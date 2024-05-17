Движение «Хизбалла» обстреляло ракетами С-5 с беспилотника позиции израильской армии
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Действующее в Ливане движение «Хизбалла» в очередной раз обстреляло ракетами с беспилотного летательного аппарата позиции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Кадры обстрела появились в интернете.
Примечательно, что для обстрела позиций израильской армии использовались ракеты С-5. Дальность действия таких ракет составляет от 3 до 4 километров. С их помощью могут поражаться цели различного типа.
С-5 – неуправляемая авиационная ракета советского производства. На вооружение Советской Армии данная ракета поступила в 1955 году. Кроме того, она поставлялась во многие страны мира. Есть такие ракеты и на вооружении действующих на Ближнем Востоке радикальных движений, включая движение «Хизбалла».
Ранее не раз были зафиксированы факты применения ракет такого типа против наземных целей израильской армии и гражданской инфраструктуры на территории Израиля. Примечательно, что в данном случае ракеты применили с беспилотного летательного аппарата.
Движение «Хизбалла» активно использует беспилотники для нанесения ударов по позициям израильской армии. Поскольку БПЛА дешевле вертолетов и самолетов, не требуют наличия подготовленных летчиков, их применение оказывается весьма выгодным для ливанского движения.
Напомним, что обстрелы израильской территории «Хизбалла» активизировала после того, как Израиль начал военную операцию в секторе Газа против движения «ХАМАС». Эта операция привела к многочисленным жертвам среди мирного населения палестинского анклава.
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