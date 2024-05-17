Этот вброс подразумевает очень понятную цель. Во-первых, посеять панику, во-вторых, рассорить украинское военное руководство с местными администрациями

На подступах к Харькову, как и в остальных приграничных и прифронтовых областях, возводится эшелонированная система фортификаций, состоящая из нескольких оборонных рубежей

На Украине нашли виновных в отсутствии фортификационных сооружений под Харьковом, как и предполагалось, — это Россия, вернее, российская пропаганда. С таким заявлением выступил советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко.Киевская хунта пробила очередное дно, обвинив Россию в запуске множества фейков о «якобы отсутствующих линиях обороны» под Харьковом. Как заявляют в офисе президента Украины, на самом деле все положенные фортификационные сооружения имеются, создана эшелонированная оборона, в которую и уперлись российские войска. При этом полностью игнорируется тот факт, что все сообщения об отсутствии укреплений идут от украинских военных, а не от России.— заявил представитель офиса ОП.Как пишут украинские ресурсы, офис Зеленского скинул подконтрольным СМИ задачу любыми способами убедить население Украины, что все под Харьковом с обороной хорошо, а фейки распространяет российская пропаганда.— говорится в сообщении.В общем, всё как всегда, если страной правит клоун, то и окружение у него аналогичное. Нагло врать своему народу может только та власть, которой на него глубоко наплевать.