной» аварийной посадки неделю пришлось ремонтировать взлетную полосу. Да чтоб они всегда так садились…
Ну и 16 декабря полёты бомбардировщиков B-2 Spirit ВВС США были приостановлены. Видимо, хорошо тот «Дух» столкнулся с проблемой.
И вот теперь его не станут ремонтировать. Дорого. А что значит «дорого» для самолета, который обошелся казне в 2 140 000 000 долларов?
Если посмотреть назад, то в феврале 2010 года ещё один В-2 (бортовой номер 88-0332, имя Spirit of Washington) пострадал в результате возгорания в моторном отсеке при запуске двигателей на авиабазе Андерсен. Просто пожар в моторном отсеке отправил самолет в ремонт на 4 года и стоило это все больше 100 миллионов долларов. И это просто пожар.
А тут у нас нечто иное, самолет так приложили о полосу, что она в ремонт пошла раньше самолета, чтобы другие могли летать.
И в итоге, через полтора года дебатов решили, что ремонтировать не стоит…
Но тут, конечно, есть нюанс. Новость об отправке в утиль одного из драгоценных без преувеличения B-2 появилась в то время, когда ВВС продолжают двигаться к принятию на вооружение своих новых бомбардировщиков-невидимок B-21 Raider в качестве замены существующих B-2, а также сверхзвуковых бомбардировщиков B-1.
Видимо, результаты испытаний В-21 настолько окрыляют, что в командовании ВВС США уже списали в уме все бомберы (ну кроме В-52, это святое) в пользу нового самолета. Это, конечно, вызывает двоякие ощущения, потому что В-21 еще не били о взлетку и после этого восстанавливать не пробовали. И неизвестно еще, что будет на выходе в такой ситуации.
Но решение принято, а подробности о нем ВВС должны официально разместить где-то в следующем году или около того. Но и так решение было включено в ежегодный отчет о структуре вооруженных сил, который Пентагон опубликовал в апреле этого года. Известный журнал Aviation Week одним из первых сообщил об этом событии.
Таким образом, по факту у ВВС США остается ещё 19 бомбардировщиков В-2.
Двадцатый B-2 «…будет выведен из эксплуатации в 2025 финансовом году из-за наземной аварии и полученных повреждений, которые, как предполагается, нерентабельны в ремонте». Это из отчета Пентагона, тут стоит напомнить, что 2025-й финансовый год в США начинается 1 октября 2024 года.
К сожалению, в отчете не приводится никаких дополнительных подробностей об аварии, прогнозируемых затратах на ремонт самолета, участвовавшего в инциденте, и о мотивах принятия решений ВВС по этому вопросу. Также неясно, что физически произойдет с тем, что осталось от бомбардировщика. Грубо говоря, пойдет он на запчасти (секретные и охраняемые) либо его полностью превратят в фарш.
Что-то прогнозировать сложно, потому что все в плане информации о происшествии неплохо так набрали в рот «Кока-Колы», как это обычно бывает в США, стране, где не бывает тайн от демократии. Но – не в этот раз.
Здесь стоит крепко задуматься. Даже не нам, нам как раз почти все равно, но понимание того, что В-2 – «не торт» приходит само собой, и тут даже аргументация особо не нужна.
Компания Northrop Grumman строила все эти бомбардировщики числом 21 на заводе №42, начиная с 1980 года. А с 1984 года в серию пошел наш Ту-160, выпущенный в количестве 28 самолетов (прототипы не считаем). Но в строй Ту-160 встал на 10 лет раньше, чем американец – в 1987 году. Со всеми вытекающими последствиями в плане эксплуатации.
И за официальные 37 лет в авариях и катастрофах было потеряно 2 самолета. За 27 лет службы В-2 тоже потеряно 2 бомбардировщика. В целом, конечно, неплохо, но за 10 лет, простите, еще столько наколотить можно…
Конечно, американцы тут же заговорили о том, что В-2 – крайне сложный во всех отношениях самолет. Тут можно и нужно согласиться, потому что форты, материалы, покрытия, все, что дает ту самую малозаметность – все весьма сложно и стоит очень дорого. Недаром, что за бюджет одного «голого» В-2 можно легко построить четыре Ту-160, в котором на малозаметность плюнули изначально.
