Минобороны назвало количество сбитых украинских беспилотников в ходе ночной атаки на Крым и Краснодарский край

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Минобороны назвало количество сбитых украинских беспилотников в ходе ночной атаки на Крым и Краснодарский край

Ночная атака киевской хунты на Севастополь и Новороссийск была одной из самых массированных за всё время спецоперации. Согласно данным, представленным Минобороны, всего в течение ночи российская ПВО сбила и перехватила порядка ста украинских беспилотников.

Военные подсчитали количество украинских беспилотников, а также безэкипажных катеров, атаковавших Крым и Краснодарский край в ночь с четверга на пятницу. Согласно сообщению, появившемуся на сайте Минобороны, российская ПВО сбила над полуостровом пятьдесят один беспилотник самолетного типа, а над Краснодарским краем — сорок четыре. Еще шесть дронов было сбито над Белгородской областью и один над Курской. Также уничтожены шесть безэкипажных катеров.



Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пятьдесят один БпЛА над территорией Крымского полуострова, сорок четыре БпЛА над территорией Краснодарского края (...) морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

— говорится в сообщении военных.

Ранее власти Севастополя сообщили об отражении массированной атаки с воздуха и моря. Также был атакован Новороссийск и Туапсе. Везде имеются последствия на земле, но не критические. По пострадавшим сведений нет. Как уже сообщалось, Киев будет наращивать количество ударов по России, пытаясь компенсировать неудачи на фронте.
32 комментария
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  1. п-к Звание
    п-к
    0
    Сегодня, 08:05
    Сколько можно терпеть? Нам нечем ответить?
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 08:12
      Даже на фронте нечем.
      Контрбатарейная борьба ведется плохо и большую часть ударов по тылам противника наносятся КАБами - самолеты летают непрерывно. С дронами тяжело - Мавики глушатся на раз, а FPV ничто не берет.
      https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/17_05_2024_srochno_rossijskaja_armija_vozobnovila_nastuplenie_na_kharkov_karta_boevykh_dejstvij_na_ukraine_volchansk_lipcy_15_video/60-1-0-15271
      1. п-к Звание
        п-к
        +3
        Сегодня, 08:25
        Знаю я все. Обидно за Россиюшку. А как наших погибающих фронтовиков и мирных жалко!
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 08:34
        Почему наши не строят укрытия для самолётов на аэродромах? fool Не понимаю. Даже простые Ангары из профнастила снизят наши потери. У Сирии для самолётов бетонные укрытия засыпанные землёй, а у нас ничего нет. Самолёты стоят на аэродромах крылом к крылу, как 22 июня 1941 года. Только никто из генералов ВАС ещё не застрелился.
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 08:59
          Так ведь генералам никто такой приказ не отдавал.
          А самим дёргаться - дураков нема. Тогда точно стреляться придётся.
          1. Бородач Звание
            Бородач
            0
            Сегодня, 09:19
            Вообще-то это обязанность генералов отдавать приказы. Просто у них мозгов нету. fool
            1. Aken Звание
              Aken
              +1
              Сегодня, 09:21
              И мозгов нету. А ещё смелости. Это же надо на себя ответственность брать. А они не приучены. Точнее, благополучно отучены, когда ещё батальонами командовали..
        2. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          0
          Сегодня, 09:24
          Почему наши не строят укрытия для самолётов на аэродромах?
          Нет денег - они гораздо нужнее для оплаты труда гастарбайтеров, чтобы те могли хорошо размножаться и безнаказанно творить беспредел.
      3. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +3
        Сегодня, 08:46
        Странно.На том же Харьковском направлении много УАС Краснополь применяются результативно.Говорят они сейчас больше техники бьют чем Ланцеты.Наверно на каком то участке фронта так,на каком то иначе.
  2. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +3
    Сегодня, 08:07
    Надеюсь что к заявленному количеству в полной мере уже относятся слова нового министра обороны : ошибаться можно, обманывать нельзя . Теперь это должно стать девизом всех начальников
  3. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    -2
    Сегодня, 08:12
    Уже есть спутниковые фотографии из аэропорта Бельбек и, к сожалению, есть большие потери. Подставлять самолеты под обстрел таким образом – это диверсия. Я так понимаю, это и есть "отражение атаки"? Почему не строятся меры безопасности? Почему оборудование находится в пределах досягаемости ракет противника? Я ничего из этого не понимаю. negative
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 08:15
      Медвежонок озвучьте потери в Бильбеке,сколько самолётов в хлам?И не подлежат восстановлению?Что больше одного это уже много?
      1. Mедвежонок Звание
        Mедвежонок
        -1
        Сегодня, 08:28
        Анализ двух западных экспертов, оба оценили одинаково. Два МиГ-31 сгорели полностью, а также был уничтожен один Су-27. Поврежденный МиГ-29, но, похоже, его легко починить. Склад топлива полностью сгорел. Я ничего из этого не понимаю. Почему это оборудование оказалось в радиусе действия ракет противника, когда было известно, что их спутники видят все?
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 09:04
          все рабочие миг 31 убрали давно, странно почему остальные не убрали хотя и они тоже не рабочие
    2. Gpn27 Звание
      Gpn27
      +2
      Сегодня, 08:15
      На фото есть два уничтоженных самолета. Да, это потери, но почему большие? При ударе дюжиной ракет аэродром остался действующим. Самолеты есть и летают.
    3. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +4
      Сегодня, 08:19
      какие большие потери? 2 неисправных миг-31?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 09:17
        Если они были неисправными, то вряд ли бы сгорели, так как в них не было бы топлива. И даже если они были неисправными, их можно было бы восстановить. Такие больше не делают. Цена одного самолёта это сотня ангаров из профнастила, по которым американцы должны ещё догадаться, в котором самолёт. Но видимо тимуровцам деньги нужнее
    4. Село Звание
      Село
      0
      Сегодня, 09:01
      Почему не строятся меры безопасности?

