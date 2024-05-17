Прикрывающие Сумскую область военные ВСУ заявили, что якобы фиксируют концентрацию российской военной техники у границы

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Прикрывающие Сумскую область военные ВСУ заявили, что якобы фиксируют концентрацию российской военной техники у границы

Российская армия явно готовится к наступлению и в Сумской области, украинские военные фиксируют якобы стягивание к границе военной техники. Об этом заявил боевик 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* (террористическая организация, запрещена в России).

Российское командование стягивает к границе Сумской области боевую технику и концентрирует значительные силы. В ВСУ не исключают, что уже в ближайшие дни последует удар, аналогичный Харьковскому. В принципе, в начале новой военной операции российской армии практически никто не сомневается, но имеются расхождения в сроках. Кто говорит, что наступление начнется сейчас, а кто приходит к мысли, что в начале лета, как отвлекающий маневр перед началом масштабного.



На границе с Сумской областью россияне что-то планируют, подтягивая технику поближе к линии боевого столкновения.

— написал боевик в одной из соцсетей.

Ранее о вероятном ударе российской армии в Сумской области заявлял и глава ГУР МО Украины Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов). Он уверен, что такая операция запланирована и будет реализована в ближайшее время. По мнению главы военной разведки, ВС России будут атаковать со стороны Суджи с прямым выходом на Сумы. Положение подразделений ВСУ в Сумской области осложняется тем, что у командования украинской армии практически нет резервов, чтобы усилить направление, они все были брошены в Харьковскую область.

По мнению некоторых украинских экспертов, да и военных тоже, удар в Сумской области поставит ВСУ в положение, когда каждый следующий удар может стать последним. России удалось раздергать все имеющиеся резервы украинской армии, а где последует основной удар — никто не знает.
13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 07:49
    «Российская армия явно готовится к наступлению и в Сумской области» —

    — Черниговской приготовиться ...
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +5
    Сегодня, 07:49
    Все правильно: Харьков нужно брать в клещи, потом захлопывать крышку котла, и варить в котле бандеровцев. am
    Для мирного населения - гуманитарные коридоры, фильтрация, для ВСУк - демилитаризация, денацификация, пенетенциаризация.
  3. Александр 3 Звание
    Александр 3
    +3
    Сегодня, 07:50
    Сдаваться в плен бандеровцам можно везде,не только в Сумской и Харьковской области.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 07:55
    А тож, лето обещает быть не просто ЖАРКИМ, оно может стать, будет, испепиляющим, для всех наших врагов! soldier
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 07:56
    На границе с Сумской областью россияне что-то планируют, подтягивая технику поближе к линии боевого столкновения
    Скоро у них глаза начнут разбегаться в разные стороны, а украинский мозг перегреется от предположений где и когда.
  6. Березин Звание
    Березин
    +3
    Сегодня, 08:04
    Вот это будет правильно. Даже Харьков можно на время в покое оставить. Ну, пока тамошние резервы в Сумы не не побегут. Пусть мечутся и оставляют новые дыры в своей обороне. А в лобовые атаки бросать наших ребят не надо
  7. U-58 Звание
    U-58
    0
    Сегодня, 08:07
    Вполне возможно, что имеет место отвлекающий маневр, чтобы у противника действительно глаза разбегались на все четыре стороны.
    И их генштаб голову сломал в попытке планирования использования резервов.
    С одной стороны, сумское направление в данный момент не выглядит приоритетным для начала наступления. Вроде бы есть более перспективные участки.
    Но с другой, такое наступление на данном участке может стать фрагментом большой стратегической игры Красной Армии.
  8. Село Звание
    Село
    +3
    Сегодня, 08:10
    Вся натовская всушная и до кучи либеральная экспертная шобла гадает. Что происходит? Наступление, буфер, или рейд. Кастрюли кипят, канистры свистят. wassat
  9. Физорг Звание
    Физорг
    +2
    Сегодня, 08:22
    Так не честно, нам же сразу сказали, контрнаступ будет в Запорожье и сроки тоже кстати
  10. nikon voron Звание
    nikon voron
    0
    Сегодня, 08:33
    Ну это само собой. Оборонительные надолбы успели поставить или успели прикарманить.
  11. nobody75 Звание
    nobody75
    -1
    Сегодня, 08:34
    Нет. Наносить отвлекающий удар на Сумы нет никакого смысла. Чтобы заставить врага перебрасывать резервы вдоль линии фронта нужно усилить давление на Часов Яр. И только после этого ударить на Сумы.
    С Уважением
  12. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 08:37
    Про все потраченные каклами резервы это еще бабушка на двое сказала. Большая группировка прикрывает границу с Белоруссией, там есть что взять, под Куевом концентрируют войска, так что это выглядит как прибеднение пока.
  13. ivselim Звание
    ivselim
    +1
    Сегодня, 08:37
    Успехов и удачи нашим парням. Дай Бог им всем сил выполнить всё намеченное и вернуться целыми и невредимыми. ВСЕМ вернуться.