Миссия МАГАТЭ: На территории Запорожской АЭС не зафиксирована российская тяжёлая военная техника

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Миссия МАГАТЭ: На территории Запорожской АЭС не зафиксирована российская тяжёлая военная техника

Члены экспертной группы МАГАТЭ, несмотря на свою приобретённую неспособность установить, кто именно обстреливает Запорожскую АЭС, всё же отметились объективным отчётом. Ситуация ли в мировой политике или на фронте повлияла на составителей отчёта, но в нём они чётко указали на ложь украинских властей, заявляющих о якобы размещении Россией на территории ЗАЭС тяжёлого вооружения.

В отчёте миссии МАГАТЭ говорится о том, что не увидели ни на одной из площадок атомной электростанции размещённой тяжёлой техники. Также в отчёте говорится, что представители организации не установили и никаких признаков того, что с территории ЗАЭС российские военные осуществляют запуск беспилотников.



Напомним, что ранее в Киеве постоянно заявляли о будто бы размещённой на территории ЗАЭС военной технике российских войск, а также о том, что российские военные якобы атакуют подконтрольные ВСУ территории с помощью дронов, запуская их чуть ли не с крыш реакторных блоков.

Также стоит напомнить о том, что на МАГАТЭ и ЗАЭС киевский режим серьёзную ставку делал перед своим контрнаступлением в 2023 году. По замыслу Киева и его кураторов, миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси должна была убедить Россию вывести войска из Энергодара. Туда бы в дальнейшем вошли ВСУ, используя территорию ЗАЭС как плацдарм для наступления в направлении Крыма. Однако, не вышло.
11 комментариев
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  1. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 07:21
    Предполагаю, что укронацисты посчитают этот свой облом временным и будут продолжать врать и клеветать, как раньше с той же целью
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:30
      Привет Дмитрий soldier
      Клевать, много ума и сил не надо, а вот на что то более серьёзное решится, это вряд ли.
      У них потребность в резерва много где и это уже проблема, что б там не говорили, что резервов у них мулЬён.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 07:42
        Доброе утро Виктор hi
        на что серьёзное решится

        Планы по ударам вглубь РФ укры не оставляют. И их кураторы, как мы видим, тоже. Да, западники делают об этом противоречивые заявления .... такие вбросы Обдумывают тему.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 07:44
          Нападать дистанционно, они могут, средства и соответствующая техника у них есть, забугорные радетели постарались.
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +1
            Сегодня, 07:46
            Видно, что есть планы увеличения этих дистанций, есть западники, которые открыто науськивают их
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              +1
              Сегодня, 07:52
              Так они могут желать чего угодно, наша задача их хотелки/желали, обломать!
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 07:27
    Нахлебники и шпионы эти инспекторы МАГАТЭ...у них задача собирать и передавать натовцам собранную информацию о наших вооруженных силах.
    Также они делали в Ираке... передавая в Пентагон разведданные вооруженных сил Саддама Хуссейна.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:37
    «МАГАТЭ, несмотря на свою приобретённую неспособность установить, кто именно обстреливает Запорожскую АЭС, всё же отметились объективным отчётом» —

    — «С паршивой овцы хоть шерсти клок» ...
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 07:38
    . В отчёте миссии МАГАТЭ говорится о том, что не увидели ни на одной из площадок атомной электростанции размещённой тяжёлой техники

    Они видят только то, что им приказано видеть из "центра". Значит это обычный шантаж наркоманской власти со стороны спонсоров.
  5. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 07:41
    А по мне так эти мягко говоря...нет не получается мягко. Просто эти сигналят бандерве, мол не боись- там тяжелой техники нет, клади ракеты как черт подскажет.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:51
    В отчёте миссии МАГАТЭ говорится о том, что не увидели ни на одной из площадок атомной электростанции размещённой тяжёлой техники.
    Об этом МАГАТЭ заявляет уже не в первый раз, вот только те кому это адресовано не желают это слушать. А вот по поводу обстрелов ЗАЭС МАГАТЭ так и не набралось смелости заявить кто это делает отделываясь расплывчатыми формулировками.