      А это по вашему что, овощехранилища?
      Фото с западных ресурсов, если что.
  4. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +2
    Сегодня, 08:23
    С трех часов утра имел возможность слушать то как летели и то как наши стреляли. Скорее всего на Шесхарис летели.
    1. Kolt27 Звание
      Kolt27
      +2
      Сегодня, 08:29
      Говорят в Гайдуке в подстанцию прилетело, вот еду на работу туда, где уже точно знаю света нет.
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        0
        Сегодня, 09:03
        Живу в районе Проспекта Ленина. Сполохов от взрывов или от пожаров не видел. А вот звук от полетов, от взрывов, от стрельбы слышно было хорошо. Началось примерно в 3 утра. Я лично насчитал три волны налета. Сирены включили примерно в 3.50, когда уже две волны прошло. Вот и думай об эффективности оповещения. Свет не пропадал, но УПС во время взрывов щёлкал. Наш мэр написал в телеграмме во время атаки: из помещений не выходить, к окнам не подходить. Помните как в фильме Операция Ы: А вы что спросили? Как пройти в библиотеку? Это в три часа ночи, Болван!
  5. Vechernick Звание
    Vechernick
    0
    Сегодня, 08:23
    Не вижу новостей про повреждённые электростанции и подстанции ... я конечно понимаю то что правящий класс (крупный капитал давно и окончательно встроившийся в "коллективный запад") не заинтересован в победе России ... Но хотелось бы больше разъяснений (со стрелочками, цифрами, информацией о силах и средствах) объясняющих как с каждым ходом реализацией "хитрого плана" мы теряем объекты инфраструктуры, предприятий ВПК и "смежников", аэродромов и складов, единиц техники и людей в т.ч. и прежде всего из-за очередных "оптимизаций" и приватизаций (а не только и не столько из-за действий укропов и натовцев)... Кстати привет из Севастополя, пишу в период пока есть свет и инет (не факт что очередной раз ч/з минуту не выключат)... Какие у нас "гении" мне лично стало окончательно понятно после ухода из-под Киева и потери "Москвы"
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 09:07
      Цитата: Vechernick
      про повреждённые электростанции и подстанции .
      это про хохлив? так там все тэц за весну на 90% под ноль разнесены
      1. Vechernick Звание
        Vechernick
        0
        Сегодня, 09:24
        Только что было очередное выключение света в нашем микрорайоне.... Не знал что Севастополь это незалежная (хотя ВШЭ, Сбербанку и т.д. виднее конечно)
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    -1
    Сегодня, 08:25
    Приходит осознание, что атаки на нашу землю, идут по нарастающей . это наводит на определенные мысли. Мысли не радостные. Возможно, мы чего то не знаем .
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 08:38
      Однажды под статьей об очередной атаке с десятком дронов кто-то прокомментировал, что «скоро доберемся до сотни». Ну, вот где мы находимся. request
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 08:51
      Мысли не радостные. Возможно, мы чего то не знаем .

