Минобороны назвало количество сбитых украинских беспилотников в ходе ночной атаки на Крым и Краснодарский край
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Ночная атака киевской хунты на Севастополь и Новороссийск была одной из самых массированных за всё время спецоперации. Согласно данным, представленным Минобороны, всего в течение ночи российская ПВО сбила и перехватила порядка ста украинских беспилотников.
Военные подсчитали количество украинских беспилотников, а также безэкипажных катеров, атаковавших Крым и Краснодарский край в ночь с четверга на пятницу. Согласно сообщению, появившемуся на сайте Минобороны, российская ПВО сбила над полуостровом пятьдесят один беспилотник самолетного типа, а над Краснодарским краем — сорок четыре. Еще шесть дронов было сбито над Белгородской областью и один над Курской. Также уничтожены шесть безэкипажных катеров.
Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пятьдесят один БпЛА над территорией Крымского полуострова, сорок четыре БпЛА над территорией Краснодарского края (...) морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
— говорится в сообщении военных.
Ранее власти Севастополя сообщили об отражении массированной атаки с воздуха и моря. Также был атакован Новороссийск и Туапсе. Везде имеются последствия на земле, но не критические. По пострадавшим сведений нет. Как уже сообщалось, Киев будет наращивать количество ударов по России, пытаясь компенсировать неудачи на фронте.
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