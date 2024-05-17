Прикрывающие Сумскую область военные ВСУ заявили, что якобы фиксируют концентрацию российской военной техники у границы

Российская армия явно готовится к наступлению и в Сумской области, украинские военные фиксируют якобы стягивание к границе военной техники. Об этом заявил боевик 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* (террористическая организация, запрещена в России).Российское командование стягивает к границе Сумской области боевую технику и концентрирует значительные силы. В ВСУ не исключают, что уже в ближайшие дни последует удар, аналогичный Харьковскому. В принципе, в начале новой военной операции российской армии практически никто не сомневается, но имеются расхождения в сроках. Кто говорит, что наступление начнется сейчас, а кто приходит к мысли, что в начале лета, как отвлекающий маневр перед началом масштабного.— написал боевик в одной из соцсетей.Ранее о вероятном ударе российской армии в Сумской области заявлял и глава ГУР МО Украины Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов). Он уверен, что такая операция запланирована и будет реализована в ближайшее время. По мнению главы военной разведки, ВС России будут атаковать со стороны Суджи с прямым выходом на Сумы. Положение подразделений ВСУ в Сумской области осложняется тем, что у командования украинской армии практически нет резервов, чтобы усилить направление, они все были брошены в Харьковскую область.По мнению некоторых украинских экспертов, да и военных тоже, удар в Сумской области поставит ВСУ в положение, когда каждый следующий удар может стать последним. России удалось раздергать все имеющиеся резервы украинской армии, а где последует основной удар — никто не знает.

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