      Это у вас боязнь неизвестности. Никто не обещал, что всё будет идти в режиме "лайт".
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:25
    БЭКи надо лишать элемента внезапности и будет нам счастье и эта вундервафе сойдёт на нет.
  8. Kolt27 Звание
    Kolt27
    +3
    Сегодня, 08:26
    Да уж, в Новоросе сегодня ночью было громко, небо горело как новогодняя ёлка
  9. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +1
    Сегодня, 08:46
    Как там Гибралтар и английские базы на Кипре себя чувствуют? Да что Вы говорите, даже в Сирии и Ираке процветают...
  10. БорзРио Звание
    БорзРио
    +3
    Сегодня, 08:50
    Удивительно, но правду мы узнаем через день два. Сначала из вражеские источников. Потом из наших снова, но уже с признанием того, что переобулись. Это цена цензуры. Не давно меня кинули в бан на канале Бориса Рожина в Телеге, за то что я написал в его посте, где он пишет "атака на Бельбек отражена, все ракеты сбиты". Я написал в комментариях всего лишь цитату нового министра обороны РФ - ошибаться можно, врать нельзя. Про Бельбек молчим". За это меня забанили на его канале. Спустя двое суток его же канал как ни в чем не бывало выкладывает вражеские фото со спутника с последствиями удара по аэродрому Бельбек. И возмущается про отсутствие укрытий для авиатехники... Я к тому, что больше нет смысла верить Никому. Вообще. Кто бы что не писал - хоть "честные военкоры", хоть какие то официалы - правды нет. Все скрывают все, для чего только - не понятно. Ведь в век технологий все равно все последствия становятся доступными через день буквально. И кто то, кто любит красивые доклады на верх и вранье своим гражданам - потом как уж на сковородке крутится, теряя доверие граждан. Борис Родину удачи, и пожелание навести порядок со своими админами. Они работают на врага. А нашим ребятам и командирам из ПВО и ВКС - терпения, сил и стойкости. Вы делаете все возможное и не возможное, чтобы защитить нас от ударов врага с воздуха. Теми средствами, что у вас есть, вместо тех, что должны быть. Низкий поклон вам.
  11. Комментарий был удален.
  12. Бускан Звание
    Бускан
    0
    Сегодня, 09:23
    Цитата: Mедвежонок
    Уже есть спутниковые фотографии из аэропорта Бельбек и, к сожалению, есть большие потери. Подставлять самолеты под обстрел таким образом – это диверсия. Я так понимаю, это и есть "отражение атаки"? Почему не строятся меры безопасности? Почему оборудование находится в пределах досягаемости ракет противника? Я ничего из этого не понимаю. negative

    Здравствуйте. По Бельбеку была вторая атака. При второй атаке взорван, по утверждениям украинской строны, склад с ракетами.