В ночь на 17 мая российские войска нанесли серию ударов по объектам киевского режима. Несколько взрывов прогремели в Харькове и Харьковской области. Информацию о прилётах по объектам подтвердил киевский ставленник Синегубов, которого на самой Украине продолжают обвинять в том, что он как минимум не проконтролировал ход возведения оборонительных сооружений на севере Харьковской области. Как рефлексируют по этому поводу британские СМИ, ссылающиеся на разведку, «в районе Волчанска не было даже минных полей, в связи с чем у специалистов возникли вопросы, сможет ли себя защитить Киев».Прилёты зафиксированы на объектах в южной и юго-западной частях Харькова – в Основянском и Новобаварском районах (переименованный Краснозаводский и Октябрьский соответственно). Из прежнего названия района уже понятно, что это промышленная часть Харькова.Также несколько взрывов прогремели в западной части города – в Холодногорском районе (переименованный Ленинский).Поражены пункты размещения личного состава – из резерва, который собирались перебросить в сторону села Липцы и Волчанска, где продвигается российская армия.Взрывы гремели и на других территориях, пока ещё подконтрольных киевскому режиму. Громко было, как стало известно, в Полтаве. Там огневое поражение нанесено зенитному ракетному комплексу.Удары были нанесены по объектам в Винницкой области. Поражен командный пункт, инфраструктурные объекты, использовавшиеся в военных целях.Прилёты «Гераней» пришлись и по объектам киевского режима в Одессе и области. По некоторым данным, нанесение ударов ещё не завершилось.

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