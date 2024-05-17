Власти Франции заявили, что «не исключают влияния России и Азербайджана на события в Новой Каледонии»

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Власти Франции заявили, что «не исключают влияния России и Азербайджана на события в Новой Каледонии»

Случилось то, что должно было случиться. Французские власти заявили, что «не исключают вмешательства России в события в Новой Каледонии»...

Напомним, что власти Франции приняли решение наделить избирательным правом (избираться и быть избранным) некоренное население Новой Каледонии в том случае, если представители такого населения проживают на территории колонии не менее 10 лет. Коренные жители островов – канаки – выразили несогласие с таким решением, посчитав, что это ущемление их прав, однако Франция мнение местного населения попросту проигнорировала. Тогда канаки вышли на акции протеста, но против них силу применила полиция. Далее ситуация переросла в стычки, погромы и поджоги. Французский президент Макрон объявил о чрезвычайном положении, а премьер Атталь сообщил о вводе в Новую Каледонию войск «для восстановления конституционного строя и возврата к умиротворённости».



Понимая, что сам факт заявлений о колониальной войне крайне не выгоден, официальный Париж решил использовать риторику с «рукой Москвы». По «логике» Парижа, «рука Москвы» настолько длинная, что дотянулась до тихоокеанской Новой Каледонии, население которой не превышает 280 тысяч человек. Причём «руку Москвы» увидели через… Азербайджан.

Глава МВД Франции Ж.Дарманен:

Часть новокаледонских сепаратистов заключила соглашение с Азербайджаном. Они совместно активно используют антиколониальную риторику, что во многом инспирировано Россией.

Видимо, в понимании Парижа, антиколониальную логику никому использовать нельзя.

В материале Politico приводится заявление офицера разведки Франции:

Россия и Азербайджан ведут совместную деятельность в Новой Каледонии как минимум несколько недель. Думаю, даже несколько месяцев.

При этом в Париже ссылаются на то, что «некоторые сепаратисты» замечены на акциях протеста в футболках якобы с логотипом «Бакинской инициативной группы» и якобы в руках они держали флаги Азербайджана. На это в Нумеа (административном центре Новой Каледонии) заявили, что в Париже, видимо, не способны отличить флаг Новой Каледонии от флага Азербайджана.

Флаг НК:



Флаг Азербайджана:



Какова при этом связь с Россией, в Париже сказать, конечно же, не могут, но нужно же, как говорится, вешать лапшу на уши о том, что и здесь «французская демократия» противостоит России.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:46
    «Они активно используют антиколониальную риторику» —

    — А вот это уже несовместимо с "принципами западной демократии" ...
    (Азербайджан рулит)
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 06:50
      Франция присоединила Азербайджан к Оси Зла: Россия, Иран, КНДР.
      Франция просто заталкивает Азербайджан в объятия России.
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 06:49
    Ну, что с низ взять, если они не в состоянии распознать флаг страны. fool Ну и тем более слушать весь этот бред, думается, уже надоел и местному населению.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:54
    Новая Каледония имеет 25% мировых запасов никеля,а ВПП чуть более 4 млрд $ .У нас Потанин наверно налогов больше платит.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 07:02
      Да прикольную вещь в Аргентине нашёл- крестный отец восхождения на политический Олимп Хавьера Миллея миллиардер этнический армянин.Почемуто на Армению ни кто не наезжает.А Новой Каледонии сразу наезд на Алиева.Армянам значит можно,а азербайджанцам нельзя.Попахивает ксенофобией и двойными стандартами.Куда ООН смотрит? laughing
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 06:57
    Иван Буль-Буль оглы - страшный сон Макарона и его "голубых" министров. wassat
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:57
    Французские власти заявили, что «не исключают вмешательства России в события в Новой Каледонии»...
    В Европе давно усвоили, что если у тебя где-то подгорает, то наилучший вариант затушевать свои промахи во внешней и внутренней политике "вмешательством России", а для весомости приписать еще какую-нибудь страну. Франция не исключение и наглядный пример очумелого русофобского поведения.
  6. Genak Звание
    Genak
    0
    Сегодня, 07:00
    Лягушатники забыли что на поле двое ворот , и игра может идти не только в одни ворота .