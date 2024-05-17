Киев предпринял очередную массированную атаку: под ударом оказались Севастополь, Новороссийск и Туапсе

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Киев предпринял очередную массированную атаку: под ударом оказались Севастополь, Новороссийск и Туапсе

Киевская хунта предприняла очередную массированную атаку на объекты Черноморского флота, на этот раз под ударом оказались как Севастополь, так и Новороссийск. Об этом сообщают власти городов.

В ночь с четверга на пятницу украинские вооруженные формирования атаковали Севастополь, причем третью ночь подряд, атака производилась как с воздуха беспилотниками, так и со стороны моря безэкипажными катерами. О применении ракет пока сведений нет. Согласно данным властей города, в ходе отражения нападения была повреждена подстанция «Севастополь», что привело к частичному отключению света. О других повреждениях данных нет, о пострадавших не сообщается.



На данный момент известно, что в ходе отражения атаки было уничтожено более десяти беспилотников и пять безэкипажных катеров ВСУ.

Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории. (...) Благодарю наших военных, успешно отразивших массированную атаку врага на Севастополь. Уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров.

— написал в своем ТГ-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Также ночная атака была проведена на Новороссийск, работа ПВО и взрывы были слышны в районе порта. Местные жители сообщали о звуках, похожих на стрельбу автоматического оружия, раздавшихся в районе трех часов ночи. Согласно данным, представленным губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, всего в ходе ночной атаки было уничтожено порядка десяти украинских беспилотников. Имеются локальные повреждения в порту, но без подробностей. О пострадавших пока сведений нет.

Кроме того, под утро украинские БПЛА атаковали Туапсе, целью стал местный НПЗ. Очевидцы сообщают о взрывах и работе ПВО. В результате атаки двух беспилотников было возгорание на территории предприятия, которое удалось локализовать. Пострадавших нет.

Отметим, что количество ударов беспилотниками будет только нарастать, Киев пытается таким образом компенсировать происходящее на поле боя. И чем дальше будут продвигаться наши войска, тем больше БПЛА и ракет будет запускать хунта.
8 комментариев
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  1. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 06:50
    Хм... а откуда эти беспилотники летят? На Севастополь понятно, но на Туапсе и Новороссийск?
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 06:52
      Из Украины.Откуда же ещё?Чему вы удивляетесь ,если у них БПЛА летят на сотни км,а некоторые на около 1000 км. Новороссийск и Туапсе это северо-запад Кубани,некоторое время тому назад (до 2014 года) приграничный с Украиной регион. Взгляните на карту.Ну теперь никаких ограничений уже нет и Украину надо бить наотмаш.
    2. ISKANDER_61 Звание
      ISKANDER_61
      0
      Сегодня, 06:54
      Местные укропособники и акулы бизнеса гадят.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 06:58
        Провокации пошли.Зря стараетесь посеять смуту,пытаясь делить на местных и не местных.Та же лживая тема что якобы Донбасс сам себя обстреливает.Россия монолит и не делится на местных и не местных.
  2. Multicam Звание
    Multicam
    +1
    Сегодня, 06:54
    Завидное постоянство ударов киевского режима пора прекращать. Можно, к примеру, отключить от света всю Украину, а можно "отключить" от управления её руководителей. Как говорится - нет приказа об ударе по НПЗ, не будет и удара по НПЗ.
    Всем хорошей и спокойной пятницы, товарищи)
  3. Русский ватник Звание
    Русский ватник
    0
    Сегодня, 06:57
    Повышение ставок с той стороны логично. Но я, честно говоря, не понимаю, почему мы в роли догоняющих. А на третий год войны не озаботились укрытиями для самолетов в том же Бельбеке. Стоимости одной единицы хватило бы на несколько укрытий. А так, теряем на земле. И никто не виноват в этом бардаке. Все ждем чего то и боимся ущемить интересы типа уважаемых людей. Тот же Бескидский тоннель цел. И возникает вопрос. Нашим бонзам нужна победа или договорняк.
  4. Slon_on Звание
    Slon_on
    +1
    Сегодня, 06:57
    Не пора ли обратить внимание на тот факт, что в период атак бандерлогов над Чёрным морем болтался американский БЛА-разведчик. Неужели не имеется мер непрямого воздействия с целью пресечения его деятельности?
    1. Русский ватник Звание
      Русский ватник
      0
      Сегодня, 07:01
      Меры есть. Политического решения и железных тестикул нет. И скорее всего не будет, а будут сетования на нечестность типа уважаемых и не очень партнеров. am