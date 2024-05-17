«Это российская пропаганда»: Офис Зеленского заявил о якобы имеющихся под Харьковом линиях «эшелонированной обороны»
На Украине нашли виновных в отсутствии фортификационных сооружений под Харьковом, как и предполагалось, — это Россия, вернее, российская пропаганда. С таким заявлением выступил советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко.
Киевская хунта пробила очередное дно, обвинив Россию в запуске множества фейков о «якобы отсутствующих линиях обороны» под Харьковом. Как заявляют в офисе президента Украины, на самом деле все положенные фортификационные сооружения имеются, создана эшелонированная оборона, в которую и уперлись российские войска. При этом полностью игнорируется тот факт, что все сообщения об отсутствии укреплений идут от украинских военных, а не от России.
— заявил представитель офиса ОП.
Как пишут украинские ресурсы, офис Зеленского скинул подконтрольным СМИ задачу любыми способами убедить население Украины, что все под Харьковом с обороной хорошо, а фейки распространяет российская пропаганда.
— говорится в сообщении.
В общем, всё как всегда, если страной правит клоун, то и окружение у него аналогичное. Нагло врать своему народу может только та власть, которой на него глубоко наплевать.
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