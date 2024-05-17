Космические войска ВКС РФ вывели на орбиту очередные спутники военного назначения

Российское Минобороны продолжает наращивать спутниковую группировку, очередной космический аппарат военного назначения выведен на орбиту расчетом космических войск ВКС РФ. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области 17 мая 2024 года в 0:21 по московскому времени, запуск, отделение ступеней и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Отмечается, что на борту был не один спутник, а несколько, все они военного назначения. Названия космических аппаратов и другие подробности также отсутствуют.— говорится в сообщении.Как отметили в Минобороны, за запуском наблюдали воспитанники суворовских и кадетских училищ Минобороны, их специально доставили на космодром.На данный момент спутники уже выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС РФ. Аппараты внесены в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Семнадцатого мая 2024 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя „Союз 2.1б“ с космическими аппаратами на борту

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