В ночь на 17 мая нанесены множественные удары по целям в Харькове, Полтаве, Виннице, Одессе

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В ночь на 17 мая нанесены множественные удары по целям в Харькове, Полтаве, Виннице, Одессе

В ночь на 17 мая российские войска нанесли серию ударов по объектам киевского режима. Несколько взрывов прогремели в Харькове и Харьковской области. Информацию о прилётах по объектам подтвердил киевский ставленник Синегубов, которого на самой Украине продолжают обвинять в том, что он как минимум не проконтролировал ход возведения оборонительных сооружений на севере Харьковской области. Как рефлексируют по этому поводу британские СМИ, ссылающиеся на разведку, «в районе Волчанска не было даже минных полей, в связи с чем у специалистов возникли вопросы, сможет ли себя защитить Киев».

Прилёты зафиксированы на объектах в южной и юго-западной частях Харькова – в Основянском и Новобаварском районах (переименованный Краснозаводский и Октябрьский соответственно). Из прежнего названия района уже понятно, что это промышленная часть Харькова.



Также несколько взрывов прогремели в западной части города – в Холодногорском районе (переименованный Ленинский).
Поражены пункты размещения личного состава – из резерва, который собирались перебросить в сторону села Липцы и Волчанска, где продвигается российская армия.

Взрывы гремели и на других территориях, пока ещё подконтрольных киевскому режиму. Громко было, как стало известно, в Полтаве. Там огневое поражение нанесено зенитному ракетному комплексу.

Удары были нанесены по объектам в Винницкой области. Поражен командный пункт, инфраструктурные объекты, использовавшиеся в военных целях.

Прилёты «Гераней» пришлись и по объектам киевского режима в Одессе и области. По некоторым данным, нанесение ударов ещё не завершилось.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:07
    «В ночь на 17 мая нанесены множественные удары по целям в Харькове, Полтаве, Виннице, Одессе» —

    — Ночная смена,а утро будет "мудреней" ...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 06:14
      Прочитайте новости про Новороссийск и Севастополь.Видео есть в сети.Пол ночи без сна.По слухам с 3 ночи до пол 6 утра мощные взрывы буквально через каждые 3-5 минут.Били в том числе и по гражданским объектам.Сильно удивлюсь если после этого Зе останется жив,а Одессу не снесут под ноль.
      1. SergLv Звание
        SergLv
        0
        Сегодня, 06:47
        Привычное сообщение от МО РФ все ракеты поражены. А через двое суток фотографии поражений нашей техники.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 06:49
          Да там не по технике работали,а по стратегическим объектам.Не знаю насколько успешно.Надеюсь что нефтебазу в Новороссийске не снесли.
  2. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +2
    Сегодня, 06:14
    Был месяц май..в воздухе пахло цветущей черемухой к которой примешивался стойкий запах победы.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:18
    В ночь на 17 мая российские войска нанесли серию ударов по объектам киевского режима
    Ни дня продыха киевскому режиму, чтобы земля горела под ногами ВСУ.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 06:37
      hi!
      Цитата: rotmistr60
      Ни дня продыха киевскому режиму
      У меня всё чаще ощущение, что верхушке киевского режима все эти удары, положение на фронте, строительство линий обороны - всё уже надоело и как-то по фигу. Они только хотят напоследок рвануть ещё один кусок покрупнее и свалить, а там - пусть разбирается, кто хочет. По крайней мере, телодвижения того же Зе содержат всё меньше и меньше логики и смысла...