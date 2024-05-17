«Это российская пропаганда»: Офис Зеленского заявил о якобы имеющихся под Харьковом линиях «эшелонированной обороны»

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«Это российская пропаганда»: Офис Зеленского заявил о якобы имеющихся под Харьковом линиях «эшелонированной обороны»

На Украине нашли виновных в отсутствии фортификационных сооружений под Харьковом, как и предполагалось, — это Россия, вернее, российская пропаганда. С таким заявлением выступил советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко.

Киевская хунта пробила очередное дно, обвинив Россию в запуске множества фейков о «якобы отсутствующих линиях обороны» под Харьковом. Как заявляют в офисе президента Украины, на самом деле все положенные фортификационные сооружения имеются, создана эшелонированная оборона, в которую и уперлись российские войска. При этом полностью игнорируется тот факт, что все сообщения об отсутствии укреплений идут от украинских военных, а не от России.



Этот вброс подразумевает очень понятную цель. Во-первых, посеять панику, во-вторых, рассорить украинское военное руководство с местными администрациями

— заявил представитель офиса ОП.

Как пишут украинские ресурсы, офис Зеленского скинул подконтрольным СМИ задачу любыми способами убедить население Украины, что все под Харьковом с обороной хорошо, а фейки распространяет российская пропаганда.

На подступах к Харькову, как и в остальных приграничных и прифронтовых областях, возводится эшелонированная система фортификаций, состоящая из нескольких оборонных рубежей

— говорится в сообщении.

В общем, всё как всегда, если страной правит клоун, то и окружение у него аналогичное. Нагло врать своему народу может только та власть, которой на него глубоко наплевать.
11 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +3
    Сегодня, 07:18
    Во время СВО коррупция на Украине достигла своего пика. Воры чуют, что Украине осталось не долго, и спешат набить карманы в последний раз.
  2. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +3
    Сегодня, 07:25
    да уже сами хехлы не верят в эти заявления
  3. JD1979 Звание
    JD1979
    -3
    Сегодня, 07:31
    В общем, всё как всегда, если страной правит клоун, то и окружение у него аналогичное. Нагло врать своему народу может только та власть, которой на него глубоко наплевать.

    LOL. Это сейчас про какую страну говориться?))) Если не привязываться к конкретно этой ситуации, то списочек наглого вранья, посмотрев в зеркало, можно на несколько страниц составить мелким шрифтом)))
    1. Serg Koma Звание
      Serg Koma
      0
      Сегодня, 09:07
      Цитата: JD1979
      то списочек наглого вранья, посмотрев в зеркало, можно на несколько страниц составить мелким шрифтом)))

      от 25.03.2022 года
      Из находившихся на 24 февраля (2022 года) в боевом составе (страны 404) 2 тыс. 416 танков и других боевых бронированных машин уничтожено 1 тыс. 587 единиц; из 1 тыс. 509 орудий полевой артиллерии и минометов — 636 единиц; из 535 РСЗО — 163; из 152 самолетов — 112, из 149 вертолетов — 75; из 36 БПЛА «Байрактар ТБ2» — 35; из 180 комплексов ПВО С-300 и «Бук М1» — 148; из 300 РЛС различного назначения — 117.

      Про самолётики - где же они (наши вороги) их всё берут и берут, коли на 16.05.2024 года
      Цитата: JD1979
      Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 600 самолетов, 274 вертолета, 24 111 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16 053 танка и других боевых бронированных машин, 1 300 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 753 единицы специальной военной автомобильной техники.

      Не иначе как путём искусственного оплодотворения самолёты на свет в 404 появляются wassat
      Или всему виной "показатели эффективности подразделения", звёздочки на погоны, карьерный рост, награды и выплаты, отсюда и растут бумажные победы?
      P.S.
      Я думаю, товарищи, что самокритика нужна нам, как воздух, как вода. Я думаю, что без нее, без самокритики, наша партия не могла бы двигаться вперед, она не могла бы вскрывать наши язвы, она не могла бы ликвидировать наши недостатки. А недостатков у нас много. Это надо признать открыто и честно.
      И.В.Сталин (из доклада на собрании актива московской организации ВКП(б)
      13 апреля 1928 г.)
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 07:31
    «На Украине нашли виновных в отсутствии фортификационных сооружений под Харьковом, как и предполагалось, - это Россия, вернее, российская пропаганда» —

    — Российская пропаганда уничтожила "фортификационные сооружения" свидомых ...
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 08:11
      А украинская пропаганда выстроила их вновь за одну ночь.
      Так дальше и будет: Ванька дома - Марьки нет, Манька дома - Ваньки нет... tongue
  5. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 07:31
    Paгулям если кто и гадит в их собственные шаровары, то только не они сами.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:33
    «Это российская пропаганда»: Офис Зеленского заявил о якобы имеющихся под Харьковом линиях «эшелонированной обороны»
    Да шо хош говори, про исходящие события все расставит по своим местам.
    А так то да, про коррупции и казнокрадство кукуевских не говорит, теперь, только ленивый и за бугром, тоже.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:46
    Во-первых, посеять панику, во-вторых, рассорить украинское военное руководство с местными администрациями
    Так об отсутствии нормальной линии обороны говорят сами украинские военные и депутаты Рады, которые явно не связаны с Россией. По поводу рассорить военное руководство с местными администрациями. В чем смысл данного действия если они сами между собой грызутся обвиняя друг друга в том кто украл больше, а кто не захотел делиться.
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 07:56
      Так об отсутствии нормальной линии обороны говорят сами украинские военные и депутаты Рады

      Смотрите, что наши говорят по этому поводу:
      ... С некоторым недоумением читаю у многих блогеров, что мол под Волчанском или под Липцами украинцы не выстроили никакой линии обороны, разворовав все деньги и что мол поэтому мы так быстро прорвали фронт. Это совсем не так. Деньги украинцы конечно разворовали, но во-первых линия обороны есть и она весьма основательная, а во-вторых в том ,что полностью её достроить не смогли, огромная заслуга группировки Север... (Старше Эдды, телеграмм)
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:25
      Цитата: rotmistr60
      В чем смысл данного действия если они сами между собой грызутся обвиняя друг друга в том кто украл больше, а кто не захотел делиться.

      Вот в этом и весь смысл, этого "недогосударства".