Часть новокаледонских сепаратистов заключила соглашение с Азербайджаном. Они совместно активно используют антиколониальную риторику, что во многом инспирировано Россией.

Россия и Азербайджан ведут совместную деятельность в Новой Каледонии как минимум несколько недель. Думаю, даже несколько месяцев.

Случилось то, что должно было случиться. Французские власти заявили, что «не исключают вмешательства России в события в Новой Каледонии»...Напомним, что власти Франции приняли решение наделить избирательным правом (избираться и быть избранным) некоренное население Новой Каледонии в том случае, если представители такого населения проживают на территории колонии не менее 10 лет. Коренные жители островов – канаки – выразили несогласие с таким решением, посчитав, что это ущемление их прав, однако Франция мнение местного населения попросту проигнорировала. Тогда канаки вышли на акции протеста, но против них силу применила полиция. Далее ситуация переросла в стычки, погромы и поджоги. Французский президент Макрон объявил о чрезвычайном положении, а премьер Атталь сообщил о вводе в Новую Каледонию войск «для восстановления конституционного строя и возврата к умиротворённости».Понимая, что сам факт заявлений о колониальной войне крайне не выгоден, официальный Париж решил использовать риторику с «рукой Москвы». По «логике» Парижа, «рука Москвы» настолько длинная, что дотянулась до тихоокеанской Новой Каледонии, население которой не превышает 280 тысяч человек. Причём «руку Москвы» увидели через… Азербайджан.Глава МВД Франции Ж.Дарманен:Видимо, в понимании Парижа, антиколониальную логику никому использовать нельзя.В материале Politico приводится заявление офицера разведки Франции:При этом в Париже ссылаются на то, что «некоторые сепаратисты» замечены на акциях протеста в футболках якобы с логотипом «Бакинской инициативной группы» и якобы в руках они держали флаги Азербайджана. На это в Нумеа (административном центре Новой Каледонии) заявили, что в Париже, видимо, не способны отличить флаг Новой Каледонии от флага Азербайджана.Флаг НК:Флаг Азербайджана:Какова при этом связь с Россией, в Париже сказать, конечно же, не могут, но нужно же, как говорится, вешать лапшу на уши о том, что и здесь «французская демократия» противостоит России.