Однако не только в малозаметности и дороговизне постройки кроется персональный дьявол В-2. Да, «Духи» являются чрезвычайно сложными самолетами, и требует огромных затрат на ежедневное обслуживание. Как и в случае со многими самолетами-невидимками, даже относительно незначительные происшествия часто являются очень дорогостоящими и сложными делами.
Ремонт B-2, участвовавшего в более ранней аварии 2021 года по официальным заявлениям составил более 10 миллионов долларов, но, вероятно, в действительности сумма намного выше. Пожар В-2 в Андерсене на Гуаме в 2010 году обошелся в 105 миллионов долларов, но это также включало в себя стоимость планового капитального ремонта этого самолета, который был выполнен одновременно с ремонтом. Вроде как пошел в баню, заодно и помылся.
Но тут еще и вопрос временного фактора незаметно так подкрался. Уже замечено, что на ремонты В-2 уходят не месяцы – годы! B-2, участвовавший в аварии 2021 года, до сих пор находится на заводе №42. Знаете, три года, чтобы бомбардировщик, пострадавший от пожара на Гуаме, снова начал летать – это как бы перебор. Даже с оглядкой на сложность, в конце концов, он же не до остова там выгорел?
И вот – новая надежда. Будущая замена B-2, B-21 Raider, в настоящее время находится в низкосерийном производстве, и ожидается, что новые бомбардировщики-невидимки начнут поступать на вооружение где-то в конце 2020-х годов. Первый предсерийный B-21 совершил свой первый полет в ноябре 2023 года и в настоящее время проходит первоначальные летные испытания.
«Низкосерийное производство» - в переводе на наш язык это ручная сборка не в условиях конвейера. То есть, собирать будут первую партию спокойно, не спеша, возможно даже с надлежащим качеством.
«На сегодняшний день есть хороший прогресс. Мы считаем, что мы на правильном пути», — заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантер членам сенатского комитета по вооруженным силам. «Я с нетерпением жду возможности поговорить с вами, когда мы сможем вернуться с данными об этих усилиях и сообщить вам, на каком этапе мы находимся».
То есть, с одной стороны, В-21 нужен уже сегодня, но спешить с ним пока никто не собирается. Это правильный подход, это лучше, чем сперва наклепать, а потом ломать головы, как переделать или заставить нормально летать.
Стоит отметить, что у небольшого, но дорогого флота B-2 впереди еще много лет службы, и что бомбардировщики все еще настроены на модернизацию и дополнительные возможности, прежде чем они будут окончательно выведены из эксплуатации. В-21 завтра на аэродромы садиться не будут, так что основную нагрузку в плане роли стратегического бомбардировщика нести В-2, и от этого никуда не денешься.
С модернизациями, правда, которые стоят отнюдь не центы, а полновесные доллары, скорее всего, придется решать отдельно. Боливар может не потянуть двоих, то есть, и серийное производство В-21, и модернизации В-2.
И здесь весь вопрос исключительно в том времени, которое производители затратят на подготовку и освоение серийного выпуска В-21. Если это произойдет так быстро, что к рубежу 2030-35 годов В-21 пойдут уже в полноценную серию, тогда не будет никакого смысла в модернизациях В-2. И «Духи» начнут обживать те самые полигоны хранения старых самолетов, которые очень напоминают свалки.
И это нормально, потому что в принципе, В-2 свою задачу выполнил: досыта накормил и напоил определенное количество людей, причастных к его появлению, как говорится, «мавр сделал свое дело».
Боевое применение В-2 было, но… Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия.
Достаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы о возможностях самолета и совершенно ни о чем в плане применения бомбардировщика против армий, располагающих современным ПВО и ВВС. Не исключено, что как раз американские военные все просчитали и потому не сильно-то и держаться за В-2. В отличие от того же В-52, срок службы которого продолжают продлевать.
В общем – врач сказал «в морг» - значит, в морг.
Ценность В-2 показана всем достаточно четко, ждем успехов американских авиастроителей на ниве замены В-2 на В-21. Очень интересно, что и как у них получится.
Конечно, отказ от восстановления одного разбитого самолета из 20 – это немного. Но это уже создает понимание того, что В-2 вышел очень мягко говоря, дорогим, а главное – неремонтопригодным. И вот это намного важнее, потому что стратегически бомбардировщик, где ремонт после пожара двигателя занимает три с половиной года – это весьма сомнительное вооружение.
С другой стороны, а кто сказал, что тоже «невидимый» В-21 будет в этом плане лучше?
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