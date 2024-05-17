Киев предпринял очередную массированную атаку: под ударом оказались Севастополь, Новороссийск и Туапсе
Киевская хунта предприняла очередную массированную атаку на объекты Черноморского флота, на этот раз под ударом оказались как Севастополь, так и Новороссийск. Об этом сообщают власти городов.
В ночь с четверга на пятницу украинские вооруженные формирования атаковали Севастополь, причем третью ночь подряд, атака производилась как с воздуха беспилотниками, так и со стороны моря безэкипажными катерами. О применении ракет пока сведений нет. Согласно данным властей города, в ходе отражения нападения была повреждена подстанция «Севастополь», что привело к частичному отключению света. О других повреждениях данных нет, о пострадавших не сообщается.
На данный момент известно, что в ходе отражения атаки было уничтожено более десяти беспилотников и пять безэкипажных катеров ВСУ.
— написал в своем ТГ-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Также ночная атака была проведена на Новороссийск, работа ПВО и взрывы были слышны в районе порта. Местные жители сообщали о звуках, похожих на стрельбу автоматического оружия, раздавшихся в районе трех часов ночи. Согласно данным, представленным губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, всего в ходе ночной атаки было уничтожено порядка десяти украинских беспилотников. Имеются локальные повреждения в порту, но без подробностей. О пострадавших пока сведений нет.
Кроме того, под утро украинские БПЛА атаковали Туапсе, целью стал местный НПЗ. Очевидцы сообщают о взрывах и работе ПВО. В результате атаки двух беспилотников было возгорание на территории предприятия, которое удалось локализовать. Пострадавших нет.
Отметим, что количество ударов беспилотниками будет только нарастать, Киев пытается таким образом компенсировать происходящее на поле боя. И чем дальше будут продвигаться наши войска, тем больше БПЛА и ракет будет запускать хунта.
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