Важные итоги саммита Россия-Китай

«Вместе с Китаем, на плечах Китая и за счёт Китая.»

«Мы с Президентом Путиным едины в том, что нам удалось выработать новую модель развития отношений между крупными и соседними государствами.»

- придерживаться обоюдного выигрыша для формирования новой архитектоники взаимовыгодного сотрудничества;



- придерживаться многовековой дружбы и передавать факел этой дружбы из поколения в поколение;



- продвигать политическое урегулирование проблем горячих точек ради правды и справедливости;



- в духе стратегического взаимодействия продвигать развитие глобального управления в верном русле. Китай и Россия твердо отстаивают ооноцентричную международную систему и основанный на международном праве миропорядок, тесно координируют позиции.

«Стороны вновь заявляют, что неизменно рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, последовательно придерживаются принципов взаимного уважения, равенства, сотрудничества и общего выигрыша.



Как независимые центры формирующегося многополярного мира Россия и Китай будут в полной мере использовать потенциал двусторонних отношений в целях равноправного и упорядоченного продвижения этого процесса и демократизации международных отношений.»

«Китай готов работать с арабскими странами над построением китайско-арабского сообщества единой судьбы на более высоком уровне.»

«для разрешения военного конфликта на Украине необходимо создать новую сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности.»