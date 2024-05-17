Движение «Хизбалла» обстреляло ракетами С-5 с беспилотника позиции израильской армии

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Движение «Хизбалла» обстреляло ракетами С-5 с беспилотника позиции израильской армии

Действующее в Ливане движение «Хизбалла» в очередной раз обстреляло ракетами с беспилотного летательного аппарата позиции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Кадры обстрела появились в интернете.

Примечательно, что для обстрела позиций израильской армии использовались ракеты С-5. Дальность действия таких ракет составляет от 3 до 4 километров. С их помощью могут поражаться цели различного типа.



С-5 – неуправляемая авиационная ракета советского производства. На вооружение Советской Армии данная ракета поступила в 1955 году. Кроме того, она поставлялась во многие страны мира. Есть такие ракеты и на вооружении действующих на Ближнем Востоке радикальных движений, включая движение «Хизбалла».


Ранее не раз были зафиксированы факты применения ракет такого типа против наземных целей израильской армии и гражданской инфраструктуры на территории Израиля. Примечательно, что в данном случае ракеты применили с беспилотного летательного аппарата.


Движение «Хизбалла» активно использует беспилотники для нанесения ударов по позициям израильской армии. Поскольку БПЛА дешевле вертолетов и самолетов, не требуют наличия подготовленных летчиков, их применение оказывается весьма выгодным для ливанского движения.


Напомним, что обстрелы израильской территории «Хизбалла» активизировала после того, как Израиль начал военную операцию в секторе Газа против движения «ХАМАС». Эта операция привела к многочисленным жертвам среди мирного населения палестинского анклава.
6 комментариев
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  1. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +5
    Сегодня, 08:36
    Больше ударов по израильским фашистам ! И точнее !
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 08:40
    Действующее в Ливане движение «Хизбалла» в очередной раз обстреляло ракетами
    Вот и хорошо что обстреляло. А вот что-то хуситы уже долго молчат, меня это беспокоит wink
  3. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    0
    Сегодня, 08:42
    Простое и дешевое решение. Стоимость зенитных ракет огромна и арабы массово производят такие "летающие трубки".
  4. sergeyezhov Звание
    sergeyezhov
    0
    Сегодня, 08:55
    а потом вопли из Ливана: "остановите ничем неспровоцированную израильскую агрессию"
  5. zelivee Звание
    zelivee
    0
    Сегодня, 09:01
    Очень интересно какой беспилотник использовался в качестве носителя? Иран при всей кажущейся неказистости внешнего вида научился делать очень годные беспилотники. Такой в ВСО думаю сильно б пригодился.
  6. barclay Звание
    barclay
    0
    Сегодня, 09:03
    Как говорится, "люди в тапочках" с Ближнего Востока говорят свое "новое слово" в военных делах.
    Все гениальное - просто. К беспилотнику можно приделать и блок с НУРС и мину типа МОН, и т. д.