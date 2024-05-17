Миссия МАГАТЭ: На территории Запорожской АЭС не зафиксирована российская тяжёлая военная техника
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Члены экспертной группы МАГАТЭ, несмотря на свою приобретённую неспособность установить, кто именно обстреливает Запорожскую АЭС, всё же отметились объективным отчётом. Ситуация ли в мировой политике или на фронте повлияла на составителей отчёта, но в нём они чётко указали на ложь украинских властей, заявляющих о якобы размещении Россией на территории ЗАЭС тяжёлого вооружения.
В отчёте миссии МАГАТЭ говорится о том, что не увидели ни на одной из площадок атомной электростанции размещённой тяжёлой техники. Также в отчёте говорится, что представители организации не установили и никаких признаков того, что с территории ЗАЭС российские военные осуществляют запуск беспилотников.
Напомним, что ранее в Киеве постоянно заявляли о будто бы размещённой на территории ЗАЭС военной технике российских войск, а также о том, что российские военные якобы атакуют подконтрольные ВСУ территории с помощью дронов, запуская их чуть ли не с крыш реакторных блоков.
Также стоит напомнить о том, что на МАГАТЭ и ЗАЭС киевский режим серьёзную ставку делал перед своим контрнаступлением в 2023 году. По замыслу Киева и его кураторов, миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси должна была убедить Россию вывести войска из Энергодара. Туда бы в дальнейшем вошли ВСУ, используя территорию ЗАЭС как плацдарм для наступления в направлении Крыма. Однако, не вышло.
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